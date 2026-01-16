Le "campisme" de Réveil Communiste
16 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste
L'explication du "campisme" de Réveil Communiste :
Le campisme, terme généralement utilisé dans un sens péjoratif, désigne l'attitude politique qui consiste à prendre parti systématiquement dans les guerres du monde pour les adversaires de l'ennemi principal, en l’occurrence l'impérialisme américain-occidental, quelques soient leurs tares, réelles ou supposées.
Au Venezuela comme en Iran, en Afghanistan comme en Syrie, à Taiwan comme à Donetsk.
Il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est en effet notre ligne générale.
Premièrement, refuser de soutenir et s’opposer aux ingérences occidentales et aux guerres fomentées dans d’autres pays, révéler et dénoncer leur caractère impérialiste quelque soit le prétexte invoqué pour les justifier est un minimum qu’on attend de la part d’un militant de gauche. Comment ne pas comprendre que cette ingérence moralisatrice continuelle est en fait une revendication de contrôle et de supervision politiques du monde entier de la part de la classe capitaliste internationale basée à New York, à Londres, à Paris et à Bruxelles ?
Amalgamer cette position à un soutien aux régimes qui contrôlent ces pays et qui ont si mauvaise réputation chez nous - parfois justifiée, parfois non - est une courante malhonnêteté de la part de gens qui ne veulent pas se mouiller, comme celle qui permet aux massacres perpétrés à Gaza par l'armée israélienne de continuer, en invoquant les atrocités du Hamas du 7 octobre.
Deuxièmement quand un mouvement de révolte sociale ou politique dans un pays étranger lointain et mal connu bénéficie d’un soutien enthousiaste de la part de médias mainstream et que ses leaders deviennent soudainement des stars, c’est aussi un minimum requis de le soumettre à un examen critique.
Prendre position sur les affaires d’un autre pays, au niveau du spectateur individuel métropolitain, implique en fait de se fonder sur les informations et les analyses qui construisent l’image négative de ce pays classé souvent par le gouvernement des États-Unis dans un "axe du mal" ad-hoc, qui a priori ne sont absolument pas fiables, pas davantage que ne l'a été le récit de diabolisation des pays socialistes pendant la guerre froide qui continue pourtant à avoir cours. Incroyable quand même le nombre de gens qui se croient objectivement informés par les médias mainstream alors qu’ils adorent citer Noam Chomsky à tout bout de champ !
Enfin le développement de révoltes sociales légitimes et endogènes dans les pays non-occidentaux est empêché et non pas aidé par le pseudo soutien intéressé du camp impérialiste. En effet il utilisera sans aucun scrupule l’influence des médias globaux et des ONG pour sélectionner parmi l’opposition les dirigeants qu’il souhaite y voir apparaître - quand il ne les a pas directement financés dès l'origine - qui vont prendre la direction effective du mouvement grâce à cette notoriété fabriquée, et qui sont toujours et comme par hasard des ultra-libéraux, sur le modèle des Navalny, Guaido, Zelensky, etc.) près à vendre leur pays à l'encan, comme la sinistre Prix Nobel de la guerre, Madame Machado.
Donc le "campisme", en fait l'anti-impérialisme, qui refuse les guerres néocoloniales, les guerres civiles et la diffusion du chaos meurtrier sur les autres continents, qui sont promues par nos hommes politiques de droite et encore plus de "gauche" au nom de la démocratie, des droits de l’homme, de la femme, des LGTB, et des minorités de toute sorte, est la seule position juste et ceux qui ne sont pas "campistes", ne sont pas de gauche. Ce sont des représentants du camp libéral impérialiste dans sa version humaniste hypocrite à la Albert Camus ou post-moderniste pour campus américain.
GQ, 12 décembre 2023, relu le 15 janvier 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
