L'Iran a gagné la première manche (la très bonne nouvelle du jour)

La trêve précaire conclue entre l'Iran et les États-Unis est une incontestable défaite pour les seconds, l'Iran peut la revendiquer comme une victoire, et la Russie et la Chine qui n'ont pas tiré un coup de feu dans l'épreuve de force avec l'Empire déclinant, le peuvent bien plus encore !

Il est probable qu'elle sanctionne l'échec piteux de l'opération spéciale tentée sous couvert de la récupération d'un pilote, il y a huit jours

Elle signifierait si elle se confirme, ce qui semble probable, que l'Iran a mis la main sur le détroit d'Ormuz et que l'Occident a ainsi perdu le contrôle sur l’approvisionnement du monde en énergie. Elle signifie déjà que l’alliance occidentale est fortement compromise à terme, parce que les intérêts des différentes parties qui la constituent (Amérique du Nord, Europe, Royaume uni et plus encore Japon et Corée du sud) divergent complètement sur cette question.

Paradoxalement la défaite américaine peut même favoriser conjoncturellement au dépens de ses alliés-vassaux son économie de pays fortement exportateur d'énergie.

Elle signifie aussi le début réel et observable de la fin du dollar comme monnaie d'échange et de réserve internationale, c'est à dire du principal instrument du prélèvement de la rente sur l'économie productive du monde.

Partout dans le monde les pays humiliés par l'impérialisme, en commençant par le Venezuela commencent à relever la tête, et le blocus de Cuba a été forcé par la Russie. Le régime des sanctions unilatérales commence à craquer de partout malgré les velléités européennes et britanniques de se lancer dans la piraterie maritime en grand contre la Russie.

Des temps plus qu’intéressants commencent. Mais il faut rester aussi plus que vigilant ! le risque d'un dérapage brutal de la situation mondiale hors de tout contrôle et d'une guerre nucléaire est également accru par la situation désespérée de l'Empire, et celle pire encore d’Israël qui sur bien des points mène la barque et qui a déjà montré sa tendance à la fuite en avant en lançant dès le premier jour des bombardement terroristes sur le Liban.

GQ, 10 avril 2026