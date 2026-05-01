Sur l'argent des autres, et les limites économiques supposées des politiques sociales

Thatcher aurait écrit " le problème du socialisme, c'est qu'on arrive toujours au bout de l'argent des autres".

Rien de plus faux ! On n'en arrive jamais au bout, et par contre le problème du capitalisme, c'est que "les autres" (les bourgeois et les classes oisives) bloquent la circulation de l'argent. Elles le soustraient à la circulation et le conservent jalousement dans leurs coffres bancaires, le placent dans leurs investissements spéculatifs, en valeurs financières, en titres d'État et en immeubles, ou elles investissement massivement dans des technologies inutiles, dangereuses, destructrices de la santé ou de la nature, et dans les armements.

Les politiques "sociales" de redistribution dénoncée avec tant de hargne par la sorcière des années 1980 ne sont pas socialistes, ce sont des mesures d'hygiène du capitalisme destinée à résoudre une des contradictions principales du capitalisme.

Mais ce qui est sûr, c'est que "les autres", à l'encontre de leur propre intérêt à long terme, auront à leur disposition des moyens d’intervention puissants pour limiter la taxation de leurs ressources. Une commentatrice aussi peu lucide que Karine Lemarchand le voyait clairement lorsqu'elle clouait le mec à Mélenchon, en 2017, en lui objectant :"parce que vous croyez que tous ceux qui sont assis sur leur tas d'or vont vous laisser faire?".

Ainsi les partisans d'un revenu universel, Lordon, Friot ou d'autres ne pourraient parvenir à leur but que si les classes oisives sentaient la nécessité politique de concessions majeures et ce n'est jamais qu'au risque de leur destruction pure et simple qu'elles font un effort. Et un effort bien petit, moyennant quoi le revenu universel ainsi produit sera bien décevant (sauf pour des immigrants pour lesquels il représentera toujours quelque chose de substantiel par rapport aux revenus légitimes du travail dans les pays d'origine).

Elles faisaient cet effort tant que l'URSS "stalinienne" ou réputée telle existait. On voit ce que ça donne aujourd'hui qu'elle n'existe pas !

Bref si on veut entretenir dans les métropoles une plèbe électorale pauvre semi-oisive et improductive on peut mettre en place un système qui fonctionne en prélevant "l'argent des autres" mais ces autres risquent fort d'être non pas les bourgeois et les oisifs du Nord mais les prolétaires des pays du Sud, y compris ceux qui sont importés dans ces généreuses métropoles pour y faire les travaux fatigants, mal payés, dangereux ou considérés comme dégradants que tous les autochtones refusent aujourd'hui d'accomplir. Pour apporter à vélo les pizzas des participants à "Nuit Debout" par exemple.

Le socialisme c'est tout autre chose que la redistribution d'un surplus de consommation et Thatcher le savait bien : c'est le contrôle social des moyens de production. La Chine actuelle est socialiste et l’Angleterre travailliste du welfare state des années 1970 ne l'était pas. Tant qu'il existe une bourgeoisie politiquement autonome il n'y a pas de socialisme.

Pourtant la fameuse "loi de Say" tant appréciée par les économistes classiques et néoclassiques, qui dit que toute offre crée sa propre demande, tend à montrer que l'argent n'est jamais perdu pour l'économie, s'il n'est pas retiré de la circulation.

Il y a en fait trois sortes de productions : des biens nécessaires, assimilés à la consommation populaire, des biens de luxe assimilés à la consommation des classes oisives, et des biens de production. La politique économique socialiste consiste à viser l'abondance dans la première catégorie, l'optimum dans la troisième, et à réduire la dernière pour l'intégrer à la première.

Le problème du socialisme n'est donc pas qu'il parvienne ou non au bout de l'argent des autres, c'est qu'il ne parvient que rarement au bout du pouvoir politique des "autres", et à leur imposer sa politique économique. Et là, il n'y a pas à hésiter: c'est encore la théorie marxiste-léniniste qui ouvre un chemin pour y arriver enfin.

Aucune théorie de la justice sociale ne peut réussir dans un pays du premier monde sans passer par la case de la dictature du prolétariat. Sauf bien sûr provisoirement la redistribution de plus-values extorquées aux travailleurs des pays colonisés ou politiquement dominés, chez eux ou à domicile.

Quant à y voir grandir une gauche consciente et claire sur cette alternative, c'est une autre affaire.

Le "stalinisme", qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est dans le réel, et à peu près rien d'autre à gauche n'y est. Il est pratiquement certain que dans un avenir par définition imprévisible, mais pas trop éloigné, ce type de socialisme sans concessions inutiles finisse par prévaloir. Sauf si le capitalisme a causé entretemps la ruine totale de l'humanité et son extinction auparavant.

GQ 1er mai 2026