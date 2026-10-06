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Réveil Communiste

Les vérités du "Média" sur Gluscksmann déplaisent dans les médias

6 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #2027, #Élections

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Le Média

 

L'infolettre des abonné·e·s

 

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Bonjour,
Nos révélations sur Raphaël Glucksmann ont été reprises par des dizaines de médias. Mais sur certains plateaux, c’est Le Média qui se retrouve sur le banc des accusés.

Sur BFM, on nous étiquette « militants ». Sur France Info, on préfère nous présenter comme un média « à la solde de LFI ». Quitte à mentir sur le contexte de cette vidéo et à nous rapprocher des « journaux poubelles » des années 1930. Sans jamais nous inviter à répondre.

Le travail de notre journaliste Amine Snoussi nourrit pourtant le débat public : les candidats à la primaire PS–Place publique ont consacré 45 minutes à ces révélations lors de leur dernier débat avant le scrutin. 

Alors pourquoi tant d’efforts pour disqualifier LE MÉDIA ?

Rappelons les faits. Lors d’une réunion politique organisée par le courant (TA B) de Boris Vallaud, Raphaël Glucksmann revient sur le débat du MEDEF. Évoquant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il lâche : « On leur pisse dessus. »

Cette intervention se déroule devant une trentaine de cadres, avec une participation possible sur Zoom. La presse rapporte régulièrement le contenu de ce type de réunions politiques, sans s’émouvoir outre mesure de leur caractère « privé ». Pourquoi faudrait-il appliquer d’autres règles lorsque l’information vient du Média ?
Nous ne sommes pas plus « militants » que BFM. Nous ne défendons simplement pas le même monde.

Défendre l’ordre économique existant, accompagner les discours du pouvoir, présenter les politiques néolibérales comme les seules raisonnables : tout cela relève aussi de choix éditoriaux. Leur omniprésence ne les rend pas neutres.

Au Média, nous assumons notre regard sur la société. Nous donnons la parole à celles et ceux qu’on entend trop peu. Nous suivons les luttes sociales. Nous interrogeons les rapports de pouvoir. Avec les exigences de notre métier : vérifier, contextualiser, enquêter.

Aucun parti, aucun pouvoir, aucun actionnaire ou milliardaire n’a à décider de ce que nous pouvons révéler.

À l’approche de 2027, cette liberté sera essentielle. Nous continuerons à publier les informations d’intérêt public, quelle que soit la personnalité concernée. Et à défendre notre travail chaque fois qu’on tentera de le disqualifier.

Votre soutien nous en donne les moyens. Il finance du temps d’enquête, des reportages et le travail de toute une rédaction. Il permet à une télévision indépendante et engagée de continuer à vous informer ! 

Pour que nos prochaines révélations voient le jour, soutenez Le Média.

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Très fraternellement,

L'équipe du Média
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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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