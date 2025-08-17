Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Le dernier mot sur les complots

17 Août 2025 , Rédigé par RC Publié dans #GQ, #Théorie immédiate, #Front historique, #Ce que dit la presse, #États-Unis, #Europe de l'Est, #Communistes en Italie, #Répression

Les théories du complot sur lui, c'est permis, c'est même impératif.

Réveil Communiste ayant été classé comme "complotiste" par la revue "Golias"(en janvier 2022)  il est bon de connaître et de faire connaître la position réelle du blog sur ces questions.

Le vrai problème n'est pas celui de l'existence de théories de complot, qui s'écroulent toutes seules quand elles sont fausses, mais de la "théorie de la théorie du complot" qui est utilisée pour discréditer toute critique de fond, et comme une sorte de "point de Godwin" utilisé systématiquement par les défenseurs de l'ordre établi pour hystériser toute discussion. L'un des principaux trucs de polémique connu depuis l'Antiquité étant d'anathémiser la personne de son adversaire en l'associant au mal absolu.

Bref, qu'on comprenne bien notre position : la plupart des théories de complot sont fausses, mais il est parfaitement légitime d'en formuler.

Lorsque l'on parle de "théorie de complot" on désigne souvent une opération sous fausse bannière, c'est à dire une opération qui est effectuée par un État, ou par un mouvement politique, de manière à ce qu'elle soit attribuée à ses adversaires.

Les théories de complot de cet ordre ne sont pas souvent vraies : la provocation ne peut pas être utilisée si facilement qu'on imagine pour fonder une stratégie politique, diplomatique ou militaire, à cause des difficultés pratiques pour l'organiser et du risque encouru par la nécessité de mettre un grand nombre de participants au courant. Par contre, elle fait partie des trucs tactiques les plus couramment utilisés. Par exemple par l'opposition vénézuelienne pendant l'été 2017, qui voulait utiliser les morts qu'elle causait dans les rangs de ses propres sympathisants ou parmi les passants pour provoquer une intervention étrangère à son profit, ou le même schéma qui fut utilisé pour provoquer un coup d'État, appliqué avec succès en Ukraine en 2014.

Les médias sont un pouvoir, mais nullement un contre-pouvoir dialectiquement déterminé à faire surgir la vérité comme ils aiment à le faire croire. Dans l'ensemble, ils ne sont pas intéressés par le dévoilement de la vérité. Mais déformer la réalité ou mentir sur la réalité, c'est une pratique plus réaliste que de la mettre carrément en scène.

Les apparences publiques reflètent, avec un certaine imprécision, la réalité effective, dont elle sont d'ailleurs une dimension (si chacun est persuadé d'une interprétation erronée des faits, elle acquiert une sorte de réalité).

Par exemple, il est faux de considérer à la manière des situationnistes des années 1960 que les Américains et les Russes n'étaient ennemis qu'en apparence, pour le "Spectacle", et coopéraient en réalité. Pourtant on pourra toujours trouver des arguments verbaux et des apparences de preuve, puisque même les ennemis les plus acharnés "coopèrent"à un moment ou à un autre.

Le monde est marxiste et il n'est décidément pas orwellien.

Un exemple français : Sarkozy, pour se faire élire en 2007 a bénéficié des émeutes de novembre 2005 que son attitude provocatrice a contribué à aggraver. Or il lui aurait été tout à fait inutile de recourir à un complot pour les déclencher, et même inutilement risqué.

Dans le cas du 11 septembre, les pouvoirs états-uniens - qui ne forment d'ailleurs pas un bloc monolithique - savaient qu'un jour ou l'autre, face au scandale permanent du déni des droits des Palestiniens et du "deux poids deux mesures" dans le traitement du conflit israélo-arabe, un groupe hostile surgirait de la mouvance intégriste arabo-musulmane, parfaitement infiltrée par leurs services, et commettrait une action grave qui pourrait être exploitée dans des opérations impérialistes contre les pays arabes et/ou musulmans. Inutile de la réaliser eux-mêmes. L'interrogation porte par contre sur la question de savoir à quel point y ont été associés leurs alliés saoudiens, et il n'y a guère de doute sur l'implication exacte de leurs services dans le groupe Ben Laden avant qu'il échappe plus ou moins à leur contrôle. Dans une telle affaire on peut s'attendre à une certaine complicité passive de la part de ceux dont la fonction est pourtant d'empêcher que des attentats se produisent.

Mais si le terrorisme sous fausse bannière existe, le risque impliqué pour les manipulateurs est grand, et c'est pourquoi il se développe rarement en opérations aussi compliquées que celles qu'il faudrait imaginer pour "mettre en scène" un 11 septembre. Il suffit de voir le prix politique payé par Aznar après les attentats de Madrid 11 mars 2004, non pour avoir placé les bombes dans les trains de banlieue, mais pour avoir seulement tenté d'infléchir l'enquête vers l'ETA. Et pourtant, l'ETA, en Espagne, après trente ans de diabolisation n'était pas particulièrement populaire.

On ne peut évidement jamais affirmer avec certitude qu'il n'y a pas eu complot, même en face de scénarios d'un montage rocambolesque qui défie le bon sens, mais l'expérience finit par montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'attentats sous fausse bannière en réalité. Il peut en exister, et même d'incroyables, mais rarement.

En réalité, on observe dans l'histoire que les services secrets lorsqu'ils veulent semer la terreur dans la population préfèrent agir directement, et tuer leurs ennemis déclarés. Les attentats italiens (comme celui de la gare de Bologne en 1980) de la stratégie de tension qui ont certainement eu un effet politique important, puisqu'ils ont empêché la venue au pouvoir du Parti Communiste Italien, ne sont pas des complots sous fausse bannière. Ces attentats non revendiqués visaient délibérément la population civile, comme ceux du 11 septembre, ils étaient des attentats fascistes utilisant des méthodes fascistes, perpétrés par des fascistes qui ne les ont justement pas perpétrés dans la foule d'un meeting du parti néofasciste MSI ou à l'ambassade des États-Unis. Et inversement les théories qui veulent voir les Brigades Rouges comme des agents des services secrets ne tiennent pas la route et j'ajoute que, eu égard aux sacrifices consentis par ces militants, quoiqu'on pense du bien-fondé de leur stratégie, elles ont quelque chose d'indécent.

Exemple de véritable complot (d'une source pas très secrète : "Monsieur X" sur France Inter); en 1989, les services secrets tchèques, convertis à l'instar de Gorbatchev aux bienfaits de la démocratie de marché, décidèrent de faire tomber Jakes, le dernier dirigeant communiste de la Tchécoslovaquie, et pour cet effet un de leurs agents joua le rôle d'un étudiant faussement tué par la police. Ou encore en Roumanie au même moment, conçu aux mêmes fins, le faux charnier de Timisoara confectionné en vidant les morgues des hôpitaux, utilisé pour légitimer l'exécution en direct de Ceausescu devant les caméras de télévision: ce qui frappe dans ces complots, c'est l'économie de moyens, le faible nombre de complices, et l'immédiateté et la simplicité des buts - et aussi le regard bienveillant des médias dominants.

Du même registre furent le faux "incident du Golfe du Tonkin" qui servit de prétexte aux États-unis pour lancer leur campagne de bombardement du Nord Viet Nam, ou la fiole brandie par Colin Powell  à la tribune de l'ONU pour justifier l'invasion de l'Irak.

On peut aussi penser que si un groupe de conspirateurs interne à l'administration ou à l'armée américaine s'était donné la peine d'organiser les attentats du 11 septembre, il aurait eu d'autres buts que simplement envahir l'Afghanistan et même l'Irak : attaquer la Russie ou la Chine par exemple. Il faut supposer qu'il y a une proportionnalité des profits aux investissements et aux risques, dans les complots aussi.

L'inconvénient des théories de complot non conclusives est qu'elles décrédibilisent ceux qui les propagent, pour le reste de ce qu'ils communiquent, qui est souvent parfaitement exact. Il peut même s'agir de "hoax" délibérément mis en circulation pour cet effet par ceux qu'elles prétendent dénoncer.

Mais ce qui est encore pire, c'est qu'elles véhiculent une fascination contre-productive pour l'ennemi. Face à un tel adversaire, capable d'organiser des mises en scènes si spectaculaires et si précises, apte à tout contrôler de leurs effets, on se fait tout petit pour ne pas être écrasé par le plus froid des monstres froid comme Winston et Julia, les héros 1984 (ce roman typique de la paranoïa anticommuniste de la Guerre froide qui est la Bible de tous les ultra-gauchistes déconnectés de la pratique).

L'ennemi est donc tout puissant? Il n'a pas de contradictions et celles qui paraissent dans les médias ne sont jamais que des mises en scènes? C'est tragique pour nous, car n'oublions pas que "notre base arrière, ce sont les contradictions de nos adversaires" (Mao Tsé Toung).

A la guerre (et il s'agit d'hypothétiques opérations de guerre) si on croit les ouvrages écrits par ceux qui s'y connaissaient bien, comme Clausewitz, le chef des opérations est en permanence dans l'incertitude, il avance dans le brouillard, il n'agit jamais à coup sûr. Il sait qu'il ne maîtrise pas tout. Il est donc très improbable qu'il se lance dans des complots compliqués, qui augmentent l'incertitude au delà de toute limite, qui dévorent le temps, les ressources, et le mettent à la merci de la moindre trahison.

Les hypothèses selon lesquelles les attentats du 11 septembre ont été commandités par le gouvernement américain, ou une fraction secrète en son sein, sont donc en principe improbables, même si les zones d'ombres demeurent et que rien ne permet de condamner a priori une contre-enquête. Il faut aussi garder à l'esprit que ceux qui formulent une hypothèse doivent apporter des preuves et des témoignages concrets s'ils veulent être pris au sérieux, et que le fait que ces pièces soient très difficile à réunir ne change rien à cette exigence logique.

Mais si ces hypothèses étaient vraies, le dévoilement de la vérité ne serait pas forcément une bonne chose, car un "Watergate" mondial de ce genre aboutirait, tout comme le Watergate d'origine, à l'exaltation de l'Amérique et au renforcement de son mythe démocratique, en tant que pays où la liberté de critique permettrait de remédier à ses propres les abus. En dernière analyse, la révélation tardive de complots réels et de crimes dissimulés, et leur judiciarisation, se fait dans l'intérêt du système capitaliste et des forces impérialistes, lorsque le secret n'est plus utile, et que la manifestation de la vérité ne présente plus aucun danger pour eux, mais au contraire sera un avantage de propagande pour le système capitaliste considéré dans sa globalité.

C'est ainsi que Pinochet peut servir deux fois au triomphe du capitalisme : en noyant le socialisme chilien dans le sang, puis en servant de bouc émissaire pour crédibiliser l'idéologie impérialiste des droits de l'homme.

Lorsque des événements atroces sont montrés en boucle par les médias, que ces événements soient l'œuvre de ceux qui les revendiquent ou qu'ils soient perpétrés par d'autres, leur fonction est toujours la même : nous plonger dans la sidération, nous diviser, et nous ôter des mains notre propre histoire, et c'est pour cette raison que les médias nous les montrent. La bonne réponse est donc de les ignorer et non de dénoncer l'implication des autorités sans preuves suffisantes. Les attentats tombent souvent à pic, mais on n'en saura pas plus. La bonne réponse à ceux qui eurent lieu en France en 2015, fut le mouvement social de 2016 contre la loi Travail.

Les théories de complots peuvent avoir aussi pour effet, voire pour fonction, de cacher le véritable complot. Ainsi, pendant qu'on s'échine à prouver que les tours jumelles n'ont pas pu s'écrouler sans dynamitage, on néglige la piste saoudienne, pourtant plus que plausible.

Mais le plus important est tout de même ici : la théorie de complot d'emblée la plus perverse et contestable est précisément "la théorie de la théorie du complot", dont le but est d'isoler et de délégitimer la critique sociale et politique. Elle réduit toutes les théories non-conventionnelles à une seule pour les taxer implicitement d'antisémitisme et pour discréditer durablement tous ceux qui critiquent le système capitaliste et impérialiste qui domine le monde. Comment? parce que la mère des théories de complot est celle du complot juif, par exemple telle qu'elle fut formulée par les faussaires de la police du Tsar qui mirent en circulation le Protocole des Sage de Sion vers 1903, où une fantasmatique réunion de rabbins était censée comploter pour la domination mondiale. Par renvoi à cet archétype toute théorie alternative à la version officielle de faits d'actualité sera en définitive amalgamée dans le discours mainstream à la théorie du complot juif.

La théorie de la théorie du complot s'étalera donc partout triomphalement, et créera une atmosphère de censure et de maccarthysme hostile aux médias indépendants. Selon cette théorie, tous ceux qui remettront en cause les versions médiatiques dominantes des événements seront des déséquilibrés ou des pervers, relevant de ligues secrètes antisémites ou de pays hostiles intéressées à la ruine de la démocratie et de la liberté. Une prophylaxie à leur encontre sera organisée dès l'école.

Selon cette logique, chercher à dévoiler des complots ou même de simples actions concertées cachées au grand public devient illégitime et suspect, et l'historien Marc Bloch, le plus grand historien du XXème siècle, et martyr de la Résistance, s'égarait dans le complotisme en recherchant la cause de l'étrange défaite de 1940.

On remarquera d'ailleurs que les anti-complotistes patentés des médias versent dans le complotisme échevelé dès qu'il s'agit d'incriminer la Chine ou la Russie, qui deviennent les deus ex machina de tous les problèmes de l'Occident !

En somme, tous les complots qu'on peut imaginer n'existent pas forcément, mais il peut en exister qu'on n'a même pas imaginé, et il est parfaitement légitime de les chercher.

GQ, 2008 - 2020, relu et mis à jour définitivement le 10 octobre 2024

PS : Je ne crois pas davantage qu'en 2008 à l'hypothèse selon laquelle les Américains auraient organisé eux-mêmes les attentats du 11 septembre 2001, mais je considère maintenant qu'il faut affirmer clairement, dans l'atmosphère  maccarthyste du moment, que rien n'interdit de la formuler et de chercher à la prouver, si on y croit. Car une chose est sûre : l'organisation bien réelle qu'est la CIA, pour ne parler que d'elle, a commis tous les crimes et est bien capable d'en imaginer d'inédits.

PPS : ceux qui lisent avec attention les textes publiés sur Réveil Communiste depuis le début, en 2007, remarqueront que celui-ci a évolué de manière à exprimer presque le contraire de ce qu'il avançait au moment de sa première publication. Ainsi va la vie : à force, la pensée s'améliore, l'idée vraie remplace l'idée fausse.

 

 

D
drweski
29/11/2021 17:56
petite erreur tout à fait secondaire, en Tchécoslovaquie en 1989 ce n’était plus Husak mais Jakes qui était à la tête du pouvoir ...ou de ce qu’il en restait.
Répondre
Y
Yannick
16/04/2018 17:38
A propos de l'anti-complotisme institutionnel : <br /> http://wiki.reopen911.info/index.php/Critique_de_l%27anti-complotisme_institutionnel
Répondre
G
Gourmel Michel
13/09/2017 17:57
Manier l’humour face à des crimes terroristes ? Certes la version officielle des attentats est du niveau de Tintin et Milou ; mais il faut quand même le montrer et mieux le démonter, car la pensée unique, elle, fait semblant de croire à se mensonges ; et plus ils sont énormes mieux ils passent ! ! !
Répondre
R
Réveil Communiste
13/09/2017 22:17
Cet article ne vise pas le second degré, il est à prendre à la lettre (après une lecture attentive)
G
Gourmel Michel
08/07/2017 11:21
UN NOMBRE FABULEUX DE « MIRACLES » TERRORISTES EN 16 ANS.<br /> Il faudrait comptabiliser le nombre fabuleux de miracles qui ont toujours eu un seul et unique bénéficiaire : l’establishment occidental ; et cela quelque soit le point du monde où ils aient lieu. En effet, en occident les attentats sont toujours au profit du régime pro-OTAN et/ou pro-UE ; ou il nuit à ses adversaires ; jamais le contraire. Pour les pro-OTAN et/ou pro-UE, il tombe toujours au meilleur moment ; pour les adversaires, il tombe toujours au pire moment !<br /> ________________________________________<br /> Pour ne pas remonter et surtout lister tous les miracles mais seulement depuis 1 an.<br /> Les derniers attentats miraculeux pour l’establishment occidental.<br /> Les 2 gros attentats en Grande-Bretagne qui ont permis de stopper la progression fulgurante de Corbyn ; et à T. May de sauver ce qui pouvait l’être ; quitte à s’associer à un allier épouvantable, POUR LEQUEL LA PENSEE UNIQUE A VISIBLEMENT REÇU L’ORDRE DE NE RIEN DIRE ; et pourtant, par rapport à Trump, c’est encore bien pire ; mais il faut sauver le soldat May ! donc silence dans les rangs.<br /> Il faudrait y ajouter, l’attentat contre le Brexit, mais qui n’a pas suffit à inverser le résultat.<br /> ________________________________________<br /> Pour ce qui est de la France, on apprend les info par la Belgique !<br /> L’attentat qui a tout changé 3 jours avant le 1er tour… comme en 2002 ? !<br /> On nous a menti ; censuré en France, on nous a fait croire que l’on ne connaissait pas l’impact de l’attentat du 20 avril, mais par les Belges ont apprend les sondages … français !<br /> ________________________________________<br /> Le 1er tour serait invalidé s’il y avait des démocrates au pouvoir !<br /> Sans les attentats on aurait plutôt quelque chose comme :<br /> MACRON 24,01% - M. LE PEN 20,30% - F. FILLON - 20,51% J. MELENCHON 20,08%<br /> AUTREMENT DIT, VU LES ERREURS DES SONDAGES, ON NE SAIT PAS QUI SERAIT 2EME ! ! !<br /> https://fr.news.yahoo.com/attentat-champs-elys%C3%A9es-ne-faut-exag%C3%A9rer-port%C3%A9e-l%C3%A9lection-160915624.html<br /> http://www.rtl.be/info/monde/france/attentat-a-paris-un-impact-sur-la-presidentielle-difficile-a-evaluer--911272.aspx<br /> https://www.publicsenat.fr/article/politique/attentat-a-paris-un-impact-sur-la-presidentielle-difficile-a-evaluer-59120<br /> Ci-dessus dans l’ordre, les Titres de la presse pour endormir les français ; Ouest-France aussi..<br /> http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/attentat-aux-champs-elysees-un-impact-sur-le-vote-de-dimanche-4942105<br /> Seul le point avouait la vérité, mais pas dans le titre, et en minimisant l’impact dans l’article.<br /> http://www.lepoint.fr/presidentielle/le-point-et-odoxa-publient-le-tout-dernier-sondage-avant-le-1er-tour-21-04-2017-2121553_3121.php<br /> ________________________________________<br /> Le Pen a bel et bien profité de l’attentat : +1 pt pour elle ; -0,5 pour φ et LR !<br /> C'est "Le Point" qui publie ce vendredi soir ce tout dernier sondage avant le 1er tour de l'élection présidentielle française, à 36 heures de l'ouverture des bureaux de vote, et qui reflète l'effet des attentats dans les intentions de vote: l'institut Odoxa a sondé 2 500 personnes au total, 1 500 jeudi avant l'attentat de Paris et 1 000 autres vendredi matin, après l'attaque contre les policiers.<br /> Selon ce sondage, seule Marine Le Pen profite d'un relatif effet "insécurité" et progresse d'un point, ce qui lui permet de recreuser l'écart avec François Fillon et Jean-Luc Mélenchon (-0,5 chacun), alors que ces derniers avaient grappillé une partie de leur retard ces derniers jours.<br /> https://www.rtbf.be/info/societe/detail_presidentielle-2017-selon-un-tout-dernier-sondage-le-pen-profite-de-l-effet-attentats-mais-macron-reste-devant?id=9586816<br /> <br /> Résultat définitifs :<br /> MACRON 24,01% - M. LE PEN 21,30% - F. FILLON - 20,01% J. MELENCHON 19,58%<br /> Sans les attentats on aurait plutôt quelque chose comme :<br /> MACRON 24,01% - M. LE PEN 20,30% - F. FILLON - 20,51% J. MELENCHON 20,08%<br /> Autrement dit, celui qui a ordonné les attentats pouvait être motivé par le fait de passer Le Pen en 2ème ; sinon, car c’était vraiment extrêmement serré lorsqu’il l’a décidé !<br /> Et si c’était le maître de Macron qui avait fait les attentats, il n’aurait pas pu mieux faire !<br /> ________________________________________<br /> "Le Point" et Odoxa publient le tout dernier sondage avant le 1er tour<br /> L'attentat terroriste influence-t-il les votes ? Très peu, sauf pour Marine Le Pen, révèle Odoxa qui a sondé les Français après les événements tragiques.<br /> http://www.lepoint.fr/presidentielle/le-point-et-odoxa-publient-le-tout-dernier-sondage-avant-le-1er-tour-21-04-2017-2121553_3121.php<br /> Très peu mais essentiel, creusant l’écart de 1,5 points avec ses 2 alter-égos suffisant pour la qualifier au 2d tour, contre la volonté du peuple ! À qui profite le crime : À Macron !<br /> ________________________________________<br /> Chaos organisé. Si Macron avait perdu, les élections auraient été annulées !<br /> Le hasard ou le chaos organisé par le pouvoir s’ajoute aux 9 attaques en rège au début de la campagne, toutes au profit de Macron ou au détriment de ses principaux adversaires ?<br /> Sondages truqués contre Mélenchon, au profit de Macron Hamon, rétention de signature d’élus par le Conseil constitutionnel, pour minimiser les adversaires de ces 2 là, Loi électorale violée au profit de Macron, [faite pour Valls et Hollande, elle était faite pour avantager les partis ayant eu beaucoup d’élus et de voix dans le passé, en leur accordant un temps d’antenne extraordinaire, mais Macron étant tout le contraire, n’aurait pas du passer plus que Poutou !]…<br /> ________________________________________<br /> Les listes électorales avaient été anormalement trafiquées pour les présidentielles<br /> Infos Gérard G.<br /> Le Mans. Élections : 4 079 Manceaux radiés selon les médias, 3 126 selon le maire<br /> Au Mans, le premier tour de l'élection présidentielle a été entaché d'un problème de radiation massif des électeurs.... Les 170 personnes qui ont galéré dimanche avec parfois une attente de plus de trois heures au tribunal d'instance afin de pouvoir voter n'étaient que la partie visible de l'iceberg.<br /> Municipales 2014 : 92.643 inscrits,<br /> Européennes 2014 : 91.695 inscrits ! 1.000 morts en 2 mois ! ? ! ? ! ?<br /> Régionales 2015 : 91.932<br /> Présidentielles 2017 : 89.290<br /> ________________________________________<br /> Présidentielles, radiés :<br /> 7.600 à Nice, 5.000 au Havre, 500 à La Queue en Brie sur 7.600 inscrits fin 2015, 3.800 Clichy soit 10% des inscrits, 16.000 radiés à Strasbourg, 81.300 radiés en Val de Marne.<br /> Pour radiés 254.000 lors de la révision électorale 2016-2017.<br /> 28.000 pertes de droits sur décision de Justice.<br /> ________________________________________<br /> Macron : Un plagiat de Chirac 2002 ! ! ! Des coïncidences troublantes !<br /> Affiches Macron 2017 La France Ensemble ! Affiches Chirac 2002. Ensemble la France ! Décidemment tout nous y ramène !<br /> Les affiches copiées, un candidat qui se retrouve au 2ème tour miraculeusement face à Le Pen parce qu’il y a eu un attentat qui a changé l’ordre de arrivées au dernier moment ! ! !<br /> ________________________________________<br /> Les USA et la CIA avec Macron & Hollande dans la campagne Présidentielle<br /> Info Ania D. : je ne connais pas ce site, mais cet article sur le coup d'état a été publié aussi par investig'action (Michel Collon) dont le site a été attaqué à la suite de cette publication (coïncidence ?)<br /> ________________________________________<br /> Macron ciblé par la CIA … pour devenir Président : le nouveau Saakachvili !<br /> … Il n’échappe à personne que la campagne de Macron est habitée par deux objectifs: tout faire pour créer un pôle social libéral par une l’alliance droite–gauche et rester dans un schéma de la mondialisation de l’Économie. Comme beaucoup, vous croyez que ces idées sortent de la tête de ce brillant énarque ? Eh bien vous vous trompez ! La stratégie de Macron est dans la droite ligne de celle définie par les États Unis et la CIA dans les années 80 s’agissant de ce que doit être la démocratie et l’économie dans le monde.<br /> Des hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprise, des banquiers, relais d’influence de la stratégie américaine en France, ont choisi Macron et l’ont façonné pour qu’il entre exactement dans ce schéma. Vous ne le croyez pas ? Ce sont des élucubrations, des supputations, des délires ? Lisez bien ce qui est écrit, c’est surprenant !...<br /> https://networkpointzero.wordpress.com/2017/03/08/macron-cible-par-la-cia/<br /> ________________________________________<br /> Le coup d’État de l’Élysée … au profit de Macron<br /> 24/3/2014. Il ne fait plus de doute maintenant que c’est François Hollande et son homme de confiance, Jean Pierre Jouyet, le Secrétaire Général de l’Élysée, qui sont à l’origine du projet qu’il faut bien définir comme un véritable coup d’État.<br /> Hollande et Jouyet sont amis depuis 35 ans(*), des bancs de l’ENA jusqu’à l’Élysée. Les deux hommes se rencontrent à 23 ans. Ils viennent de réussir le concours de l’École Nationale d’Administration et doivent effectuer leur service militaire ensemble, à Coëtquidan, où ils partagent leur chambre avec Michel Sapin. Les trois jeunes hommes se lient d’une forte amitié qu’ils entretiennent sur les bancs de l’ENA (la promotion Voltaire). Hollande déborde d’initiatives, et souvent, Jouyet accepte de le seconder dans ses projets. À la sortie de l’ENA, lors des affectations, François Hollande, classé 8e, laisse le dernier poste accessible à l’Inspection générale des Finances à Jean-Pierre Jouyet.<br /> https://networkpointzero.wordpress.com/2017/03/24/2017-le-coup-detat/<br /> Un texte extrêmement intéressant, d’autant plus qu’il a été écrit avant l’attentat des Champs Élysées qui a modifié la donne au profit de Le Pen… et delà assuré l’élection de Macron ! Ras<br /> ________________________________________<br /> (*) À 23 ans, Hollande est à l’armée, l’information est exacte, mais…<br /> La seule faute du texte peut-être ? Cela fait donc 40 ans et non 35 ans qu’ils se connaissent, contrairement à ce qui est écrit dans le texte ci-dessus (peut-être une reprise d’un ancien texte ?)<br /> … En janvier 1977, Hollande est dans la même chambrée que Jean-Pierre Jouyet, Michel Sapin, Henri de Castries et Jean-Michel Lambert ; Hollande finit son service en 1978…<br /> https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande<br /> ________________________________________<br /> ________________________________________<br /> Il y a surement un ou même des livres à écrire sur les complots ne serait-ce que depuis le 11/9/2001 ; MAIS ATTENTION, IL Y EN A DEJA QUI SE SONT FAITS TUER POUR CELA !<br /> ________________________________________<br /> L’homme qui en savait trop sur le 11/9/2001 : Philip Marshall a été trouvé mort chez lui avec ses deux enfants, tous tués par balles<br /> Il y a un an presque jour pour jour. Un ancien enquêteur de l’Agence nationale américaine de sécurité, Wayne Madsen, qui a passé 8 jours sur place pour enquêter sur les circonstances exactes du décès, le 2 février 2013, de l’auteur du livre The Big Bamboozle Philip Marshall, a contesté la thèse officielle du suicide lors d’une entrevue radiophonique avec Kevin Barrett…<br /> Philip Marshall, ancien pilote, a travaillé pour la CIA (Iraniens Contras) préparait un 4ème livre sur le 11/09. Assassiné avec ses enfants adolescents.<br /> Vidéo : https://www.complotiste.com/2017/02/01/assassinat-de-lhomme-qui-en-savait-trop-sur-le-11-septembre/<br /> Source et suite : http://www.wikistrike.com/article-l-homme-qui-en-savait-trop-sur-le-11-9-2001-philip-marshall-a-ete-trouve-mort-chez-lui-avec-ses-deux-119384662.html<br /> <br /> ________________________________________<br /> Rappel : Beverly Eckert, décédée le 12/02/09 dans « l’accident » d’avion de Buffalo<br /> Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2009/02/14/beverly-eckert-est-decedee-dans-laccident-davion-de-buffalo/<br /> Beverly Eckert, veuve d’une victime du 11 Septembre, a péri dans le crash de l’avion à Buffalo jeudi soir (12/02/09). Après avoir mystérieusement disparu des écrans radar, le Vol 3407 de Continental Airlines s’est écrasé, apparemment en flammes, sur une maison dans l’État de New York, faisant 50 morts – les 49 personnes à bord plus une victime au sol – dans l’un des accidents les plus meurtriers de l’histoire récente de l’aviation aux Etats-Unis…<br /> Depuis, sans être pour autant membre du Mouvement pour la Vérité sur le 11/9, elle n’avait cessé de faire ses propres recherches sur les attentats et de réclamer justice pour les familles de victimes. C’est au titre de représentante de ces familles qu’elle avait été reçue par Obama la semaine dernière. "Elle était devenue une infatigable porte-parole de ces familles"…
Répondre
G
Gourmel Michel
02/02/2015 18:42
THEORIE DU COMPLOT, LES SCIENCES ET LES ENQUETES.<br /> http://www.reveilcommuniste.fr/pages/Inconvenients_des_complots_inconvenients_de_leurs_theories-4421050.html<br /> C’est une poésie pour les comploteurs, car ils nient tout droit aux sciences et aux enquêtes.<br /> <br /> « pendant qu'on s'échine à prouver que les tours jumelles n'ont pas pu s'écrouler sans dynamitage, »<br /> C’EST POURTANT FACILE À PROUVER, il suffit de regarder les dizaines, centaines, ou milliers de films qui montrent la destructions des TROIS – 3 tours et non pas seulement des tours jumelles : WTC 1-2-7, de CHRONOMETRER le temps qu’elles mettent à tomber pour savoir qu’elles tombent à la vitesse de la chute libre et non par action d’un étage qui s’écrase sur l’autre selon la théorie officielle, ce qui mettrait beaucoup plus de temps. Il suffit de regarder l’émission « les démolisseurs de l’extrême » pour savoir qui a tors et qui a raison.<br /> Les médias qui soutiennent les complots occidentaux et discréditent donc ce qu’ils appellent la « théorie » du complot, nient en même temps tous les apports des sciences et techniques, tout spécialement sur le 11/09/01<br /> ..........................................................................................................................<br /> Ceux qui rejettent la plupart des complots modernes, utilisent une même technique, ils effleurent les sujets et y reviennent à plusieurs reprises sur d’autres paragraphes, pour donner l’illusion qu’ils ont des arguments au lieu d’analyser chaque détail, un à un.<br /> Ils ajoutent pêle-mêle tous les arguments y compris ceux de la CIA, destinés à brouiller les pistes. Ainsi par exemple, pour l’assassinat de J.F. Kennedy, ils ont ajouté une piste cubaine invraisemblable pour discréditer ceux qui s’intéressent à ce complot - entre autre - de la CIA.<br /> ..........................................................................................................................<br /> « Les hypothèses de «Reopen 911″ outre qu’elles se contredisent entre elles sont donc en principe très improbables ». Réopen ouvre ses colonnes à différents courants de pensé sur le 11/09. Toutes les théories ne sont effectivement pas compatibles, ce qui ne prouve pas qu’elles sont toutes entièrement fausses.<br /> ET LE FAIT QUE LES SERVICES SECRETS ET LE GOUVERNEMENT N’AIENT JAMAIS FAIT D’ENQUETE VERITABLE, FACILITE LES INTERPRETATIONS DIVERGENTES. C’EST PAS UN COMPLOT ÇA ?<br /> Ce fait est aussi valable pour les attentats du 1/7/15 que pour tous les autres où le complot d’état est soupçonné avec l’aide de sa police secrète.<br /> ..........................................................................................................................<br /> « ils vont nous faire croire que Bush est derrière le 11 septembre pour nous faire croire en Obama ! ». Obama a été propulsé par le presse y compris d’opposition, donc républicaine, car ils était avec la H. Clinton, les SEULS CANDIDATS DEMOCRATES QUI NE VOULAIT PAS ROUVRIR L’ENQUETE DU 11/09. Les autres ont été discrédités pour cette raison seule.<br /> ..........................................................................................................................<br /> Sarkozy, n’était pas président en 2005, il ne disposait pas de la police secrète, c’est la constitution Sarko qui a mis la police secrète directement sous ses ordres. Mais il a utilisé le complot dit « Merah » pour tenter de se faire réélire en 2012. Cela a foiré, lors de la publication par Paris Match du 21/03/2012 du portrait du tueur, aux yeux d’acier, qui portait un signe distinctif sous l’œil gauche. On n’est jamais trahit que par les siens. Il a fallu d’urgence procéder à une mise à mort spectaculaire de Merah pendant 36 heures en direct pour faire oublier ce témoignage capital… et bien d’autres incohérences !<br /> Sarkozy a beaucoup progressé à l’époque dans les sondages - mais pas suffisamment - grâce à ses attentats, comme Valls et Hollande 7/1/15.<br /> ..........................................................................................................................<br /> « Il suffit de voir le prix payé par Aznar, non pour avoir placé les bombes de Madrid dans les trains de banlieue, mais pour avoir seulement tenté d'infléchir l'enquête vers l'ETA. Et pourtant, l'ETA, en Espagne, n'est vraiment pas populaire. »<br /> Il est probable que l’attentat de Madrid n’était PAS D’AZNAR LUI-MEME MAIS DE LA CIA - qui avait pris l’habitude de faire ce qu’elle voulait en Espagne depuis la dictature franquiste - et ne l’avait pas mis au courant. Cela expliquerait les erreurs d’Aznar. Le but était de continuer les guerres coloniales si précieusement obtenues par les attentats du 11/09/01 ; à l’époque le PS espagnol prétendait être contre la guerer, d’où les attentats de la CIA en faveur de la droite. Les USA ne comprennent rien dans les différents pays où ils sèment le chaos. Ils n’ont pas dû penser à ETA quand ils ont préparé les attentats ! Ce qui a tout fait foirer. LE FAIT QUE DES COMPLOTS ECHOUENT NE PROUVE PAS QU’IL N’Y A PAS EU DE COMPLOT ! ! !<br /> <br /> LA NEGATION DES ATTENTATS OCCIDENTAUX SOUS FAUX DRAPEAUX PASSE PAR DES CROYANCES :<br /> « Alors si un groupe de conspirateurs interne à l'administration ou à l'armée américaine s'était donné la peine d'organiser les attentats du 11 septembre, JE CROIS qu'il aurait eu d'autres buts que simplement envahir l'Afghanistan et même l'Irak ».<br /> CROIRE : Il faut en effet 115 croyances religieuses pour croire à la version Bush du 11/09/01. Miracles et faits démoniaques additionnés.<br /> <br /> Le 11/09/01 c’est :<br /> 1°) 14 ans de guerres coloniales dans le monde, et ce n’est pas fini. Selon le général 4 étoiles US Wesley Clark, en septembre 2001, les états unis avaient des plans de guerre, en plus de l’Afghanistan, contre 7 autres pays : ‘Je viens de recevoir un mémo confidentiel (‘classified’) du secrétaire à la Défense : nous allons prendre sept pays en cinq ans, en commençant par l’Irak, ensuite la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l’Iran’. »<br /> http://guerre.libreinfo.org/manipulations/mensonges-de-guerre/99-guerre-libye/693-libye-wesley-clark.html<br /> <br /> 2°) Rien que la guerre d’Afghanistan a coûté aux contribuables US, et donc rapporté à leurs trusts militaro industriels 1.500 milliards US $ ; on fait des complots pour beaucoup moins que cela.<br /> <br /> 3°) De plus, il y a eu tous les autres pays de la coalition qui en ont « bénéficié » de cette guerre ; enfin leurs trusts militaro-industriels<br /> <br /> 4°) Lois liberticides du 11/9 toujours en vigueur, Patriot act … tous les pays qui ont soutenu le complot ont pris des lois scélérates du même type ; rien que cela justifierait les attentats du 11/09 : museler l’opinion publique. De plus c’était la partie gauche et révolutionnaire qui était visée ; Bush et ses sbires ont décidé la date du 11/09/2001, comme une supposée « vengeance » du 11/09/73, selon l’esprit de ces dégénérés, ils voulaient établir un parallèle, Al Qaeda vengeant Allende, cela permettait de surveiller et d’arrêter tout révolutionnaire, comme terroriste.<br /> Il est regrettable que GQ n’ait PAS LU LE RAPPORT DU CONGRES SUR LA TORTURE, il saurait que Al Qeda n’est plus impliqué dans le 11/09 ; tout au contraire, la CIA a fait des tortures d’UN GENRE SPECIAL, type lavage de cerveau, pour apprendre aux prisonniers des aveux sur Al Qeda, mais sans jamais s’intéresser à leur faire avouer quoi que ce soit de vrai !<br /> Si ce n’est pas Al Qeda, qui a monté tout cela ? et pourquoi la CIA a dépensé des millions US$ pour faire croire aux peuples à l’implication de Al Qaeda ? Poser la question, c’est y répondre !<br /> <br /> 5°) De nombreuses autres guerres coloniales ont été justifiées à partir du 11/09 car les « opinions publiques » ont été habituées aux guerres coloniales, sans même poser de questions.<br /> <br /> 6°) Guerre en Irak ; 1 à 2 millions de morts,<br /> <br /> 7°) Vol du pétrole Libyen (rien que cela justifierait les attentats du 11/09), et installation d’Al Qaeda au pouvoir, avec ouverture des arsenaux libyens… semer le chaos sur tout Sahel et au-delà, et justifier ainsi d’autres guerres en dehors de celles prévues le 11/09. Auquel il faut ajouter le chaos de l’État Islamique EI, et le chaos qui règne en Afghanistan ou après 14 de guerre supposée contre les Talibans, ils sont aux portes du pouvoir comme s’ils n’avaient jamais été combattus par les USA et leurs alliés… qui a té combattu ? À quoi ont servi réellement avec 1.500 milliards US$ ? ? ?<br /> <br /> &quot;On peut tromper quelqu'un tout le temps, tout le monde une fois, mais pas tout le monde tout le temps&quot;.<br /> EFFECTIVEMENT, IL SERAIT TEMPS DE VOUS REVEILLER ! ! !<br /> Pour le 1/7/15 ; Que pensez-vous :<br /> a) des papiers tombés du ciel ? Comme le 11/09/01<br /> b) du tueur qui avait de très beaux yeux bleus, d’après Caroline Fourest, qui a toujours été ennemie des complotistes, elle est même passée avec ses articles débiles une semaine dans l’Huma sur ce seul motif !<br /> Source et suite : https://www.youtube.com/watch?v=7aaXoIHxa-Q<br /> c) Du « suicide » du commissaire Helric Fredou,<br /> d) Ses notes et le rapport ont disparu, on touche là l’essence même des complots et des complotistes, les enquêtes sont squisées le plus possible, on abat les gens sur des soupçons, pour clore les enquêtes, et malgré tout le gouvernement a toutes les peines du monde à étouffer le scandale malgré le peu d’enquêtes, que ce soit à Paris, 11/09 et les avions soustraits aux enquêteurs, ou Londres où les parents des victimes se sont aperçu que sur l’essentiel de l’enquête - le voyages des supposés auteurs – leur train n’existait pas …<br /> e) Du fait que les pieds nickelés du 1/7/15 soient CAPABLES DE SURCLASSER DES OFFICIERS DE POLICE SPECIALISES DANS LA PROTECTION DES PERSONNALITES ; cela suppose qu’ils devaient :<br /> - 1°) savoir qu’il y en avait un<br /> - 2°) posséder d’avance son identité et être capable de le reconnaître parfaitement ; connaître ses capacités en tir, peut-être s’être entraîné en même temps que lui pour connaître sa façon de faire.<br /> - 3°) enfin et surtout être plus rapide que lui.<br /> TOUT CELA N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE ! ! !<br /> <br /> f) ET ALORS QUE HOLLANDE FAISAIT UNE CIBLE DE CHOIX, mitraillé sans cesse par les photographes avec sa copine,<br /> <br /> g) Pris en photo en décembre avec des Femen torse nues,<br /> Source et suite : http://www.20minutes.fr/politique/1469687-20141028-video-francois-hollande-chahute-deux-femen-rue-paris<br /> <br /> h) Du fait que ce sont TOUJOURS DES OPPOSANTS POLITIQUES OU DES JOURNALISTES QUI INFORMENT VRAIMENT - PAS LES AUTRES - OU DES INNOCENTS qui sont toujours assassinés par ces « complots », comme les journalistes décapités et par EI et Al Qaeda en 2014, jamais les crapules qui assassinent des millions d’arabes et de musulmans, ni les journalistes lèche-cul de la pensé unique …
Répondre
R
Réveil Communiste
03/02/2015 12:14
L'article en question est suffisamment clair, les complots existent, mais pas tous.

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

