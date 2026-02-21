Sur le lobby juif il y a une question qu'on ne se pose pas

Sur l’influence du lobby juif, il y a une question qu’on ne se pose jamais : dans quel sens politique pèse-t-il ?

Aujourd’hui il agit essentiellement pour promouvoir la défense inconditionnelle d’Israël et à la mobilisation voire au détournement des ressources occidentales à cette fin. Et en accompagnant le retournement hyper-réactionnaire de l’Occident, il noue des alliances à cette fin avec l’extrême-droite, en France comme aux États-Unis.

C’était très différent avant 1948 quand les communautés juives étaient plutôt libérales-démocratiques et antiracistes, avec quelques sympathies pour le socialisme et l’URSS. Aujourd’hui, elles sont malheureusement devenues massivement conservatrices, ultralibérales, suprématistes et racistes ; s’il y a une « libération de la parole » en ce moment c’est bien celle des Klarsfeld et des Yadan.

La fondation d’Israël est bien la date charnière de ce retournement regrettable, même si tous ses effets ne se sont pas fait sentir tout de suite, et qu’il a existé un sionisme explicite ou implicite de gauche, d’extrême gauche, d’ultragauche (Michèle Bernstein à l’Internationale Situationniste) et même stalinien, qui a brouillé les cartes.

Le lobby juif américain, qui était moins puissant avant guerre mais déjà influent, notamment à Hollywood, bien qu’il fut qu’activement combattu par le fascisme local du patronat fordiste, a usé de son influence pour faire intervenir les USA dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était une force objectivement alliée à l’URSS dans la lutte des classes mondiale des années 1930. Et celle-ci en échange a favorisé la création de l'État d'Israël et la formation de l'armée israélienne dont les cadres à l'origine étaient issus de l'Armée rouge (et non des rangs des terroristes sionistes de Palestine).

Mais la gauche institutionnelle américaine qui a supplanté jusqu’à nos jours les communistes issus de la IIIème Internationale est largement issue des ailes trotskystes et bundiste de la communauté juive locale, de même d’ailleurs dans le reste du monde anglo-saxon.

La culture juive par sa profondeur historique est singulière dans le patchwork des idéologies bourgeoises parce qu’elle ne rejette pas la dialectique – que hait si profondément un Georges Orwell, faux socialiste et vrai réac – les juifs savent, comme les communistes (ou devraient savoir en ce qui concerne ces derniers), que la paix peut être la guerre, et que l’on peut poser 2 plus 2 égal 5 dans certains contextes.

Et le lobby a effectué un tête à queue dramatique au moment du commencement du maccarthysme sous la présidence Truman (1945 - 1953), en sacrifiant les Rosemberg sur la chaise électrique comme victimes expiatoires et en nourrissant les études antisoviétiques ad hoc de l’Ivy League, puis les réseaux néo-conservateurs qui tentent encore aujourd'hui de donner un cerveau et une direction stratégique à l’impérialisme occidental - il y a du travail, car les représentants physiques de ce dernier, comme Lindsay Graham ou Marco Rubio, ont tendance à croire en leur propre propagande.

En France la droitisation des réseaux juifs est plus tardive, et remonte à la guerre des six jours (1967) voire à la guerre du Kippour (1973).

Mais leur aile gauche s'inscrit dans la longue durée. Selon la plaisanterie bien connue, si le yiddish n’était pas la langue officielle à la direction de la Ligue Communiste (ancien nom du NPA ) c’est parce que Ben Saïd était séfarade.

Dans les années 1958 – 1969 les durs de chez les durs en papier mâché de l’Internationale situationniste sont, comme l’École de Francfort à la même époque outre-Rhin, carrément sionistes, jusqu’à exclure Mustapha Khayatti (auteur fin 1966 du fameux pamphlet De la Misère en Milieu étudiant, détonateur de mai 68) à cause de ses sympathies palestiniennes.

Mais le lobby qu’il soit gauchiste ou libéral était furieusement anti-gaulliste et il contribua par ses relais dans les médias périphériques et dans le monde intellectuel parisien à la tentative de « révolution de couleur » sous costume anarchiste et marxiste, dite de Mai 1968.

En conclusion, le problème que le lobby nous pose n’est pas qu’il existe, ni qu’il soit puissant et influent, ni même tabou – bien qu’il soit comme la lettre volée, exposé en pleine vue aux yeux de tous; et s’il était remplacé par des réseaux catholiques, protestants ou laïcs ça ne vaudrait guère mieux, le problème que pose le lobby en un mot comme en cent, c’est qu’il est de droite. C’est qu’il est contre le prolétariat. C'est qu'il est pour l'impérialisme, l'OTAN, et l'Union européenne. C’est qu’il est contre nous.

On peut d’ailleurs observer que quand ils inclinaient vers la gauche, les juifs dans leur ensemble ont risqué l’extermination. Ceci explique sans doute cela, ainsi que l’embourgeoisement général de la communauté en France et aux USA depuis 1945. Mais leurs nouveaux amis, qu'ils les aient trouvés au Texas, en Ukraine ou à Lyon ne leur veulent aucun bien et compter sur leur bêtise pour les manipuler peut être risqué.



GQ 21 février 2026