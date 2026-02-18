La tendance T 34 sur les réseaux anglo-saxons

La tendance communiste T 34 qu’est ce que c’est ?



Pour ceux qui l’ignorent, le T 34 est le modèle de tank mis en service dans l’Armée rouge juste avant l’invasion nazie de l’URSS, en juin 1941, un adversaire imprévu pour la Wehrmacht, une très mauvaise surprise.

Pendant longtemps la gauche qui est essentiellement pacifiste a préféré penser que l’on pouvait se passer d’armes de cette sorte dans la lutte mondiale contre le capitalisme et l’impérialisme. Ce n’est pas notre opinion, comme on sait si on nous fréquente un peu.

Alors on va caractériser comme « T 34 » notre tendance, qu’on désigne d’habitude plutôt comme « stalinienne », ou « orthodoxe », ou « campistes », et d’autres désignations péjoratives destinées à nous reléguer hors du discours politique légitime.

Avec le recul historique le sens des grands événements paraît plus clairement. Ainsi Robespierre a dû séjourner un siècle dans le purgatoire des historiens avant que chacun, pour ou contre d’ailleurs, comprenne qu’il est inséparable de la Révolution.

Il devient de plus en plus difficile de sép a rer les aspects négatifs et positifs des révolutions par de s positions théoriques , pour n’avoir à assumer que les seconds, alors qu’ils sont uni s par la nature contradictoire même de la réalité historique et géographique où ils sont apparus .

Ainsi qui croirait dans l’univers bien tranquille des pédagogies centrées sur l’élève que Djerdjinsky, le fondateur de la redoutable police politique soviétique, la Tchéka, et Makarenko, le pionnier de la pédagogie active, sont les deux faces d’une même médaille ?

La Tchéka avait en effet parmi ses responsabilités la nécessité de gérer les millions d’orphelins errants générés par la guerre civile en Russie entre 1917 et 1922. Reconnaissants envers le maitre , les élèves qu'il a tirés par milliers de la steppe glacée furent d’ailleurs nombreux à intégrer les services du NKDV.

Les Anglo-saxons, au moins depuis Budapest 1956 ont trouvé un terme dépréciateur pour désigner les communistes qui refuseraient de prendre leurs distances avec le socialisme réel : les « tankies ». Ce terme traduirait assez bien la notion de « non repenti » et de non dissocié, qu’on peut reprendre à l’histoire de la lutte armée en Italie. Ceux qui en prison, dans les années 1980, refusaient de collaborer avec la police et de désavouer leur camarades encore actifs.

Pour revenir au sujet, le char d’assaut utilisé contre la foule est en effet un des mèmes les plus courants de la propagande anticommuniste, de Budapest à Tien An Men.

Depuis longtemps il y a en Occident une extrême-gauche confortable qui veut la fin, le communisme, sans les moyens, la répression des partisans du capitalisme. Leur impertinence et leur manque de substance autre que confusionniste est flagrante. On y trouvera en vrac les trotskystes, les anarchistes, les révisionnistes khrouchtcheviens, les maoïstes de salon, les orwéliens, et les héritiers de l’idéologie situationniste et adeptes du sport de combat de rue, les fameux Black Blocs qu'on attrape jamais. Ce qui ne signifie pas que tous les individus qui « s’identifient » ainsi sont forcément mauvais ; mais la triste réalité c’est qu’ils n’arrivent jamais à aucun résultat dans le monde matériel, au moins selon leurs buts affichés.

Le scandale Chomsky-Epstein en est peut être l’illustration finale. Cette figure intellectuelle très respectée de la contestation anticommuniste de gauche du capitalisme dans le monde intellectuel anglo-saxon, et au-delà, est apparue à la surprise horrifiée de ses admirateurs comme une créature à double face, prête à se compromettre par naïveté avec l’agent du Mossad et prédateur sexuel international sioniste et suprématiste juif. Par contraste la figure du tankie devant l’Éternel, le célèbre professeur et vulgarisateur du matérialisme historique qui vient de décéder, Michael Parenti, prend son véritable relief.

Sur l’internet toutes les tendances de toutes les idéologies ont leur chambre d’écho. Donc sans doute ne faut-il pas exagérer l’influence de ces militants des réseaux sociaux pour qui Staline n’est plus un épouvantail, mais une source de fierté. Mais leur apparition sans complexe dans l’aire culturelle anglo-saxonne dominante de l’Empire est le signe d’une grande mutation idéologique. Et ce qui caractérise la chambre d’écho des staliniens de Tik Tok ou de FB, c’est qu’il s’agit là moins de posture et de scandale attrape-clic (pour choquer le bourgeois aux États-unis il suffit de préconiser de lui faire payer des impôts), et un peu seulement d’une pulsion juvénile de transgression. Il s’agit surtout d’imposer sans complexe d’infériorité dans la réalité médiatique le socialisme dans ce qu’il a de banal, trivial, vulgaire, quotidien, plébéien, impénitent et inesthétique : éducation, santé et logements gratuits, propriété collective des réseaux de services publics et des moyens de production, expropriation des riches et élimination "en tant que classe" des super riches qui ont fait sécession de la société humaine. Le capitalisme totalement dérégulé infligé au peuple américain lui ouvrirait enfin les yeux !

Et bien il semble que dans la dernière génération, dite « gen Z », on trouve de plus en plus de socialistes et de communistes prêts à reprendre à zéro, sans préjugé, l’histoire des révolutions prolétariennes réelles, loin des utopies verbeuses et individualistes de la french theory ...

La chambre d’écho stalinienne qui se développe aux États-Unis n’a pas pour fonction pour ceux qui vont y faire un tour de se fantasmer comme un génie, un surhomme ou un soldat rouge mais de remettre sur le tapis les revendications des tous les hommes et ça va sans dire des femmes ordinaires. Au dépens des caprices idéologiques de la petite-bourgeoisie et de ses intéressantes minorités.

GQ, 18 février 202

PS

Poursuivant le travail de vulgarisation de Michael Parenti dans une ère nouvelle, les algorithmes de Tik Tok et de Facebook vous conduiront à tomber sur les chaînes de Lady Izdihar, et de Madeline Pemberton, deux jeunes femmes solidement documentées malgré leur apparence folklorique, et du cuisinier américain « athée-déiste » à la barbe fleurie, pour ce qui est des plus originaux de la province néo-stalinienne des réseaux anglo-saxons. Dans un genre plus classique, Joti Bar, dirigeante des marxistes léninistes britanniques aligne des analyses impeccables, (au moins en théorie) avec son accent d'Oxford.



