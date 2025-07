Banalités courantes sur le socialisme (1)

Le socialisme est la solution de bon sens pour tous les problèmes économiques et sociaux majeurs de toute l’humanité – et des problèmes écologiques auxquels elle est confrontée.

On ne le sait pas toujours parce que le capitalisme informe, déforme et conforme la pensée dominante, et parce qu’il a les moyens de saboter ou au moins de nuire gravement aux expériences socialistes sur le terrain ce qu’il entreprend à chaque fois sans aucun scrupule.

Mais parler de scrupule ou de morale n’est pas pertinent ici. Objectivement, le capitalisme, la bourgeoisie et leurs intellectuels organiques ne peuvent pas faire autrement.

Si l’opinion favorable au socialisme n’est pas dominante dans l’opinion publique, c’est simplement dû au contrôle médiatique idéologique et culturel que les capitalistes et les bourgeois exercent sur elle, et à leur influence matérielle qui favorise et légitime les idées , les témoignages négatifs, les émotions et les perceptions qui leur sont favorables ; si l’expérience socialiste sur le terrain n’a pas encore convaincu, outre cette même pression idéologique qui contribue à la discréditer et à la falsifier, c’est parce que capitalistes bourgeois impérialistes et fascistes ont mis en œuvre la totalité de leurs forces pour faire échouer les expériences socialistes, par la guerre économique ou militaire, la propagande directe et plus insidieusement par la promotion dans les masses de l’individualisme irresponsable et du mode de vie consumériste.

Cela ne signifie pas que le socialisme, et le communisme avec lequel il est le plus souvent confondu, ne posent pas de problèmes aux observateurs critiques de bonne foi, dans leurs réalisations concrètes.

Voyons ces problèmes qui sont apparu dans la mise en pratique du socialisme et de son projet communiste.

A suivre ...