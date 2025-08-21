Le communisme et la diversité (banalités sur le socialisme, 6)

Le communisme et la diversité

Pour nous, au XXIème siècle, la diversité est une qualité positive. On peut remarquer tout de suite que pour qu’elle le soit il faut un point de vue extérieur pour la contempler et l’apprécier. Les individus de cette diversité sont tous identiques en ce qu’ils sont à la recherche de cette approbation du spectateur, qui se trouve toujours au sommet de la pyramide sociale.

Il n’en a pas toujours été ainsi, et on peut même considérer notre époque comme singulière à cet égard. La diversité humaine concrète et rationnellement explicable au cours de l’histoire est directement liée à la division du travail, à l’exploitation, et à la séparation de l’humanité en classes sociales. Mais aujourd’hui la diversité serait une expression du libre arbitre individuel, qui est très susceptible de ne pas exister du tout … une illusion nécessaire somme toute à la psyché de l’individu dans les sociétés féodale, puis bourgeoise.

Mais si on y tient tant que ça, la diversité des destins et des qualités individuelles est-elle effectivement mise en danger par le communisme ? Le communisme est-il un complot du quantitatif et de l’uniforme contre le qualitatif, et l’exceptionnel ? C’était manifestement la crainte générale au XXème siècle parmi les bien pensants, et les intellectuels organiques des classes dirigeantes, à l’époque où le triomphe mondial du socialisme paraissait une éventualité immédiate concrète, et particulièrement de penseurs influents comme Nietzsche – le rebelle d’extrême-droite qui dans sa bataille contre le « troupeau » et la démocratie – qui n’est pourtant à son époque et encore plus dans la nôtre qu’une apparence, un fantôme - s’en prend sans le dire au communisme – la pensée de Nietzsche est essentiellement une de ces nombreuses réactions épouvantées devant la Commune de Paris qui ont fait flores en Europe à la fin du XIXème siècle.

La diversité qui est défendue ainsi, c’est toujours celle des classes sociales, et aussi l’idée qui remonte aux anciens Grecs que seules les classes oisives créent des valeurs esthétiques ou morales, voire même des connaissances positives. L’idée que la seule aventure et le seul récit intéressants sont liés au le passage d’une classe sociale à une autre – suivant le schéma de Barry Lindon. Et qui imagine le communisme - mais aussi la société industrielle - à l’image dystopique de la fourmilière humaine qui écrase la personnalité individuelle. Et l’idée qui conduit Madame Bovary à sa perte, que seule est digne d’intérêt une existence plein d’aventures, y compris sexuelles, qui cadre dans un récit romantique.

Mais c’est en réalité dans notre monde que toute diversité réelle évolue en hiérarchie sociale, en « distinction » de rang entre individus fondamentalement identiques – ou différenciées seulement par la quantité de marchandises qu’elle peuvent ingérer, n’en déplaise aux élèves des professeurs surfaits de la « différance » (sic), Deleuze ou Derrida. Il est curieux d’ailleurs que Bourdieu qui a théorisé la distinction sociale comme fondement de l’esthétique n’ait pas compris qu’il aboutissait à ruiner toute esthétique en la privant de contenu – cela bien sûr, dans le contexte de la société de classe.

On constate d’ailleurs que la diversité effective des objets culturels telle qu’on peut la saisir dans le paysage, par exemple celle des styles architecturaux, est un mille-feuille de sédiments historiques, des débris aléatoires de styles variés qui cachent une homogénéité tendanciellement mondiale de la culture à chacun de ses moments, et on retrouve dans le monde entier les mêmes immeubles « art nouveau » datant des années 1920 è 1940. Et que le « style international » des année 1950 qui a pris la suite partout, est bien nommé. Déjà l’Europe du Grand Siècle était parsemée de Palais de Versailles plus ou moins bien imités. Saint-Pétersbourg est un joyaux néo-classique et élevé dans ses murs, Pouchkine, le poète national russe s’il en est, est un disciple du poète français Parny, archétype du bon goût de la France des Lumières.

Il n’y a en fin de compte en fait de diversité capitaliste que des mises en scène à l’intention des touristes. La Bible de la diversité, c’est le Guide Vert Michelin. Qui permet d’aller d’un « plus beau village de France » à l’autre en passant par d’interminables périphéries de centre commerciaux, d’échangeurs et de parkings qui sont fait pour ne pas être vu, et qui sont d’ailleurs masqué par des « murs anti-bruits » .

Et finalement on organisera des voyages de nostalgie pour admirer les arrêts de bus de l’ancienne Union soviétique, élément d’agrément dans ce paysage méprisé, et les quartiers issus de l’urbanisme socialiste de la RDA, où le Palais du Peuple à Berlin-Est, édifice d’architecture simple et audacieuse, a été remplacé par une copie du palais kitsch Hohenzollern qui trônait à son emplacement avant les bombardements de 1945.

Circulez, il n’y rien à voir dans le capitalisme. Tout et tous se ressemblent, à force d’être divers.