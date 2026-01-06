Venezuela : attention aux narratifs répandus par l'Empire
6 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Impérialisme, #GQ, #Ce que dit la presse, #États-Unis, #A gerber !
Depuis le raid éclair de la nuit du 3 janvier qui a permis la capture de Maduro par les forces spéciales américaines, qui a semblé s'opérer avec une grande facilité, beaucoup d'accusations de trahison circulent.
A cela s'ajoute une grande déception : ni la Chine ni la Russie ne se sont avérées capable de protéger efficacement un allié important, en première ligne contre le retour offensif de l'impérialisme des États-Unis.
Enfin, beaucoup protestent contre le viol de la légalité internationale, ou font mine de le faire, mais se sentent obligés presque immédiatement de se distinguer de Maduro, le "dictateur", le "tyran", et de lui donner des coups de pied de l'âne.
Sur le premier point il est évident que l'Empire sème la confusion et le doute pour démoraliser davantage la base bolivarienne déjà sous le choc de l'enlèvement de son leader. Tirer des conclusions sur la comète et lancer des accusations à tort et travers c'est jouer son jeu, alors que les faits ne sont pas établis, et que la situation reste très évolutive.
Sur le second point, il est clair depuis le début que ces deux grands pays n'ont pas la capacité de projeter une force d'intervention pour affronter les États-Unis dans la zone des Caraïbes. On peut sans doute regretter que leur soutien au Venezuela bolivarien n'ait pas été plus dissuasif ... mais peut être l'a-t-il été au moins pour limiter l'agression à un raid unique et spectaculaire. Cependant on ne peut pas se cacher le fait qu'ils ont perdu la face dans l'affaire, et sermonner l'Amérique parce que ses actions ne contribuent pas à la paix est un peu ridicule, devant ce qui est un acte de guerre ouverte et de défi mondial.
Peut être que les autorités russes vont enfin comprendre que Trump n'est pas leur ami et qu'il ne cherche qu'à les rouler dans la farine en flattant leur goût pour les "valeurs traditionnelles".
Sur le troisième point, Maduro n'est ni un tyran ni un dictateur, et tout ce qui contribue à propager ce mythe de la propagande impériale médiatique est profondément nuisible - et véritablement de l'ordre de la trahison pour le coup ! On peut aussi remarquer que l'on entend beaucoup de lamentations plus ou moins sincères sur le droit international, mais fort peu d’indignation sur la pratique de l’extraterritorialité par les justice américaine.
A part nous rendre aux manifestations de soutien à la souveraineté du Venezuela, et exiger la libération de son président, nous ne pouvons pas faire grand chose dans l'immédiat, mais au moins nous pouvons nous dispenser de dire des conneries.
Il faut reconnaitre que les réactions de Mélenchon et de Roussel ont été correctes, pour une fois.
GQ, 5 janvier 2026
PS Les Russes accusent les Vénézuéliens de ne s'être pas battus pour faire oublier l'inefficacité manifeste de leur soutien.
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7108 Impérialisme
- 4822 Ce que dit la presse
- 4423 Economie
- 3302 lutte contre l'impérialisme
- 3176 Répression
- 2899 Front historique
- 2894 Journal des luttes
- 2765 États-Unis
- 2409 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2329 A gerber !
- 2279 Ukraine
- 2128 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2106 classe ouvrière
- 2068 Cuba
- 2031 Russie
- 1890 Positions
- 1852 Syndicalisme en débat
- 1771 Initatives et rendez-vous
- 1771 Théorie immédiate
- 1673 Chine
- 1578 L'Internationale
- 1333 Élections
- 1248 Réseaux communistes
- 1158 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1071 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1026 Amérique latine
- 940 Asie
- 884 Afrique
- 881 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 671 Publications
- 618 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 553 Asie occidentale
- 529 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 514 GQ
- 470 Corée
- 443 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 354 Communistes en Italie
- 350 Luttes 2008-2011
- 348 Brésil
- 328 La bonne nouvelle du jour
- 305 Bolivie
- 300 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
-
2026
- Janvier 32
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007