Venezuela : attention aux narratifs répandus par l'Empire

Depuis le raid éclair de la nuit du 3 janvier qui a permis la capture de Maduro par les forces spéciales américaines, qui a semblé s'opérer avec une grande facilité, beaucoup d'accusations de trahison circulent.

A cela s'ajoute une grande déception : ni la Chine ni la Russie ne se sont avérées capable de protéger efficacement un allié important, en première ligne contre le retour offensif de l'impérialisme des États-Unis.

Enfin, beaucoup protestent contre le viol de la légalité internationale, ou font mine de le faire, mais se sentent obligés presque immédiatement de se distinguer de Maduro, le "dictateur", le "tyran", et de lui donner des coups de pied de l'âne.

Sur le premier point il est évident que l'Empire sème la confusion et le doute pour démoraliser davantage la base bolivarienne déjà sous le choc de l'enlèvement de son leader. Tirer des conclusions sur la comète et lancer des accusations à tort et travers c'est jouer son jeu, alors que les faits ne sont pas établis, et que la situation reste très évolutive.

Sur le second point, il est clair depuis le début que ces deux grands pays n'ont pas la capacité de projeter une force d'intervention pour affronter les États-Unis dans la zone des Caraïbes. On peut sans doute regretter que leur soutien au Venezuela bolivarien n'ait pas été plus dissuasif ... mais peut être l'a-t-il été au moins pour limiter l'agression à un raid unique et spectaculaire. Cependant on ne peut pas se cacher le fait qu'ils ont perdu la face dans l'affaire, et sermonner l'Amérique parce que ses actions ne contribuent pas à la paix est un peu ridicule, devant ce qui est un acte de guerre ouverte et de défi mondial.

Peut être que les autorités russes vont enfin comprendre que Trump n'est pas leur ami et qu'il ne cherche qu'à les rouler dans la farine en flattant leur goût pour les "valeurs traditionnelles".

Sur le troisième point, Maduro n'est ni un tyran ni un dictateur, et tout ce qui contribue à propager ce mythe de la propagande impériale médiatique est profondément nuisible - et véritablement de l'ordre de la trahison pour le coup ! On peut aussi remarquer que l'on entend beaucoup de lamentations plus ou moins sincères sur le droit international, mais fort peu d’indignation sur la pratique de l’extraterritorialité par les justice américaine.

A part nous rendre aux manifestations de soutien à la souveraineté du Venezuela, et exiger la libération de son président, nous ne pouvons pas faire grand chose dans l'immédiat, mais au moins nous pouvons nous dispenser de dire des conneries.

Il faut reconnaitre que les réactions de Mélenchon et de Roussel ont été correctes, pour une fois.

GQ, 5 janvier 2026

PS Les Russes accusent les Vénézuéliens de ne s'être pas battus pour faire oublier l'inefficacité manifeste de leur soutien.