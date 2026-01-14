Le socialisme peut-il être vaincu par le terrorisme ?

Le kidnapping de Maduro par les forces armées terroristes des États-Unis et son emprisonnement à New York sous des chefs d’accusation inventés, incohérents et infamants est certainement un échec pour la révolution au Venezuela, et dans le monde.

Certes le gouvernement chaviste ne s'est pas effondré comme un château de carte, il semble plutôt tirer pour le moment un supplément de soutien populaire de l'indignation et de l’humiliation nationale ressentie par l’ensemble du peuple vénézuélien devant le rapt de le son président.

A quelque chose malheur est bon, l'agression américaine permet de lancer une épuration des services de sécurité qui semble avoir beaucoup tardé et de reprendre fermement le contrôle de la rue.

Mais il est obligé maintenant qu'il a dévoilé sa vulnérabilité militaire de négocier sous la contrainte avec un ennemi puissant (comme Lénine en 1918) et il a largement perdu son initiative stratégique. C'est dans ces conditions difficiles que la révolution doit aller de l'avant ou périr.

De plus cet échec du camp anti-impérialiste (informel) au Venezuela fragilise la situation cubaine qui n’avait pas besoin de cela.

Les opposants bourgeois expatriés inondent le net de leur ricanements sur le thème : "elles sont où, la Russie et la Chine"?

Il est clair que les deux puissances réellement souveraines et indépendantes de l'Empire pratiquent l’apaisement, surtout en ce qui concerne ses parages stratégiques. Mais voudrait-on qu’elles déclenchent tout de suite la guerre nucléaire pour Caracas ?

La Chine et la Russie sont obligées de soutenir leur alliés dans l’hémisphère américain dont les États-Unis revendiquent maintenant le contrôle total par des moyens plus discrets que l’intervention militaire directe. Ce qui ne signifie pas qu’elle ne le font pas. La Chine travaille en ce moment à marche forcée à résoudre de manière accélérée la crise de l’énergie électrique à Cuba, et a déjà réussi en 2025 à augmenter la puissance totale installée de 30 % !

Les perspectives du socialisme en Amérique latine paraissent sombre devant le triomphe insolent des Milei et de leurs pareils. Mais le dirigeant communiste chilien Jadue, qui vaut mieux que son parti, compromis avec la clique sociale libérale de Boric, soutient que les succès de la droite un peu partout dans le sous-continent sont éphémères et qu'ils provoquent déjà une puissante réaction populaire – qui ont déjà obtenu un succès marquant en Bolivie en enrayant par la grève générale le plan ultralibéral du nouveau président dès son lancement. Les empiétements outranciers et imprudents des Yankees sur la souveraineté des pays latino-américains, sous l'impulsion des improvisations criminelles de Trump de même vont provoquer une réaction patriotique généralisée. On verra ce qu’il en sera de cet optimisme de la volonté – mais il ne faut pas se cacher non plus l’apparition d’un puissant mouvement populaire d’extrême-droite dans le sous- continent qui est radicalement pro Trump collabo et antipatriotique.

Mais ceci permet d’aborder une question importante : le rôle de l’échec et des défaites dans la construction d’une stratégie victorieuse pour le socialisme.

Le mouvement ouvrier et socialiste parait avoir vécu une suite désespérante de défaites, parfois définitives à l’échelle d’un pays ou d’un siècle, et dont la commémoration nécessaire conduit parfois à une inaction réelle, l’indignation réchauffée devenant un masque pour l’intériorisation de l’intimidation et la résignation.

Pinochet sert deux fois : une première fois à exterminer les cadres du socialisme, une seconde fois à enfoncer le clou de la terreur dans les livres d’histoire au nom des droits de l’homme et du devoir de mémoire, pour que la démocratie libérale soit vécue comme le moindre mal (peu de gens veulent le comprendre, mais c’est indubitable).

La Commune de Paris, la guerre d’Espagne, l’extermination des communistes allemands, chinois, sud-coréens et indonésiens, plan Condor en Amérique du Sud, communistes et socialistes ont subi nombre de génocides au cours de leur histoire maintenant biséculaire.

Mais il faut aussi constater que lorsque ce mouvement a triomphé sur un territoire c’est presque toujours après qu'il a touché le fond et qu’il a semblé écrasé sous la répression. Vu de loin et à l’échelle du vingtième siècle, le fascisme devient dans certains cas non plus seulement le terminus face au peloton d’exécution le dos au mur du cimetière, mais une étape nécessaire sur le chemin dialectique vers la victoire du socialisme.

Mais ces victoires, non seulement ne sont pas définitives sur la longue durée tant que le monde capitaliste conserve sa dynamique propre, mais sont extrêmement coûteuses en terme de souffrance humaine : l’histoire tragique de l’Union soviétique, de la RP de Chine, de la RPD de Corée, du Viet Nam en témoignent. La défaite est cruelle, et la victoire est peut être plus amère encore, et c'est pour cela que beaucoup préfèrent la première.

La guerre impérialiste accouche de la révolution d’Octobre, le fascisme du socialisme en Europe de l’est, l'impérialisme japonais des victoires de socialisme en Corée et en Chine, la seconde guerre mondiale, de la décolonisation.

Mais on ne peut pas se réjouir de la défaite en y voyant, surtout lorsqu’on assiste à tout cela de loin en spectateur, la promesse automatique de lendemains qui chantent.

La dialectique est une science amère parce que le fait de prévoir par avance les étapes du processus et ses parties les plus sombres ne dispense pas de les vivre toutes. Si Cuba à ce jour est la seule nation véritablement socialiste en Amérique latine, c’est bien parce que c’est celle qui a couru le risque existentiel le plus grave face à l’hégémonie yankee dès son indépendance en 1898.

Le Venezuela tel que l’a marqué le mouvement de Hugo Chavez depuis 1999 a été marqué une forme de socialisme redistributif – en l’occurrence de la rente pétrolière - qui a atteint en une génération ses limites , et le pose devant le dilemme actuel : approfondissement ou effondrement. Devant la nécessité de s’attaquer aux moyens de production hésiter parait légitime, on ne le fait jamais que quand on est obligé de le faire, car personne de sensé ne veut prendre le risque de bouleverser à froid la base économique d’une société qui garantit le repas quotidien ; mais quand l'impérialisme le fait, par ses sanctions et ses agressions militaires, la voie du socialisme de la production reste la seule ouverte.

Contrairement à ce que tout monde a l’air de croire, l’avenir du socialisme ne se trouve donc pas du coté du socialisme de marché chinois malgré ses grands succès, et qui s’explique autant par les caractéristiques nationales de la Chine que par le socialisme, mais du coté de l’expérience commencée en 1917 en Russie.

L’utopie de la gauche radicale qui est aussi celle de LFI pourrait être décrite comme celle d’un capitalisme totalement redistributif qui à terme éliminerait la société de classe par des bonnes lois. C’est peut être bien là la promesse qui peut emporter des élections, mais elle ne peut pas être tenue.

Les libéraux ont raison de dire que le socialisme - celui de la distribution- n’est pas viable. Ils omettent de dire que c’est parce qu’ils vont tout mettre en œuvre pour le détruire.

Elle assurerait l’égalité des chances de promotion sociale en assurant une parfaite gratuité de l’ éducation, de la santé, et si possible du logement. On financerait tout cela en récupérant tous le capital de consommation privée par une taxe à 100 % de l’héritage et des hauts revenus. Comme disait Marchais , au-delà d’un million, je prends tout ! C’est bien dit, mais c’est impossible.

Que vont faire les capitalistes avec leurs moyens de production s’ils ne peuvent plus consommer la plus-value ? A quoi vont ils travailler, plutôt ? Sinon au renversement du socialisme ?

Seule une situation de crise économique politique et militaire aiguë peut créer les condition d’une expropriation du capital. C’est là le rocher où il faut sauter.