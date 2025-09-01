Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Fréquentation de Réveil Communiste en août 2025

1 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine

Fréquentation de Réveil Communiste en août 2025

Fréquentation du blog en août 2025 :

5 048 visiteurs uniques

9 192 pages vues

1,821 vues / visiteur

 

Rappel août 2024 :

6 475 visiteurs uniques

14 120 pages vues

2,195 vues / visiteur

 

Rappel sur un an (septembre 2024 – août 2025) :

6 475 visiteurs uniques

14 120 pages vues

2,195 vues / visiteur

 

Total depuis la création du blog (12 septembre 2007) :

1 619 447 visiteurs uniques

3 228 825 pages vues

1,994 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en août 2025 :

URL

Pages vues

1

www.reveilcommuniste.fr/

3 106

2

www.reveilcommuniste.fr/2022/11/les-fautes-de-l-ukraine-de-la-russie-et-de-l-otan.html

219

3

www.reveilcommuniste.fr/theorie-de-la-the

195

4

www.reveilcommuniste.fr/2025/08/le-communisme-et-la-morale-banalites-5.html

137

5

www.reveilcommuniste.fr/2025/08/le-communisme-et-les-nations-banalites-4.html

125

6

www.reveilcommuniste.fr/2025/08/critique-de-la-deconstruction-du-marxisme-sur-une-reponse-de-guillaume-suing-a-gq.html

112

7

www.reveilcommuniste.fr/2022/12/sur-la-guerre-en-ukraine-trois-choses-pour-les-sourds-volontairement.html

111

8

www.reveilcommuniste.fr/2023/11/les-lois-sur-l-histoire-quelque-soit-le-pretexte-invoque-sont-destinees-a-imposer-un-recit-anticommuniste-officiel.html

109

9

www.reveilcommuniste.fr/2025/08/le-c-ommunisme-et-la-diversite-banalites-sur-le-socialisme-6.html

108

10

www.reveilcommuniste.fr/2025/08/fabien-roussel-contre-l-imperialisme-americain.html

105

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Fréquentation de Réveil Communiste en juillet 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en juillet 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en juin 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en juin 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en mai 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en mai 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en avril 2025
L'enfant "au centre" mais de quoi ?
Positivisme ou marxisme ?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop