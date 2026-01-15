La gauche compatible avec l'impérialisme, toujours la même histoire !
15 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Théorie immédiate, #Ce que dit la presse, #Qu'est-ce que la "gauche", #Iran, #Venezuela, #Cuba
Par Jean Bricmont. Lu sur son compte FB le 14 janvier 2026. Clair net bref et concis.
Qu'il s'agisse de l'Iran, du Venezuela, ou de n'importe quel pays du Sud global qui résiste à l'hégémonie américaine, peu importe qu'il soit socialiste ou "théocratique", on étrangle d'abord leur économie par une multitude de sanctions. On envoie aussi des agents semer le trouble de façon violente.
Face à cela, ou bien le gouvernement se couche, comme le font les gouvernements européens, ou il cherche à résister.
La politique d'étranglement et de sanction provoque émigration et mécontentement et, en fait,encourage la corruption; la subversion armée (venue de l'étranger) nécessite de la répression (voyez ce qui se passe ici avec le "terrorisme" qui est extrêmement marginal).
Du coup, toutes les belles âmes de la gauche bien pensante se mettent à dénoncer la répression du gouvernement et la corruption interne comme étant les principaux problèmes de ces pays, en ignorant ce qui les a suscités.
Et la droite genre Le Point s'indigne de l'incapacité de la gauche à dénoncer les gouvernement visés par les EU, alors qu'elle le fait bien trop.
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
