Réveil Communiste

Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025

4 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Théorie immédiate, #Positions, #Economie

Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025

Pourquoi mettre "communisme" entre guillements ?

Classiquement, le terme "socialisme" désigne le mode de production transitionnel qui succède au capitalisme après la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie, et dont le but est l’instauration de la société communiste dans un avenir qui n'est pas spécifié avec précision. Mais dans les faits si le terme "socialisme" est resté proche de sa signification de départ, en ce qu'il désigne les sociétés d'économie planifiées, comme celles-ci sont dirigées par des partis "communistes" ce dernier terme en est venu à désigner pratiquement les partisans du  socialisme, la même chose donc, mais sous l'aspect politique. Donc les "communistes", historiquement sont ceux qui veulent instaurer le "socialisme".

Voici l'ensemble des textes de la série, publiés pendant l'été 2025.

1 Banalités courantes sur le socialisme (introduction)

2 Le communisme et la démocratie

3 Le communisme et la richesse

4 Le communisme et les nations

5 Le communisme et la morale

6 Le communisme et la diversité

7 Le communisme et la science

8 Le communisme, ses villes et ses musées

9 Le communisme et l'humour

10 le communisme et la vie privée

11 Le communisme, la gauche radicale et le gauchisme

GQ, 4 octobre 2025

Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

