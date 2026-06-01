Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Fréquentation de Réveil Communiste en mai 2026

1 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine, #Communistes en Italie

Comme à chaque retour du mois de juin, le blog Réveil Communiste rend hommage à Domenico Losurdo, huit ans après sa disparition

Comme à chaque retour du mois de juin, le blog Réveil Communiste rend hommage à Domenico Losurdo, huit ans après sa disparition

Fréquentation de Réveil Communiste en mai 2026 :

4 995 visiteurs uniques

8 518 pages vues

1,705 vues / visiteur

 

Rappel mai 2025 :

5 024 visiteurs uniques

10 576 pages vues

2,102 vues / visiteur

 

Total sur un an (juin 2025 – mai 2026) :

56 940 visiteurs uniques

101 988 pages vues

 

Total depuis la création du blog en septembre 2007 :

1 660 441 visiteurs uniques

3 300 991 pages vues

1,988 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en mai 2026:

URL

Pages vues

1

www.reveilcommuniste.fr/

2 488

2

www.reveilcommuniste.fr/2026/05/marc-botenga-et-clemence-guette-enferres-dans-le-piege-societal.html

330

3

www.reveilcommuniste.fr/2026/05/faudrait-il-reviser-notre-position-sur-l-immigration-wagenknecht-ou-melenchon.html

268

4

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/sur-l-argent-des-autres.html

171

5

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/melenchon-malgre-tout.html

147

6

www.reveilcommuniste.fr/2026/05/l-aversion-au-risque-letal-va-t-il-provoquer-la-defaite-de-l-empire-occidental.html

144

7

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/le-socialisme-peut-il-etre-vaincu-par-le-terrorisme.html

118

8

www.reveilcommuniste.fr/2026/05/les-objectifs-des-communistes-sont-elementaires-et-transcendentaux.html

118

9

www.reveilcommuniste.fr/tag/gq/

114

10

www.reveilcommuniste.fr/2026/05/l-imperailisme-en-ukraine-avant-l-independance-1890-1990-par-annie-lacroix-riz.html

113

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2026
Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2026
Fréquentation de Réveil Communiste en mars 2026
Fréquentation de Réveil Communiste en mars 2026
Fréquentation du blog Réveil Communiste en février 2026
Fréquentation du blog Réveil Communiste en février 2026
Fréquentation de Réveil Communiste en janvier 2026
Fréquentation de Réveil Communiste en janvier 2026
Le Venezuela livré à la mafia de Trump
Mobilisations pour Cuba partout dans le monde
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop