Israël et la lutte des classes mondiale (conclusion)

L'histoire contemporaine des juifs, l'antisémitisme, Israël et la lutte des classes

... Israël, l’État juif fondé par le mouvement sioniste pour protéger les juifs, est devenu non pas leur refuge sûr pour y vivre en paix, mais un piège historique qui peut leur devenir fatal, car c’est une casemate avancée de la ligne de front de l’impérialisme.

Le peuple juif s’est en grande majorité aligné sur l’État israélien et a aliéné sa perpétuation dans la longue histoire aux aléas de la domination occidentale sur le monde. Cet État est une sorte de village cosaque, une colonie militaire de l’Occident au cœur d’un espace géographique stratégique qu’on cherche à contrôler pour des raisons rationnelles dans un projet de prolongation d'une suprématie occidentale sur le monde qui remonte à l’époque de Christophe Colomb, et pour des raisons irrationnelles aussi, voire carrément stupides, qui sont liées à l’importance symbolique de la Palestine pour les religions monothéistes.

Lorsque ce bastion colonial avancé réprime et massacre les autochtones Palestiniens, on constate, d’une part, une réconfortante unanimité mondiale dans des manifestations de solidarité de la gauche dont le plus obscur groupuscule sortira de son sommeil pour l’occasion, mais des manifestations remarquables aussi par leur inefficacité chronique et toujours renouvelée.

En effet, pour les juifs d’Israël ou de la diaspora, les menaces qui pèsent inévitablement sur la survie à long terme de l’État illégitime fondé par les sionistes en un lieu si périlleux sont ressenties comme radicales et existentielles et justifient tous les sacrifices, elles sont ressenties comme préfigurant le retour au temps des persécutions, qui ont affecté périodiquement les juifs de siècle en siècle, malgré le peu de ressemblance des circonstances concrètes : les juifs autrefois n'avaient jamais exercé d'oppression coloniale (peu importe dans ce cas que la filiation entre les juifs actuels et ceux de l’Antiquité soit biologique, ce qui est peu probable, ou seulement culturelle).

Donc Israël sera un État bourgeois d'un type exceptionnel au XXIème siècle, en ce que contrairement aux autres États bourgeois peuplés de consommateurs passifs et manipulés, il sera défendu bec et ongle par toute sa population, et par les réseaux d'influence développés par la Diaspora en Amérique du Nord et en Europe, avec une énergie et un patriotisme dont sont loin de faire preuve les autres Occidentaux, en ce qui concerne leurs propres patries, qui sont en voie de dissolution dans le magma informe de la culture globale de la marchandise.

Mais Israël malgré sa capacité de mobilisation et sa détermination à faire la guerre perpétuelle est une formation sociale instable qui dépend pour sa survie de ses appuis à l’étranger et qui a fort peu de chance de durer à long terme dans un Moyen Orient hostile, malgré les ravages et l'instabilité qu’il y provoque. Il bénéficie du soutien de l'impérialisme parce que sa longue usure garantira un sursis aux classes dirigeantes de l’Occident, de toute origine et de toute religion, par l’existence durable d’un abcès de fixation efficace pour leurrer les forces qui veulent en terminer avec leur hégémonie.

La guerre en Palestine est une vraie guerre avec des vrais morts, qui est utilisée comme un spectacle, un spectacle qui se substitue à l’information sur la lutte des classes et des nations opprimées dans le monde entier.

Pour le moment, l'image qui prévaut est que le prolétariat mondial est prêt à se battre par procuration jusqu’à la dernière goutte de sang palestinien, et la bourgeoisie occidentale, à aligner face à lui sur le champ de bataille jusqu’au dernier juif (qui a été rejoint dernièrement dans ce rôle peu enviable par le dernier Ukrainien).

Ceux qui s’intéressent vraiment au sort des Palestiniens doivent lutter pour la chute de l’ordre impérialiste occidental dans son ensemble, pour laisser émerger un véritable monde multipolaire qui aura la possibilité d'exercer une pression réaliste et efficace sur Israël (...)

GQ, 6 juin 2021, relu le 24 mers 2025

PS Après onze jours de bombardements en 2021 et des centaines de morts, on avait entendu dire un peu partout qu’Israël avait subi un échec, et que le Hamas, qui gérait la bande de Gaza avait remporté une victoire morale, sur le terrain de l'opinion publique internationale. Incontestablement, ces bombardements ont dégradé l'image de l'État israélien, mais malheureusement, les oppresseurs en règle générale n'ont pas une bonne image, et cela ne les empêche pas de continuer l'oppression.

Ainsi le massacre de sang froid de plus de 200 manifestants désarmés à la frontière, en 2018 avait-il fortement dégradé l'image d’Israël. Comme à chaque fois d'importants moyens en communication, marketing, relations publiques, agents d'influence, et propagande ont été mobilisés pour reconstituer dans la mémoire de poisson rouge de l'opinion occidentale l'image d'un État israélien démocratique et tolérant confronté au terrorisme.

Israël, qu'il jouisse d'une bonne image ou non, n'est pas un point faible de la ligne de front de l’impérialisme, c'est sans doute au contraire le point le mieux défendu et le plus solidement fortifié.

Le camp impérialisme organisé dans l'OTAN , par contre, joue son existence en ce moment même en Ukraine. Et ça ne tourne pas forcément très bien pour lui. D'où certains flottements qui commençaient à se faire sentir en Israël avant le 7 octobre 2023, où certains éléments de l'appareil politico-militaire se demandaient si le moment n'est pas venu de changer de camp, en suivant l'exemple de leurs vieux complices, les Saoudiens. L'attaque surprise organisée par le Hamas à partir de Gaza le 7 octobre 2023 a rendu caduque pour le moment cette hypothèse de recomposition des alliances internationales.

PPS : la guerre en cours à Gaza semble n'avoir plus que trois issues possibles : L'expulsion de tous les Palestiniens de leur pays, l'expulsion des tous les juifs israéliens vers l'Europe et l'Amérique du Nord, ou la refondation d'un État palestinien arabo-juif ou l'élément arabe dominerait politiquement et démographiquement, comme les noirs en Afrique du Sud - je n'envisage pas un État fédéral socialiste sur le modèle soviétique, il ne faut pas rêver.

Note : le peuple juif dont il est question ici est formé des individus qui se définissent eux-mêmes comme juif, et non de ceux qui sont définis comme tel par d'autres - comme le croyait Jean-Paul Sartre, du fait de leur culture, leur origine, ou même leur nationalité israélienne.