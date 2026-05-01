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Réveil Communiste

Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2026

1 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine

Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2026

Note : la baisse enregistrée l'an passé est enrayée au niveau des visiteurs uniques, mais continue au niveau du nombre de pages vues. Cela signifie que le blog est de moins en moins référencé et qu'il est fréquenté de plus en plus par des usagers qui en connaissent déjà l'existence.

 

Fréquentation du blog Réveil Communiste en mars 2026 :

5 101 visiteurs uniques

8 562 pages vues

1,678 vues / visiteur

 

Rappel avril 2025 :

4 759 visiteurs uniques

9 902 pages vues

2,089 vues / visiteur

 

Total sur un an (mai 2026-avril2026) :

57 001 visiteurs uniques

104 050 pages vues

 

Total depuis la création du blog (12 septembre 2007) :

1 655 481 visiteurs uniques

3 292 490 pages vues

1,989 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en mars 2026:

 

URL

Pages vues

1

www.reveilcommuniste.fr/

2 623

2

www.reveilcommuniste.fr/2026/03/le-chien-remue-la-queue-ou-la-queue-remue-le-chien.html

348

3

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/melenchon-malgre-tout.html

342

4

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/debunker-le-genocide-ouighour-pour-les-nuls.html

260

5

www.reveilcommuniste.fr/2016/05/la-vraie-lettre-de-georges-marchais-au-recteur-de-la-mosquee-de-paris-en-1981.html

258

6

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/pauvre-pologne.html

208

7

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/intermezzo-woke.html

180

8

www.reveilcommuniste.fr/2026/04/l-iran-a-gagne-la-premiere-manche-la-tres-bonne-nouvelle-du-jour.html

146

9

www.reveilcommuniste.fr/2026/03/condamnez-vous-le-hamas.html

114

10

www.reveilcommuniste.fr/tag/gq/

105

 

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

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