Guerrre de douze jours, "opération militaire spéciale" de trois ans et demi ...

Iran et Russie , guerre de douze jours, guerre de trois ans ..

On ne peut que contempler avec effarement la différence de résultats entre les stratégies militaires de la Russie et de l’Iran, et constater à quel point la stratégie iranienne pour confronter l’Empire a été meilleure ! La première est loin d’avoir atteint en trois ans et demi « d’opération militaire spéciale » les succès obtenu par la seconde en douze jours d’échange de missile et de drones.

Pourtant es deux pays ont pratiqué longtemps chacun à sa manière l’apaisement d’un ennemi implacable et qui n’a jamais caché son mépris ni ses mauvaises intentions.

Mais l’Iran a eu raison malgré les sacrifices que cela lui a imposé d’attendre le moment ultime de l’agression impérialiste. La manière dont la Russie a pris les devant en 2022 témoigne d’un mauvais calcul de ses forces et de celles de l’adversaire. Et encore plus la manière dont une fois attaquée par l’OTAN elle a retenu ses coups contrairement à L’Iran qui a fait une démonstration de force discrète mais implacable, impossible à nier, en ravageant des secteurs entiers de l’économie et des installations militaires israéliennes.

Personne ne gagne une guerre si d’une manière au moins implicite son adversaire n’est pas contraint de le reconnaître.

La Russie par contre à force de tergiverser a laissé aux force politiques et militaires de l’OTAN le temps nécessaire pour se réarmer et pour s’organiser en vue d’une confrontation décisive. L’organisation vide tous ses arsenaux, car elle a décidé de remporter la victoire décisive en Ukraine même, considérant à tort ou à raison qu’il n’y a plus de risque de voir ce territoire complètement occupé par l’armée russe, et doutant de la victoire sur un champ de bataille situé plus à l’ouest, en Pologne ou en Roumanie, à cause de l'hostilité de la population locale.

Il y a de plus en plus de signes que des fronts nouveaux sont en préparation contre la Russie dans la Baltique, dans le Caucase et même dans l’Arctique.

En laissant le temps à L’OTAN de se construire une stratégie, même aventureuse et finalement vouée à l’échec, la Russie a accru le risque de guerre mondiale au lieu de l’atténuer, et le prix qu’elle devra payer pour obtenir la victoire.

Une provocation de grande ampleur est aussi envisageable maintenant en Mer de Chine pour lancer la confrontation générale. Les stratèges de l’OTAN sont prêts à sacrifier des atouts et des pays entiers en Europe de l’Est, au Moyen Orient, et en Asie du Sud-Est, pour créer la coalition de guerre ouverte et décisive, contre leur « axe du mal » anti-impérialiste : Russie, Iran Chine, Corée du Nord. Ils estiment qu’une telle situation permettra de mobiliser les forces économiques de l’Occident qu’ils surestiment et qui paraissent en effet d’une supériorité écrasante si on utilise le mode de calcul usuel qui néglige l’économie matérielle.

L’Iran a gagné une bataille, ce qui a surpris la plupart des observateurs, au moins ceux qui sont prêts à reconnaître les faits, mais pas encore la guerre.

La Russie quant à elle n’a gagné que dans ce sens où elle n’a pas encore perdu, malgré les délires triomphalistes de ses adversaires qui veulent la démembrer.

Mais elle ne peut gagner vraiment qu’en faisant la démonstration à ses ennemis, qui sont plus une classe internationale que des nations, que la poursuite de la guerre est très dommageable pour eux, démonstration faite en moins de deux semaine par l’Iran, pourtant fort mal parti, infiltré de toute part parles expions ennemis, et dont la stratégie récente a été hésitante .

Les deux pays se sont bousculés au portillon pour abandonner en rase campagne leur allié syrien en décembre dernier, et ils n’ont pas encore payé toute la facture, et la Chine encore moins, qui a laissé se reformer dans ce pays le nid de frelon de ses terroristes nationaux dont elle voulait se débarrasser.

L’Union Soviétique, on ne peut pas lui retirer cela, était au moins respectée par ses adversaires. A cause du « gobatchévisme » indécrottables des dirigeants et de la nouvelle bourgeoisie russe - mélange d'idéalisme, de naïveté, de désir de reconnaissance, de complexe d’infériorité, il semble que nous soyons parti pour une décennie de guerre et de provocations occidentales dans un nombre croissant de pays, avec un risque important d’escalade nucléaire.

Je souhaite ardemment me tromper !