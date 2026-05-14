Lutter contre la guerre ou légiférer sur le sexe des anges ? Marc Botenga et Clémence Guetté enferrés dans le piège sociétal



Deux déceptions récentes: Marc Botenga et Clémence Guetté sont des députés respectivement au Parlement européen du parti belge PTB, et à l’Assemblée nationale, de LFI, qui se sont fait remarquer par leurs positions assez justes dans la lutte contre l’impérialisme.

Mais ils montrent aussi à leur manière comment la gauche même la meilleure peut tomber encore aujourd'hui dans panneau sociétal.

Ils ont exposé leur crédibilité, manifestement sans comprendre qu’ils le faisaient, sur deux lois du parlement européen, parlement qui n’a soit dit en passant aucune légitimité pour légiférer sur quoique ce soit ou pour interdire quoique ce soit. Ces lois concernaient :

- la définition du viol par l’absence de consentement explicite

- l’interdiction des thérapies de conversion.

Il s’agit là de deux expressions modernes de la misère sexuelle et du puritanisme.

En effet si on veut définir le viol par l’absence de consentement, on ne fait que redondance avec l’ensemble des législations sur le sujet même dans les pays les plus attardés sur le plan de l’évolution des mœurs. Par contre si on exige qu’un homme doit obtenir une sorte de document valable en justice avant de proposer un rapport sexuel à une femme (ou un autre homme), on va réduire drastiquement le nombre de ces rapports légitimes. En fait on va transformer en viols potentiels des rapports normaux et consentis implicitement, et cela par millions. On se demande si les gens qui font ce genre de proposition n’ont jamais eu le moindre rapport sexuel dans leur vie . Essayez donc de demander explicitement à une femme :« consentez-vous à un rapport sexuel avec moi ?». On ne récoltera qu’une bonne claque. Ou une accusation de harcèlement tant qu’on y est. Une telle demande d’explicitation de ses intentions en matière sexuelle n’est réaliste en pratique que dans le cadre des sites de rencontre payants, et des sites de pornographie autogérée tels « Only Fans ». Depuis Mai 68 le gauchisme moralisateur accompagne ainsi la marchandisation de tous les rapports humains en suivant les mouvement d’un pendule oscillatoire entre la débauche obligatoire et l'abstinence imposée, entre le patronage du Marquis de Sade et celui de la reine Victoria.

En ce qui concerne les thérapies de conversion qui sont des procédés de modification comportementale de l'orientation sexuelle, d’abord il faut remarquer que de telles thérapies sont imposées aux pédophiles et que leur principe opératoire dans ce cas ne gène personne. Le problème n’est pas qu’il serait scandaleux de proposer à quelqu'un une aide pour changer cette orientation, s'il le désire, le problème c’est que ces thérapies soient imposées, et notamment à des adolescents, d’où d’importants dégâts psychologiques. Mais dans une société où il est interdit d’interdire des opérations de changement de sexe biologique à ces mêmes adolescents, on cherche la cohérence.

De telles tentatives de légiférer, outre qu'elles peuvent conduire à des amalgames et à des abus, conduisent à discréditer et à trivialiser l'action politique.

Il y a quelque choser d’anormal à ce qu’un homme – ou une femme- politique s’investisse dans ces futilités puritaines d’un coté et tente de l’autre de mobiliser l’opinion pour la paix et contre l’impérialisme qui sont des causes qui devraient fédérer absolument tout le monde y compris d'ailleurs les pires conservateurs en matière de mœurs ou de rôle de genre. On dirait bien que dans le fond, ils sont comme tous les autres des somnambules qui récitent sans véritable conviction un rôle appris par cœur mais qu’ils sont bien incapables de comprendre les priorités et d’agir - et de prendre des risques - pour enrayer la marche à la guerre.

Réveillez vous ! Assez de ces débilités sur le sexe des anges! La guerre avec la Russie ou la Chine est annoncée avec impatience par des tarés inconscients mais autorisés et cela dans les cinq ans qui viennent !