Réveil Communiste

Fréquentation de Réveil Communiste en septembre 2025

1 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine

Fréquentation du blog Réveil Communiste en septembre 2025 :

 

4 438 visiteurs uniques

7 734 pages vues

1,743 vues / visiteur

 

Rappel septembre 2024 :

5 097 visiteurs uniques

10 692 pages vues

2,06 vues / visiteur

 

Total sur un an (octobre 2024 - septembre 2025) :

62 652 visiteurs uniques

152 127 pages vues

 

Total depuis la création du blog (12 septembre 2025) :

1 623 885 visiteurs uniques

3 236 559 pages vues

1,993 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en septembre 2025:

URL

Pages vues

1

www.reveilcommuniste.fr/

2 649

2

www.reveilcommuniste.fr/2025/03/pourqui-veulent-ils-resolument-la-guerre-contre-la-russie.html

252

3

www.reveilcommuniste.fr/2025/09/le-communisme-et-la-gauche-radicale-et-le-gauchisme-banalites-sur-le-socialisme-11.html

173

4

www.reveilcommuniste.fr/2024/11/l-enfant-au-centre-mais-de-quoi.html

160

5

www.reveilcommuniste.fr/2023/09/le-coup-d-etat-au-chili-en-1973-et-ses-lecons-pour-la-gauche-mondiale.html

105

6

www.reveilcommuniste.fr/2025/09/le-communisme-ses-villes-et-ses-musees.html

103

7

www.reveilcommuniste.fr/tag/gq/

101

8

www.reveilcommuniste.fr/2025/09/le-communisme-et-l-humour-banalites-sur-le-socialisme-10.html

92

9

www.reveilcommuniste.fr/2025/09/le-commuisme-et-la-vie-privee-banalites-sur-le-socialisme-9.html

86

10

www.reveilcommuniste.fr/article-le-mouvement-revolutionnaire-et-les-lois-du-mouvement-historique-123706314.html

  

 

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

