Mélenchon déplait aux gens des médias - et à d'autres

26 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front politique intérieur, #Qu'est-ce que la "gauche", #Répression

Jean Luc Mélenchon vient de scandaliser la corporation des journalistes en choisissant de réserver une conférence de presse aux représentants des nouveaux médias.

Les journalistes se considèrent comme des sortes de garants de la démocratie. Ils prêchent pour leur paroisse. Mais en quoi serait-ils a priori incorruptibles ?

Mélenchon invite qui il veut dans ses conférences de presse.

Mélenchon et LFI font l’objet d'une campagne de lynchage politico-médiatique qui se base sur des accusations répétées en boucle mais jamais prouvées d'antisémitisme, d'islamisme, et maintenant d'autoritarisme à tendance dictatoriale.

Je ne suis pas un sympathisant de cette organisation dont les idées et les positions sont floues et contradictoires, mais force est de constater qu'elle dérange beaucoup les défenseurs de droite et de gauche de l'ordre établi sioniste, européistes et atlantiste. Ce qui est en soi bon signe, ne serait-ce que cela. Elle est la seule à avoir une influence populaire au delà des cercles militants et des cliques clientélistes. 

Elle suscite une haine non dissimulée chez les militants du PCF de la tendance Roussel qui ne lui pardonnent pas de viser les 20% au lieu des  2% de leur champion qui s'est tiré mainte fois des balles dans le pied par son inconsistance et son manque de courage politique.

Sans doute LFI est une orga "wokiste" par certains aspects, et floues sur les question internationales - mais moins que les autres - surtout depuis l'exclusion sans ménagement de son aile populiste de gauche en 2018. Mais qui peut lui reprocher d'un point de vue patriotique de chercher à intégrer les immigrés par le discours ? Certainement pas ceux qui à l'extrême-droite aiment tellement la France qu'ils veulent la plonger dans la guerre civile et qui redoutent davantage les mosquées que les armes nucléaires.

La campagne de diabolisation est devenue hystérique à la suite de la mort d'un militant fasciste assumé, au cours d'une ratonnade qui a mal fini pour lui. Ainsi a-t-on pu voir des députés sionistes imposer une minute de silence à l'assemblée nationale pour un antisémite patenté. 

Elle est l'effet de meute d'une convergence entre lobby sioniste, extrême droite et appareils de la gauche opportuniste.

Mélenchon est un dirigeant autoritaire et capricieux, mais doté de grandes qualités tribunitiennes qui le rendent seul capable d'obtenir un résultat électoral à gauche. Et quoi qu'on dise des limitations de la gauche, la vraie, elle vaudra toujours mieux que les fondés de pouvoir du capital qui se bousculent aux portes du pouvoir, ou de son apparence : Hollande, Valls, Macron, Philippe,Bardella , Zemour etc.

Le reste de la gauche se caractérise par cet opportunisme échevelé qui a exigé de Macron les clefs du pouvoir - pour y placer une bureaucrate choisie ad hoc dans l’administration municipale parisienne -  après les élections de 2024 avec 28% des voix sous prétexte d'une majorité relative à l'assemblée. C'est en effet l'apparence de pouvoir qu'ils visent avec les prébendes qui l'accompagnent, avec la garantie qu'aucune politique réellement progressiste ne pourra être appliquée faute de majorité.

Dans la situation où Mélenchon et l'organisation qu'il a crée, où une nouvelle génération de cadres plus consistants que les précédents est apparue sont la seule alternative au système en place, participer aux campagnes de dénigrement comme le font honteusement de nombreux militants du PCF vous range objectivement dans le camp sioniste, impérialiste, européiste, et finalement dans celui des oligarques des médias dont il ne veut plus à bon droit inviter les représentants.

La campagne fusionne d'ailleurs avec le bon vieux racisme anti-arabe des années 60, comme le montre la haine débridée qui se déchaine contre Rima Hassan.

Mélenchon n'est pas la solution à tous les problèmes, c'est peut être une solution pour aucun d'entre eux, mais il a le mérite d'exister, et tout le monde à gauche ne peut pas en dire autant.

GQ, 26 février 2026

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

