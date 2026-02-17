Sur la mort d'un militant d'extrême droite à Lyon, et la campagne de diabolisation qui s'ensuit

La mort dans une bagarre à Lyon d'un jeune militant d'extrême-droite a été immédiatement exploitée par les médias du groupe Bolloré la faschosphère et même Emmanuel Macron pour relancer au delà de toute limite une campagne de diabolisation de LFI, Mélenchon et Rima Hassan. Cette dernière fait face sans broncher à une vague de haine véritablement délirante et suscite l'admiration.

Des questions restent en suspens : Comment et où les faits se sont-ils produits ? La victime est sensée avoir fait partie d'un service d'ordre déployé pour protéger les provocatrices du groupe Némésis, venu perturber une conférence de Rima Hassan à l'IEP, mais il est mort dans un autre quartier de Lyon. D'autres sources indiquent qu'il relèverait d'une mouvance maurassienne. On avance aussi qu'il avait des liens avec des néonazis de la région lyonnaise, tout en portraiturant un catholique doux, fervent et dévoué à sa paroisse.

Or le voilà qui rencontre son destin, à la grande satisfaction des perverses qui animent ce collectif pseudo-féministe, en poursuivant l'agenda sioniste. Rima Hassan n'est pas en effet une représentante typique du gauchisme sociétal stupide mais inoffensif que ces groupes adorent détester, mais la militante emblématique de la cause de Gaza en France. Et c'est tout autre chose.

Si l'incident prouve quelque chose, c'est l'alliance étroite nouée maintenant en France entre le sionisme et la mouvance néo-nazie, qui converge contre LFI et surtout contre son leader.

Si la France insoumise a une responsabilité dans l'affaire c'est sans doute pour s'être laissée intoxiquer par son aile sociétale au point de défendre l'immigration en soi et pour soi, au moment où elle est rejetée en France et dans le monde, pour de mauvaises raisons sans doute mais de bonnes aussi qui sont bien plus importantes.

En défendant des absurdités comme la "créolisation" elle a ouvert un boulevard à l'extrême-droite qui a pu reprendre à son compte la demande populaire de contrôle des migrations.

Il n'en reste pas moins que LFI est la principale force de gauche dans ce pays, la seule qui soit parfois un petit peu anti-impérialiste, et la seule qui puisse obtenir un résultat aux élections grâce aux qualités tribunitiennes de son chef et à une nouvelle génération de cadres qui ont l'air de savoir ce qu'ils veulent. Voilà qui explique sans doute le déchainement médiatique et institutionnel contre elle.

Il va sans dire que ce mouvement qui a le mérite d'exister (serait-ce le seul) au delà des désaccords parfois profonds qu'on peut légitimement avoir avec lui doit avoir toute notre solidarité dans cette conjoncture dangereuse où sionistes et atlantistes fanatiques visent à sa marginalisation, voire à son interdiction, et que les menaces de mort contre ses militants se multiplient.

Quant aux nationalistes, ils continuent d'être aussi bêtes qu'ils sont mauvais ; au lieu d'utiliser leur énergie contre ceux qui menacent véritablement la France qu'ils prétendent aimer tant, à savoir l'UE et l'OTAN, ils préfèrent mener la chasse en meute des musulmans et des homosexuels, tout en se faisant manipuler par les sionistes pour le soutien au génocide en cours à Gaza.

GQ, 16 février 2026