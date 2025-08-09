Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Critique de la déconstruction du marxisme : sur une réponse de Guillaume Suing à GQ

9 Août 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Réseaux communistes, #Théorie immédiate, #Front historique, #Front politique intérieur, #La blague involontaire du jour

Critique de la critique critique du guesdisme

Critique de la critique critique du guesdisme

Réponse aux objections de Gilles Questiaux (blog Réveil communiste) dans son article "Une tentative marxiste de déconstruire la déconstruction du marxisme" Un débat qui travaille le mouvement ...

https://www.legrandsoir.info/critique-de-la-critique-critique-du-guesdisme.html

On peut observer deux choses dans la réponse de Guillaume Suing à mon article qui répondait au sien à lire ici:

(1) il m'impute des thèses qui ne sont pas les miennes pour pouvoir les critiquer plus facilement. Par exemple, je ne crois aucunement à l'existence d'une classe ouvrière homogène et "blanche". Il me reproche d'ailleurs d'avoir fait la même chose, et s'il est vraiment contre la suppression des frontières, tant mieux.

Il n'a pas l'air d'avoir lu très attentivement le texte, parce qu'il reprend certains de mes arguments, sans souci de cohérence, ainsi le fait que les migrations soient une catastrophe pour les pays d'origine.

Il semble réagir épidermiquement - comme d'autres - à l'idée de base que je revendique en effet, selon laquelle il faut, si on défend la classe ouvrière et on veut la représenter politiquement, militer pour l'arrêt de l'immigration (ce qui ne signifie évidemment pas le départ des immigrés déjà installés).

Et encore une fois , croire que les musulmans sont aujourd'hui en France opprimés pour leur religion est un contresens manifeste.

Mais surtout (2) il esquive complètement le fond du problème : le constat amer que les réseaux communistes se marginalisent lorsqu'ils se spécialisent dans la défense des immigrés et des minorités, car c'est exactement ce que le capital attend d'eux. Pour reconstruire l'unité du prolétariat, il faudrait faire autrement. Il reproche à Roussel de tendre la main aux ouvriers stigmatisés comme "racistes". Moi je lui reproche plutôt de faire semblant de le faire, et sur un autre plan, d'avoir à sa façon rejoint l'Union sacrée sur l'Ukraine - et de trainer les pieds, c'est le moins qu'on puisse dure, sur le génocide de Gaza.

Mais pour ça il faut sortir de la zone de confort de la politique de gauche, qui est effectivement cette tradition moralisante bien française qui remonte à Jean Jaurès.

Cela dit il a raison sur un point : la critique du "bobo" est parfois une manifestation d'autophobie petite bourgeoise.

Le comique involontaire de la situation , c'est que Guillaume Suing et moi, avec notre importance toute relative, on va probablement s'aligner derrière Mélenchon à la prochaine élection.

GQ, 9 août 2025

PS : pour connaître ma définition du "wokisme" et ma réelle position sur lui, lire ici.

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

