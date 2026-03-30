"Condamnez-vous le Hamas" ?

On essaye de nous imputer une sorte de faute originelle : nous ne condamnons pas le Hamas !

Cette injonction apparaît régulièrement dès que la question de Gaza est soulevée par un intervenant dans les médias.

La raison est transparente : s'il ne défère pas à cette injonction maquillée en question, l'intervenant est automatiquement catalogué comme antisémite, suppôt du terrorisme, apologue de celui-ci, avec ce que cela comporte de risques juridiques aujourd'hui que les délits d'opinion se multiplient.

S'il accepte de "condamner" ( pour ce que ça vaut) le Hamas et ses actions du 7 octobre 2023, il accepte aussi un détournement du débat, où le statut de victime est transféré des Gazaouis qui ont été massacré par dizaines de milliers depuis cette date, aux victimes israéliennes du raid qui a commencé ce nouvel épisode de la guerre de cent ans entre sionistes et Palestiniens.

Car figurez-vous que nous vivons dans un monde où être une victime, c'est avoir une sorte de statut. Une victime doit être mise en cause en aucune manière. La victime a remplacé le héros dans le récit des faits historiques. Certains croient même naïvement qu'obtenir ce statut est une étape dans la voie de l'émancipation, jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience du deux poids deux mesures qui règne dans ce domaine.

Ce transfert a pour origine le culte de l'exceptionnalité de la Shoah qui s'est développé à partir des années 1980. Toute tentative d'explication historique du génocide des juifs, qui nécessite d'examiner les motivations officielles et cachées des assassins, et donc aussi de leurs victimes, s'est vu de facto interdite suivant la logique de Manuel Valls où "expliquer c'est déjà excuser", comme une sorte de profanation.

On pourrait certes rétorquer que quantitativement le nombre de victimes palestiniennes est cent fois plus élevé que celles de la journée du 7 octobre. Mais le quantitatif dans le domaine moral est impertinent. C'est donc argument contre argument que cela se joue et dans cette guerre de communication celui qui perd est celui qui a pris ou qui a l'air d'avoir pris l'initiative de la violence et d'avoir transgressé les règles explicites ou implicite de la justice et de la mesure dans l'usage de la violence. A ce jeu les Palestiniens peuvent toujours en définitive faire valoir la justesse étymologique de leur cause. Le sionisme ne peut équilibrer cette évidence aveuglante qu'en usant et en abusant de son influence dans les médias et dans la culture.

Comme on l'a dit un certain Goebbels un mensonge cent fois martelé finit par s'imposer comme une vérité.

On pourrait aussi arguer du fait que toutes les autres formes de luttes, y compris les luttes non violentes inspirées de Gandhi ayant été systématiquement réprimées et rendue impossibles, les Palestiniens se retrouvent avec pour seules cartes en main l'action violente, mais dire cela dans l'interprétation partiale et extensive de nos tribunaux, c'est déjà de l'apologie du terrorisme.

Condamner le Hamas maintenant après deux ans et demi de boucherie à Gaza fièrement assumée par l'armée et malheureusement aussi par la population israéliennes, c'est donc excuser ce terrorisme là : terrorisme d'État, infiniment plus efficace et plus dangereux que l'autre. On pouvait à la rigueur le condamner au soir du 7 octobre, si on voulait rester dans le ciel de l'éthique, et continuer d'ignorer les conditions tragiques qui on conduit à cet événement. Aujourd'hui c'est tout bonnement impossible de le faire de bonne foi.

Exiger la condamnation d'un massacre antérieur comme préalable à celle d'un massacre en cours est un procédé pour soutenir ce massacre en cours.

Une autre raison de cette campagne permanente est d'amalgamer la lutte des Palestiniens au terrorisme spectaculaire dont les citoyens européens et américain ont une expérience récente et directe, de façon à pouvoir amalgamer les combattants de Gaza par exemple, aux frères Kouachi, et de faire fusionner ainsi la mobilisation en faveur d'Israël avec les vieilles obsession du racisme anti-arabe et anti-musulman.

Il en a été de même de la campagne contre l'antisémitisme imaginaire attribué à Mélenchon, et du projet de loi Yadan. Mais il faut aussi se rendre compte que vouloir assimiler l'antisémitisme à l'antisionisme est une manœuvre qui objectivement et très certainement consciemment encourage le développement de ce fléau qu'on prétend éradiquer. Si le lobby sioniste dans un pays influence la législation de telle manière qu'il fasse interdire qu'on le critique, il est clair qu'il avalise les thèses de l'influence excessive des juifs sur l'État et crédibilise la thèse soralienne qu'il y aurait une dictature sioniste en place en France et aux États-Unis qui contrôlerait ou qui ferait chanter les gouvernements. De plus en plus de gens vont donc la partager, et cela permettra dans un premier temps de les compromettre ... au risque qu'elles deviennent à la fin hégémoniques.

Quoiqu'il en soit chercher noise pour des soupçons d'antisémitisme à cette heure, c'est simplement participer à la campagne générale dont le but est de faire passer dans l'opinion le fait accompli du génocide et de l'épuration ethnique à Gaza. Tous ceux qui en particulier à gauche se laissent aller à des trivialités de manuel d'éducation civique complètement intempestives sur le sujet ne font qu'aider à cette campagne. Et le ridicule des arguments (reprocher par exemple à Mélenchon de prononcer Epstein comme on prononce Einstein) montre bien qu'elle est entièrement fabriquée et cousue de fil blanc.

GQ 30 mars 2026

PS Une injonction du même ordre tente d'intimider les défenseurs de Cuba : "soutenez vous ce régime, cette dictature?", et les défenseurs de la paix sont sommés de condamner au préalable la répression au bilan exagéré par les médias et la propagande sioniste qui s'est produite en Iran au mois de janvier peu avant l'agression israélo-américaine, en réaction aux provocations terroristes du Mossad.