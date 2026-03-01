Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Fréquentation du blog Réveil Communiste en février 2026

1 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Articles les plus lus archivés chaque semaine

Fréquentation du blog en février 2026 :

3 963 visiteurs uniques

6 840 pages vues

1,726 vues / visiteur

 

Rappel février 2025 :

5 188 visiteurs uniques

11 471 pages vues

2,224 vues / visiteur

 

Total sur un an (mars 2025 février 2026) :

57 938 visiteurs uniques

109 864 pages vues

 

Total depuis la création du blog (12 septembre 2007) :

1 645 996 visiteurs uniques

3 275 990 pages vues

1,99 vues / visiteur

 

Pages les plus visitées en février 2026:

URL Pages vues
1 www.reveilcommuniste.fr/ 2 229
2 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/sur-la-mort-d-un-militant-d-extreme-droite-a-lyon-et-la-campagne-de-diabolisation-qui-s-ensuit.html 460
3 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/melenchon-deplait-aux-gens-des-medias.html 257
4 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/la-tendance-t-34-sur-les-reseaux-anglo-saxons.html 138
5 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/sur-le-lobby-juif-il-ya-une-question-qu-on-ne-se-pose-pas.html 115
6 www.reveilcommuniste.fr/tag/gq/ 101
7 www.reveilcommuniste.fr/2022/02/ou-l-otan-ou-poutine-pas-d-autre-alternative-pour-le-moment.html 86
8 www.reveilcommuniste.fr/2020/10/le-retour-du-modele-socialiste.html 68
9 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/guerre-en-ukraine-risque-d-escalade-nucleaire-de-l-administration-trump.html 67
10 www.reveilcommuniste.fr/2026/02/ukraine-venezuela-a-propos-du-ni-ni-trotskyste.html 64
Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

