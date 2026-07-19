Trump et Rubio déclarent la guerre au communisme ...
19 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Répression, #Réseaux communistes, #lutte contre l'impérialisme, #États-Unis
Que penser des discours fascistes et colonialistes de Marco Rubio, le secrétaire d’État américain (ministère des affaires étrangères), et des menaces de Trump contre les communistes et les socialistes ?
D’abord, que les qualifier ainsi n’a rien d’hyperbolique ni d’exagéré. Il vérifie parfaitement d’ailleurs la thèse selon laquelle le fascisme n’est rien d’autre que l'anticommunisme avancé par tous les moyens.
On peut aussi remarquer le caractère archaïque de son argumentaire. Le socialisme, le communisme, l’anarchie, ce sont la révolte diabolique des faibles, des lâches et des mauvais contre les bons et contre l’élite naturelle et légitime.
Cette campagne anticommuniste est accompagnée d’une offensive raciste anti-noir, exploitant le thème de la criminalité , et d’une campagne philosémite d’autant plus exacerbée que ses promoteurs sentent qu’ils perdent du terrain. Les réseaux sociaux sont soudain inondés de propagande anti-socialiste.
Ce qui crée la panique chez les conservateurs américains, c’est la percée du centre gauche électoral du Parti démocrate, à la suite de la victoire de Mamdani à la mairie de New York. Après les avoir diabolisés, ils refusent d’admettre la légitimité des progrès de ces opposants modérés, et se mettent à croire eux-mêmes en leurs délire paranoïaques.
Mais au-delà des AOC et des Sanders comme toujours velléitaires et inoffensifs, on peut y comprendre un signe tangible de la poussées d’influence de la gauche réelle aux États-Unis (non wokiste, ou seulement secondairement wokiste).
La somme démentielle de 350 milliards d’euro serait affectée au Pentagone à cette fin ; comme l’a fait remarquer l'influenceuse communiste Madeline Pendelton cette somme suffirait pour résoudre la totalité des problèmes sociaux des États-Unis, et supprimer toutes les raisons objectives de la dite « Gen Z » de soutenir le socialisme : logement, éducation, santé, etc.
Mais la menace communiste aux États-Unis est aussi mise en avant comme préparation à la guerre, la seule qui compte, contre la Chine. Et d’une dictature militaire interne pour la rendre possible.
Ils annoncent une répression, qui lancée contre les soutiens de la Palestine et les musulmans, s’étend maintenant aux marxistes, socialistes, communistes et anarchistes.
Les thèmes utilisés sont d’ailleurs non seulement antisocialistes, mais aussi antidémocratiques. Cela signifie aussi que l’aile libérale du capitalisme qui triomphait sous Obama est maintenant en déconfiture.
Il y a maintenant un front, une alliance entre le lobby juif AIPAC, le techno-fascisme de la Silicon Valley et les forces fascistes endogènes en Amérique, liées aux églises évangélistes.
Une situation favorable à un nouveau front populaire (rien à voir avec la caricature électoraliste française de 2024) est en train de se créer sur le continent.
L’extrême gauche qui a crié au loup pendant 50 ans se retrouve soudain face à lui. Les conditions seront dures, déjà des manifestants texans ont été condamnés à des peines de prison démesurée - 50 à 100 ans, mais elles seront également favorable à tremper une nouvelle génération de révolutionnaires déterminés. Il est à parier que les militants marxistes-léninistes sur Internet vont rapidement changer leur apparence, aujourd’hui souvent teintée de narcissisme individualiste et d'esthétique de carnaval de campus, pour se fondre dans la masse.
Le déclassement général de la classe moyenne américaine a produit des conditions objectivement révolutionnaires dans le grand pays occidental. Voilà pourquoi Trump veut relancer en grand le maccarthyme, technologies de surveillance et tribunaux composés de juges Lynch à l’appui, et Rubio convoque les représentants de 60 pays pour organiser la lutte contre « le terrorisme d’extrême-gauche », dont bien entendu Cuba serait la tête de serpent. Cuba sur laquelle comme par hasard Rubio a des ambitions personnelles.
La panique hystérisée des classes dirigeantes américaines les pousse à la faute. Les États-Unis contre toute attente deviennent le premier grand pays du monde où le socialisme revient d'actualité.
GQ, 19 juillet 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
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Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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