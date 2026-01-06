Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Venezuela : attention aux narratifs répandus par l'Empire

6 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Impérialisme, #GQ, #Ce que dit la presse, #États-Unis, #A gerber !

Venezuela : attention aux narratifs répandus par l'Empire

Depuis le raid éclair de la nuit du 3 janvier qui a permis la capture de Maduro par les forces spéciales américaines, qui a semblé s'opérer avec une grande facilité, beaucoup d'accusations de trahison circulent.

A cela s'ajoute une grande déception : ni la Chine ni la Russie ne se sont avérées capable de protéger efficacement un allié important, en première ligne contre le retour offensif de l'impérialisme des États-Unis.

Enfin, beaucoup protestent contre le viol de la légalité internationale, ou font mine de le faire, mais se sentent obligés presque immédiatement de se distinguer de Maduro, le "dictateur", le "tyran", et de lui donner des coups de pied de l'âne. 

Sur le premier point il est évident que l'Empire sème la confusion et le doute pour démoraliser davantage la base bolivarienne déjà sous le choc de l'enlèvement de son leader. Tirer des conclusions sur la comète et lancer des accusations à tort et travers c'est jouer son jeu, alors que les faits ne sont pas établis, et que la situation reste très évolutive.

Sur le second point, il est clair depuis le début que ces deux grands pays n'ont pas la capacité de projeter une force d'intervention pour affronter les États-Unis dans la zone des Caraïbes. On peut sans doute regretter que leur soutien au Venezuela bolivarien n'ait pas été plus dissuasif ... mais peut être l'a-t-il été au moins pour limiter l'agression à un raid unique et spectaculaire. Cependant on ne peut pas se cacher le fait qu'ils ont perdu la face dans l'affaire, et sermonner l'Amérique parce que ses actions ne contribuent pas à la paix est un peu ridicule, devant ce qui est un acte de guerre ouverte et de défi mondial.

Peut être que les autorités russes vont enfin comprendre que Trump n'est pas leur ami et qu'il ne cherche qu'à les rouler dans la farine en flattant leur goût pour les "valeurs traditionnelles". 

Sur le troisième point, Maduro n'est ni un tyran ni un dictateur, et tout ce qui  contribue à propager ce mythe de la propagande impériale médiatique est profondément nuisible - et véritablement de l'ordre de la trahison pour le coup ! On peut aussi remarquer que l'on entend beaucoup de lamentations plus ou moins sincères sur le droit international, mais fort peu d’indignation sur la pratique de l’extraterritorialité par les justice américaine.

A part nous rendre aux manifestations de soutien à la souveraineté du Venezuela, et exiger la libération de son président, nous ne pouvons pas faire grand chose dans l'immédiat, mais au moins nous pouvons nous dispenser de dire des conneries.

Il faut reconnaitre que les réactions de Mélenchon et de Roussel ont été correctes, pour une fois.

GQ, 5 janvier 2026

PS Les Russes accusent les Vénézuéliens de ne s'être pas battus pour faire oublier l'inefficacité manifeste de leur soutien.

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Helms Burton, Assange, Maduro, etc. L'extraterritorialité dans tous ses états
Helms Burton, Assange, Maduro, etc. L'extraterritorialité dans tous ses états
La dictature internationale des deux fractions de la bourgeoisie
La dictature internationale des deux fractions de la bourgeoisie
Qu'est ce qu'un "média mainstream"?
Qu'est ce qu'un "média mainstream"?
Guerre et impérialisle, par Bruno Drweski, 1/3
Guerre et impérialisle, par Bruno Drweski, 1/3
Article précédent
Retour à l'accueil
Commenter cet article
L
Luc Laforets
06/01/2026 08:09
Bonjour.<br /> Sans la 4eme Voie, la Résistance va de déconvenues en échecs…<br /> Et la Barbarie du capitalisme pourrissant s’épanche toujours plus.<br /> C'est le thème de mon émission du mercredi 7 janvier 2026. Si cela vous intéresse de la regarder...<br /> Cordialement.<br /> Luc Laforets
Répondre
J
JP
05/01/2026 20:48
Précisons que Cuba s'est par contre très glorieusement illustré, par le discours sans ambages de son président devant une foule immense rassemblant le peuple cubain, très vite, et par le sacrifice héroïque de 32 combattants des FARC pour défendre jusqu'à la mort le socialisme qui se bâtit au Venezuela. Une réputation non usurpée.<br /> Tout un tas d'hypothèses et de scénarios ont été entendus, sur les trahisons internes ou externes, qui sont plausibles, mais dont on n'a pas le fin mot. Néanmoins, mes camarades russes me disent à propos de l'Ukraine : "en même pas 4 ans, les nôtres étaient à Berlin". ( et face à des forces bien plus considérables !). Les enfants des élites russes sont en Occident, et font amis-amis avec leurs homologues occidentaux. Poutine a relâché des Azovites, des officiers de l'OTAN et d'autres criminels. Il propose à Trump d'installer des compagnies US dans l'Arctique russe, emprisonne des députés du KPRF...les USA ne renoncent pas à leurs plans de guerre contre la Russie pour autant : bien au contraire ! ils se veulent les maîtres du monde, et l'affichent : et pas seulement "combattre le communisme".<br /> Parmi les commentaires ignobles et faussement légalistes tels que ceux que dénonce l'article, j'ai relevé celui du pseudo-progressiste et hypocrite bourgeois suppôt de l'impérialisme US : Bernie Sanders, qualifiant Maduro, élu de la classe ouvrière et émanation de cette classe, de dictateur criminel ! tout en feignant de dénoncer le coup de Trump - mais le changement de régime ...en Ukraine ! Mais les commentaires l'acclament, donc ne nous méprenons pas sur les Tartuffe effarouchés d'Outre-Atlantique. Ils ne soutiennent pas le socialisme, simplement la forme trop visible de la politique discrédite leur beau discours lissé sur leurs prétendues valeurs démocratiques...à deux vitesses.<br /> C'est l'aspect positif du Coup fasciste de Trump, il met à nu ce qu'est l'impérialisme US, permet l'expression et peut-être la réception de la pensée anti-impérialiste submergée par l'antirationnalisme écolo, le pseudo souverainisme qui fait florès à droite, et toutes ces valeurs que Poutine veut substituer à la lutte des classes, comme un capitalisme "multipolaire" était un futur viable, une fin de l'histoire.
Répondre
R
Richard Palao
05/01/2026 15:49
Cuba est l'une des prochaines cibles , le peuple cubain malgré son attachement à la révolution est a bout de souffle a cause de la pénurie qui touche tous les secteurs de l' économie y compris dans le domaine de la santé et de l' éducation qui étaient les deux grandes réussites du régime. Ce peuple décourage' par des années de privation n' est plus en capacité de défendre le pays en cas d' intervention armée des USA pourtant il aurait suffit que la Russie et la Chine apportent autrement qu ' en paroles un soutien économique un peu plus vigoureux pour aider le peuple cubain a mieux supporter le blocus a reprendre confiance envers la révolution socialiste et a poursuivre la résistance contre l' impérialisme US . Espérons que l inacceptable intervention américaine au Venezuela incitera la Chine et la Russie a apporter une aide plus conséquente a Cuba et aux autres peuples en lutte contre l' impérialisme car sinon l' unilatéralisme aura encore de beaux jours devant lui avec son cortège de crimes et de misere
Répondre
P
pzorba75
05/01/2026 11:07
Un bon point pour Mélenchon et Roussel et un risque d'union avec les socialistes et autres européistes qui trahiront à la première occasion et laisseront faire l'empire américain uniquement animé par ses intérêts et sa grandeur, que ce soit avec des présidents républicains ou démocrates.
Répondre

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop