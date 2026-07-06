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Réveil Communiste

Le PCF devrait soutenir Mélenchon et Mélenchon devrait rechercher ce soutien, dans leur propre intérêt

6 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #2027, #Qu'est-ce que la "gauche", #Front politique intérieur, #L'Europe impérialiste et capitaliste, #GQ

Le PCF devrait soutenir Mélenchon et Mélenchon devrait rechercher ce soutien, dans leur propre intérêt

Le PCF pour exister politiquement et faire valoir son influence réelle qui ne se limite pas aux 2 % que réalisent ses candidats dans les élections politiques, devrait essayer de trouver un terrain d'entente avec Mélenchon, sans se rallier à lui sans condition comme le préconisent les militants de la minorité, mais soutenir sa candidature au bout du compte pour tirer sa plateforme dans le bon sens sur certains points qui caractérisent la ligne de la direction actuelle et de sa majorité :

L'énergie nucléaire, la sécurité publique, et l'identité nationale patriotique dans la "nouvelle France" de LFI.

Pour contrer l'influence écolo dogmatique et du discours wokiste et immigrationniste dans la salade politique de LFI qui risque d'ailleurs de lui faire perdre l'élection au second tour face au RN.

Sachant que sur d'autres points bien plus importants, comme la politique internationale, l'UE, l'OTAN, la Chine, Gaza, la ligne LFI ou plus exactement Mélenchon, elle est déjà bien meilleure que celle que proposerait une candidature communiste représentant la ligne du PCF telle quelle est, euro-compatible, et atlantiste-compatible, pour le moins.

Le PCF est dans ces domaines aligné avec l'Union sacrée anti-russe, sur le PGE et sur la "gauche" du parti démocrate américain, il est en somme "impérialiste-compatible".

Pour le dire cyniquement, dans un langage que ses militants légitimistes et sentimentaux ne peuvent pas prononcer mais peuvent comprendre le PCF est devenu une force d'appoint électorale et Mélenchon à davantage besoin du PCF que toute autre formation de centre gauche qui pourrait vouloir utiliser ce parti, sans mentionner que de telles alliances comportant l'agent impérialiste Glusksmann finiraient sans doute par clouer le cercueil. Et si on est principalement motivé pour des raisons identitaires par le maintien en vie de cette structure politique historique, ce serait le choix à faire.

Dans leurs polémiques sur les réseaux sociaux les militants LFI - et Mélenchon lui-même - accusent le PCF d'avoir fait manquer le deuxième tour à leur candidat en 2022. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais s'ils le pensent vraiment, le PCF a évidemment une carte à jouer.

Sinon son seul horizon, presque hors d'atteinte, est de réaliser les 5% qui permettent le remboursement des frais de campagne ! Du LO sans alcool en somme. En voilà une stratégie !

Mais il n'est pas certain que l'apport global du PCF qui se compromet en ce moment avec les campagnes sionistes qui cherchent à diaboliser Mélenchon pour couvrir les massacres à Gaza soit positif. Peut-être en fin de compte vaut-il mieux le laisser là où il est poursuivre son destin.

GQ  6 juillet 2026

 

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Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

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