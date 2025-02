La Russie peut-elle se contenter de son plan B en Ukraine ? bilan politico - militaire après trois ans d'opération militaire

Des négociations directes entre la Russie et les États-Unis vont s'ouvrir en ce mois de février 2025, pour tenter de mettre fin à la guerre d'Ukraine, et il y a gros à parier qu'un compromis bâtard qui ne résoudra rien va en sortir. Certes tout ce qui mettra fin à l'hécatombe peut être considéré comme une bonne nouvelle, sauf si cela produit les conditions d'une nouvelle guerre de plus grande ampleur dans quelques années.

La Russie s'était engagée dans son "opération militaire spéciale " en Ukraine le 24 février 2024, pour "neutraliser, démilitariser et dénazifier" le pays, et trois ans plus tard, elle est encore très loin d'y être parvenue. Certes elle a atteint d'autres objectifs, ceux de son plan B, plus modestes, qui étaient évidents dès le début mais n'étaient pas énoncés explicitement : débloquer la Crimée, briser le siège de la ville de Donetsk qui durait depuis 2014, récupérer le contrôle total des rives de la Mer d'Azov, et annexer environ 80% du territoire de quatre provinces russophones : Donetsk, Lougansk, Zaporojie, Kherson, totalisant avec la Crimée environ 18% du territoire de l'Ukraine de 2014 ... Mais l'essentiel de ces succès ont été acquis dans les deux premiers mois du conflit, et au rythme actuel de sa progression sur le terrain il lui faudrait littéralement un siècle pour parvenir à Kiev.

La propagande russe présente cette situation comme la mise en œuvre d'une stratégie d'attrition lente de l'armée ukrainienne, dont elle annonce l'effondrement prochain depuis trois ans. En attendant, l'armée russe n'a réussi ni à sanctuariser son territoire, ni à s'emparer de grandes villes, à l'exception de Marioupol, ni à empêcher l'OTAN de reconstituer les forces de l'Ukraine au fur et à mesure qu'elle les détruisait - et qui dit attrition dit pertes des deux cotés. Le moins qu'on puisse dire c'est que la victoire tarde à venir, face à un adversaire pourtant dans sa masse peu déterminé à combattre, à en juger par la fuite massive de sa population à l'étranger et l'ampleur des désertions, de la corruption, et des conflits internes à l’appareil d'État.

Mais les objectifs de la Russie nécessiteraient de s’emparer de Kiev pour y installer un gouvernement favorable à Moscou. Cela signifie qu’il faudrait aider et organiser le parti ukrainien pro-russe au lieu de le laisser se désagréger en remettant en cause la légitimité même de la nation ukrainienne, en prétendant stupidement que son existence est le résultat d'un complot bolchevique.

Le fait est que la Russie de Poutine, contrairement à l’URSS de Lénine et de Staline n’a tout simplement pas de projet politique. Alors qu’en face, l’Ukraine est le nouveau laboratoire du néolibéralisme fascisé, le nouveau Chili de Pinochet. Alors, l'armée russe a beau engranger des succès tactiques, elle hésite à passer à l'offensive car elle ne sait pas très bien quoi faire du territoire conquis.

Annexer en septembre 2022 plusieurs provinces ukrainiennes ethniquement russes contredisait d'ailleurs le projet de dénazifier, démilitariser et neutraliser toute l’Ukraine, puisque cela affaiblissait d'autant le parti ukrainien "pro-russe", en fait néo-soviétique. Il s’agissait de la mise en œuvre précipitée d’un plan B dont la poursuite signifiait le renoncement, non assumé mais de facto, du grand plan. On a bien l'impression que le seul objectif de la continuation de la guerre soit de pérenniser ces acquis.

D'où la tentation de saisir au vol les propositions de compromis émanant de l'administration Trump, en négligeant le caractère probablement éphémère de son orientation isolationniste - avec ou sans le nouveau Caligula de la Maison Blanche.

L’échec du plan A provient d’avoir sous-estimé le nationalisme ukrainien, d'avoir nié les Ukrainiens comme les Ukrainiens niaient leurs compatriotes russophones, et aussi d’avoir sous-estimé la capacité militaire d’une armée structurée autour de fanatiques néo-nazis mais fortement réorganisée depuis 8 ans par l’OTAN.

Pourtant la Russie ne peut plus se contenter de si peu : les sanctions unilatérales de l'Occident en ont fait un État paria, situation qui sape à long terme sa société et son économie et qu'elle ne peut pas accepter dans la durée, et elle doit impérativement imposer leur levée à l'Occident, ce qu'elle ne peut réaliser que par une victoire militaire évidente et impossible à maquiller dans les médias.

Certes tout ne se passe pas sur le champ de bataille. La guerre économique qui se développe en parallèle à la guerre tout court a tourné pour le moment beaucoup plus favorablement pour la Russie qu'on ne s'y attendait, mais cette situation d'exception ne peut pas s'éterniser dans un monde très interconnecté.

Donald Trump n'est rien qu'un démagogue sans principes qui ne voudra la paix avec la Russie que pour affronter la Chine et dont l'action est étroitement limitée par l'influence du parti de la guerre en Occident, qui reste persuadé malgré ses échecs récurrents que la Russie n'est qu'un tigre de papier qu'on peut défier impunément, puisque l'Ukraine lui tient tête depuis si longtemps.

La perception occidentale est complètement biaisée en ce qui concerne la façon dont se terminent les conflits avec la Russie : ici on a complètement oublié le rôle principal joué par l'Armée Rouge dans la victoire contre le IIIème Reich, on croit que la Finlande a gagné la Guerre d'Hiver contre l'URSS en mars 1940, alors qu'elle l'a perdue, et que Kennedy a fait plier Khrouchtchev en 1962 en le forçant à renoncer à implanter ses fusées à Cuba, alors c'est lui qui a été contraint de retirer les siennes déjà implantées en Turquie qui menaçaient le cœur de l'URSS. Alors à force de réécritures de l'histoire, on comprend que nos dirigeants incultes et cyniques poussent l'Ukraine à la guerre, qu'ils croient pouvoir gagner au prix d'une hécatombe monstrueuse de ses soldats.

L'OTAN, dirigée par des irresponsables et des idéologues dangereux s'est engagée dans un combat douteux qui risque bien de conduire à sa désagrégation - et de nous entrainer avec, et la personnalité atypique Donald Trump risque de ne pas faire le poids pour empêcher l'Occident de glisser sur cette pente.

Malgré, et cause de la dégradation de sa situation globale, il est probable que l’OTAN avec ou sans les Américains va finir par se résoudre à affronter directement l’armée russe sur le territoire ukrainien, pour éviter l’effondrement de son protégé qui risquerait de la décrédibiliser complètement, comme les États-Unis ont affronté la Chine sur le territoire coréen de 1950 à 1953 - cette perspective est en tout cas le seul et unique "plan de victoire" du gouvernement ukrainien qui n'ait jamais existé, et plus la guerre se prolonge, plus l'escalade devient inévitable - et d'autant plus si la guerre en Ukraine fusionne avec celle qui se prépare entre l'Occident et l'Iran - et la débâcle soudaine de l'État et de l'armée syriennes va donner des ailes aux néo-conservateurs occidentaux qui planifient toutes ces guerres, qui vont spéculer à nouveau sur la survenue d'un tel "miracle" en Russie ou en Chine.

Finalement la Russie à force de tergiversations risque d'être entrainée en Ukraine dans une guerre totale malgré les conséquences politiques déstabilisatrices au plan mondial d'un tel engagement que redoutent ses dirigeants.