Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Positivisme ou marxisme ?

1 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Théorie immédiate, #Réseaux communistes

POSITIVISME (Auguste Comte, Cercle de Vienne, Karl Popper) OU MARXISME ? - avec Georges GASTAUD - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

POSITIVISME (Auguste Comte, Cercle de Vienne, Karl Popper) OU MARXISME ? - avec Georges GASTAUD - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

4ème épisode de notre série de philosophie. Georges GASTAUD est agrégé de philosophie et diplômé de lettres classiques. Il a exercé en classe de Terminales ainsi qu'en Classes préparatoire...

https://www.communcommune.com/2025/08/positivisme-auguste-comte-cercle-de-vienne-karl-popper-ou-marxisme-avec-georges-gastaud.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L'enfant "au centre" mais de quoi ?
L'enfant "au centre" mais de quoi ?
Le communisme et la science (banalités sur le socialisme, 7)
Le communisme et la science (banalités sur le socialisme, 7)
Sur la tendance à l'égalisation du taux de profit, et le rôle la "classe des hommes d'argent" (moneyed class)
Sur la tendance à l'égalisation du taux de profit, et le rôle la "classe des hommes d'argent" (moneyed class)
Les idées d'Adam Smith ont fait leur temps
Les idées d'Adam Smith ont fait leur temps
Fréquentation de Réveil Communiste en août 2025
Le crépuscule d'un Ukronazi
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop