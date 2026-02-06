Une Histoire du Travail, de la préhistoire au XXIème siècle

Pourquoi les êtres humains ont-ils un jour décidé de cultiver la terre ? La révolution industrielle aurait-elle pu se produire sous l’Empire romain ? L’agriculture du Moyen Âge était-elle peu efficace? Le capitalisme stimule-t-il vraiment l’innovation scientifique? Voici quelques-unes des questions simples et étonnantes auxquelles ces pages apportent des réponses parfois inattendues.

Alliant l’histoire des sociétés, de l’économie et des sciences, Paul Cockshott élabore une histoire de l’humanité qui débute au temps de la révolution néolithique et s’achève en s’interrogeant sur une future ère post-énergies fossiles. Défendant une vision matérialiste de l’histoire, la richesse de cet ouvrage réside dans son analyse historique vaste et détaillée alliée à un grand sens didactique.

L’auteur aborde le travail et la production matérielle dans leurs dimensions aussi bien techniques, sociales que politiques et déplie sous nos yeux une histoire de dix millénaires où les sources d’énergie, les innovations technologiques, les moyens d’échange, mais aussi les relations de pouvoir ou les idéologies familiales participent au devenir de cette espèce animale singulière qu’est l’humanité.

Illustré de nombreux schémas, photographies, graphiques et tableaux, ce livre s’adresse aux lecteurs de tous horizons du simple curieux au spécialiste.

Paul Cockshott est un ingénieur informatique qui travaille sur la conception d’ordinateurs et enseigne l’informatique dans les universités d’Écosse.

Traduit de l’anglais par Boris Belin et Marcos Vidal.

Editions Critiques

Sortie le 7 octobre 2022

456 pages

