De nouveaux les couteaux sont tirés entre le PCF et LFI, et en interne au PCF, à la suite de l’annonce de la candidature Roussel.

Cette polémique dans un verre d’eau ne va pas retenir beaucoup d’attention en dehors du petit monde des militants auto-centrés. Cependant on peut observer que ceux qui défendent le ralliement à Mélenchon au PCF, comme Elsa Faucillon, s’ils ont tactiquement raison parce que Mélenchon peut gagner et Roussel ne le peux pas, le font pour de mauvaises raisons. Ainsi par exemple j’ai pu visionner l’intervention d’une jeune militante de cette tendance qui reproche principalement au secrétaire du PCF de ne pas vouloir régulariser tous les sans papier. Or c’est précisément pour avoir préconisé ce genre de mesure que Mélenchon risque de perdre, au second tour contre le RN.

De même d’acres reproches sont lancés à Roussel sur le thème qu’il diviserait la gauche et empêcherait à nouveau qu’elle soit présente au second tour. Or il est clair que l’électorat résiduel du PCF, de quelques 600 000 voix, si on l’écoute s’exprimer sur les réseaux sociaux, ne votera pas pour Mélenchon au premier tour, et pour ce qu’il en est de ses éléments les plus sionisés, qu’ils voteront contre lui au second tour, même pour le RN !

Donc si j’étais un militant LFI je ne perdrais pas mon temps à jeter du fumier sur le PCF. Ce n’est pas à cause de lui que Mélenchon a raté deux fois le second tour de peu, mais à cause de lui-même.

Le « wokisme » de plus en plus anachronique de Mélenchon et surtout de ses partisans est un problème à contourner plutôt qu’à prendre de front, car il reflète les illusions identitaires du noyau dur de son électorat. La candidature Roussel s’il s’en était donné le moyen – mais sa défaite aux législatives face à un inconnu du RN montre qu’il ne l’ avait pas fait - aurait d’ailleurs pu être effectivement comme il l’affirme aujourd’hui conçue de telle sorte qu’elle ne prenne aucune voix à Mélenchon ni à la gauche, mais consisterait en abstentionnistes de la classe ouvrière et en électeurs occasionnels du RN, qui une fois rassemblés auraient pu se reporter sur un candidat tel que Mélenchon – si celui ci de son coté , voulait bien faire un effort pour être prolo-compatible, ce qui n’est pas acquis, car il n’est pas acquis qu’il vise la victoire, au-delà de son rôle de grande gueule d’opposition ...

Mais Roussel s’est montré si veule et si lâche sur les questions de l’OTAN, de l’UE, de la guerre en Ukraine, et sur Gaza, qu’il ne faut pas attendre grand chose de lui ni pour remobiliser le prolétariat ni pour apporter de la substance au débat. Au pied du mur on a vu le maçon, et on a vu qu’il était prêt à tous les compromis pour passer à la télé, prouvant ainsi non seulement son opportunisme mais aussi son incompréhension des nouvelles formes de la communication politique.

Comme toujours depuis la chute de l'URSS, le PCF montre qu’il a toujours une ou deux guerres de retard.

Quant à LFI , il se crée tant de handicaps qu’il ne pourra gagner que grâce à l’extrême détestation qui monte envers tous les candidats du centre macroniste ou Macron-compatible, et de sa gauche d'accompagnement. Et grâce au discrédit qui commence à toucher le RN, au vu de ses virages à 180 degrés sur l’UE, l’OTAN, de l'abandon de ses promesses sociales et de l’incompétence de ses candidats.

GQ, 9 septembre 2026