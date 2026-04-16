Intermezzo woke

J'ai reçu un message sur un réseau posté par un fasciste notoire qui dénonçait la production d'une série suédoise de fiction historique sur les vikings qui avait ouvert le casting à des acteurs noirs pour les personnifier.

A vrai dire qui s'intéresse vraiment à la couleur des vikings? On y reviendra.

Du point de vue du réalisme historique c'est sûr que concernant l'histoire fascinante de ces pirates scandinaves du Haut Moyen-Age il n'y a pas à ma connaissance de documents attestant l'existence de vikings d'origine africaine. Mais une série télévisée est un divertissement qui ne devrait pas être considéré comme une source de connaissances historiques. Quoique ce soit en fin de compte la principale source populaire de représentation historique.

Professionnellement je fus prof d'histoire dans le secondaire une bonne moitié de mon existence et ce genre d'invention m'a toujours contrarié, bien que cela n'ait pas grande importance au fond.

Le cas est plus gênant quand des acteurs noirs jouent les rôles de personnages placés dans un contexte qui excluait explicitement leur présence comme dans la haute société de l'Angleterre impériale au XIXème siècle. Cela revient sous prétexte d'inclusivité précisément à effacer l'histoire de ceux qu'on prétend favoriser.

Mais je voudrais faire deux observations :

Premièrement même si le casting ne comportait que des comédiens parfaitement blancs les critères esthétiques et l'aspect physique des gens ont tellement évolué en mille ans que les interprètes des vikings de cinéma ne ressembleront jamais qu'aux suédois de leur époque, et leur aspect réel rebuterait certainement le spectateur contemporain. Alors pourquoi pas des noirs puisqu'il y a maintenant des suédois noirs ?

Deuxièmement les vikings dont il est question ne sont pas vraiment des personnages historiques, mais plutôt des figures mythiques qui participent à la réécriture idéologique du passé en fonction des besoins de la société de classe du présent. De même que les sympathiques et querelleurs Gaulois préfiguraient les citoyens de la démocratie bourgeoise de la IIIème République jusque dans leurs déclinaisons dans la littérature de jeunesse, les terribles vikings sont les ancêtres rêvés des libres et fiers entrepreneurs libertariens contemporains. Rien d'étonnant donc que les propagateurs de cette idéologie imaginent un monde bariolé, parce qu'ils aiment à se présenter comme s'ils étaient dépourvus de préjugés racistes.

Du coup pour aujourd'hui et sur cette question de détail Réveil Communiste à la surprise probable de ses habitués paraîtra un peu wokiste si ce terme à un sens. Qu'on représente les vikings avec des acteurs blancs ou noirs n'a guère d'importance. La question est plutôt de savoir si on doit les représenter du tout parce que ce qui ressemble vraiment à un viking réel c'est un nazi réel.

Pour d'autres détails comme dirait notre épouvantail favori on restera tout à fait anti-wokiste. Par exemple prêcher la décolonisation dans les territoires des métropoles après que la décolonisation a déjà eu lieu dans les territoires colonisés, sous prétexte de la présence d'immigrés de ces ex-colonies, ce n'est que fournir des bâtons pour se faire battre. Si on dit aux Français qu'il faut les décoloniser au profit des immigrés le seul résultat qu'on obtiendra c'est de fournir des arguments populaires à ceux - comme l'auteur du message qui a suscité ces réflexions -qui militent ouvertement pour leur déportation massive, à savoir la clique des zemmourides.

Quant à ceux-là outre qu'ils n'ont comme programme que la guerre civile et qu'ils détestent leur pays tel qu'il est, et qu'ils sont prêts comme ils l'ont toujours fait depuis 1789 à le solder devant toutes les ingérences étrangères qui se présenteront, qu'elles proviennent de Bruxelles, Washington ou Tel-Aviv, ils se mettent bien tard à vitupérer contre le grand remplacement, alors qu'il est évident qu'il a déjà eu lieu, au moins pour les ouvriers non qualifiés et les travailleurs manuels et même pour toutes les professions présentant quelque risque, pénibilité, astreinte, et lourde responsabilité sans reconnaissance salariale, qu'ils s'agissent d'ouvriers du BTP ou de médecins urgentistes, de profs de l'enseignement technique ou de chauffeurs-livreurs, de travailleurs agricoles, d'agents de sécurité, ou de femmes de ménage. Ou même de curés. Quand on voit quelqu'un travailler vraiment en France aujourd'hui et particulièrement dans la métropole parisienne, il y a toute les chances qu'il soit asiatique, noir, musulman, ou arabe.

S'ils se réveillent maintenant c'est simplement qu'une partie des enfants de ces prolos importés massivement depuis un demi-siècle commence à les concurrencer pour des fonctions plus gratifiantes et plus rémunératrices.

Sur une question connexe nous resterons tout aussi irrémédiablement antiwokistes. Il n'est pas question pour des communistes conséquents de soutenir l'idée d'indemnités pour les descendants des victimes de la traite des esclaves, pour la simple raison que dans le cadre économique et social qui régit notre monde, ce seraient les prolétaires des pays autrefois acteurs de la traite qui paieraient la facture matérielle et morale. Il s'agit d'un décalque mal inspiré des indemnités abusives versées par la RFA à Israël qui n'avait aucun titre à les recevoir - et que le seul État allemand véritablement antifasciste, la RDA, n'a jamais payé.

Et parmi les prolétaires des pays historiquement esclavagistes les ouvriers d'origine africaine sont de plus en plus nombreux. Leur faire payer une contribution pour compenser les bénéfices sanglants des négriers et des planteurs du XVIIIème siècle serait tout de même très abusif aussi ! (la seule exception étant probablement la dette sanguinaire, séculaire, précisément fixée, imposée à Haïti par la France comme rançon de son indépendance).

GQ 16 avril 2026