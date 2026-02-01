Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Fréquentation de Réveil Communiste en janvier 2026

1 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine

Fréquentation de Réveil Communiste en janvier 2026

Fréquentation de Réveil Communiste en janvier 2026 :

5 394 visiteurs uniques

10 186 pages vues

1,888 vues / visiteur

 

Rappel janvier 2025 :

4 950 visiteurs uniques

11 394 pages vues

2,294vues / visiteur

 

Total sur un an (février 2025 – janvier 2026) :

59 163 visiteurs uniques

115 495 pages vues

 

Total depuis la création du blog (12 septembre 2007) :

1 642 033 visiteurs uniques

3 269 150 pages vues

1,991 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en janvier 2026 :

URL

Pages vues

1

www.reveilcommuniste.fr/

2 996

2

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/venezuela-attention-aux-narratifs-repandus-par-l-empire.html

476

3

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/gauche-bourgeoise-ou-gauche-blanche.html

230

4

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/l-affaire-jacques-baud-l-europe-russophobe-et-repressive.html

170

5

www.reveilcommuniste.fr/2023/12/le-campisme-assume-de-reveil-communiste.html

163

6

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/le-socialisme-peut-il-etre-vaincu-par-le-terrorisme.html

161

7

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/la-gauche-compatible-avec-l-imperialisme-toujours-la-meme-histoire.html

149

8

www.reveilcommuniste.fr/tag/gq/

140

9

www.reveilcommuniste.fr/2020/11/socialisme-democratie-et-systeme-politique-a-parti-unique-refexions-en-ebauche.html

123

10

www.reveilcommuniste.fr/2026/01/acte-brutal-d-agression-imperialiste-les-etats-unis-ont-attaque-le-venezuela.html

114

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Baisse de fréquentation de Réveil Communiste en 2025
Baisse de fréquentation de Réveil Communiste en 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en décembre 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en décembre 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en novembre 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en novembre 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en octobre 2025
Fréquentation de Réveil Communiste en octobre 2025
Sur la montée de l'antisémitisme : à qui la faute ?
Guerre de douze jours, "opération militaire spéciale" de quatre ans ...
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop