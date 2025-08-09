Critique de la déconstruction du marxisme : sur une réponse de Guillaume Suing à GQ
9 Août 2025
Critique de la critique critique du guesdisme
Réponse aux objections de Gilles Questiaux (blog Réveil communiste) dans son article "Une tentative marxiste de déconstruire la déconstruction du marxisme" Un débat qui travaille le mouvement ...
https://www.legrandsoir.info/critique-de-la-critique-critique-du-guesdisme.html
On peut observer deux choses dans la réponse de Guillaume Suing à mon article qui répondait au sien à lire ici:
(1) il m'impute des thèses qui ne sont pas les miennes pour pouvoir les critiquer plus facilement. Par exemple, je ne crois aucunement à l'existence d'une classe ouvrière homogène et "blanche". Il me reproche d'ailleurs d'avoir fait la même chose, et s'il est vraiment contre la suppression des frontières, tant mieux.
Il n'a pas l'air d'avoir lu très attentivement le texte, parce qu'il reprend certains de mes arguments, sans souci de cohérence, ainsi le fait que les migrations soient une catastrophe pour les pays d'origine.
Il semble réagir épidermiquement - comme d'autres - à l'idée de base que je revendique en effet, selon laquelle il faut, si on défend la classe ouvrière et on veut la représenter politiquement, militer pour l'arrêt de l'immigration (ce qui ne signifie évidemment pas le départ des immigrés déjà installés).
Et encore une fois , croire que les musulmans sont aujourd'hui en France opprimés pour leur religion est un contresens manifeste.
Mais surtout (2) il esquive complètement le fond du problème : le constat amer que les réseaux communistes se marginalisent lorsqu'ils se spécialisent dans la défense des immigrés et des minorités, car c'est exactement ce que le capital attend d'eux. Pour reconstruire l'unité du prolétariat, il faudrait faire autrement. Il reproche à Roussel de tendre la main aux ouvriers stigmatisés comme "racistes". Moi je lui reproche plutôt de faire semblant de le faire, et sur un autre plan, d'avoir à sa façon rejoint l'Union sacrée sur l'Ukraine - et de trainer les pieds, c'est le moins qu'on puisse dure, sur le génocide de Gaza.
Mais pour ça il faut sortir de la zone de confort de la politique de gauche, qui est effectivement cette tradition moralisante bien française qui remonte à Jean Jaurès.
Cela dit il a raison sur un point : la critique du "bobo" est parfois une manifestation d'autophobie petite bourgeoise.
Le comique involontaire de la situation , c'est que Guillaume Suing et moi, avec notre importance toute relative, on va probablement s'aligner derrière Mélenchon à la prochaine élection.
GQ, 9 août 2025
PS : pour connaître ma définition du "wokisme" et ma réelle position sur lui, lire ici.
