La gauche compatible avec l'impérialisme, toujours la même histoire !

Par Jean Bricmont. Lu sur son compte FB le 14 janvier 2026. Clair net bref et concis.

Qu'il s'agisse de l'Iran, du Venezuela, ou de n'importe quel pays du Sud global qui résiste à l'hégémonie américaine, peu importe qu'il soit socialiste ou "théocratique", on étrangle d'abord leur économie par une multitude de sanctions. On envoie aussi des agents semer le trouble de façon violente.

Face à cela, ou bien le gouvernement se couche, comme le font les gouvernements européens, ou il cherche à résister.

La politique d'étranglement et de sanction provoque émigration et mécontentement et, en fait,encourage la corruption; la subversion armée (venue de l'étranger) nécessite de la répression (voyez ce qui se passe ici avec le "terrorisme" qui est extrêmement marginal).

Du coup, toutes les belles âmes de la gauche bien pensante se mettent à dénoncer la répression du gouvernement et la corruption interne comme étant les principaux problèmes de ces pays, en ignorant ce qui les a suscités.

Et la droite genre Le Point s'indigne de l'incapacité de la gauche à dénoncer les gouvernement visés par les EU, alors qu'elle le fait bien trop.