Une Histoire du Travail, de la préhistoire au XXIème siècle
6 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Publications, #Théorie immédiate, #Economie, #Royaume-Uni, #Front historique, #classe ouvrière, #GQ
Notes de lecture de GQ ici :
1 :la théorie des modes de production de Paul Cockshott
2 : le mode de production socialiste
Pourquoi les êtres humains ont-ils un jour décidé de cultiver la terre ? La révolution industrielle aurait-elle pu se produire sous l’Empire romain ? L’agriculture du Moyen Âge était-elle peu efficace? Le capitalisme stimule-t-il vraiment l’innovation scientifique? Voici quelques-unes des questions simples et étonnantes auxquelles ces pages apportent des réponses parfois inattendues.
Alliant l’histoire des sociétés, de l’économie et des sciences, Paul Cockshott élabore une histoire de l’humanité qui débute au temps de la révolution néolithique et s’achève en s’interrogeant sur une future ère post-énergies fossiles. Défendant une vision matérialiste de l’histoire, la richesse de cet ouvrage réside dans son analyse historique vaste et détaillée alliée à un grand sens didactique.
L’auteur aborde le travail et la production matérielle dans leurs dimensions aussi bien techniques, sociales que politiques et déplie sous nos yeux une histoire de dix millénaires où les sources d’énergie, les innovations technologiques, les moyens d’échange, mais aussi les relations de pouvoir ou les idéologies familiales participent au devenir de cette espèce animale singulière qu’est l’humanité.
Illustré de nombreux schémas, photographies, graphiques et tableaux, ce livre s’adresse aux lecteurs de tous horizons du simple curieux au spécialiste.
Paul Cockshott est un ingénieur informatique qui travaille sur la conception d’ordinateurs et enseigne l’informatique dans les universités d’Écosse.
Traduit de l’anglais par Boris Belin et Marcos Vidal.
Editions Critiques
Sortie le 7 octobre 2022
456 pages
26 euros
Format : 15,5 x 23
ISBN : 979-10-97331-43-6
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7120 Impérialisme
- 4831 Ce que dit la presse
- 4412 Economie
- 3311 lutte contre l'impérialisme
- 3181 Répression
- 2895 Journal des luttes
- 2881 Front historique
- 2776 États-Unis
- 2413 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2336 A gerber !
- 2273 Ukraine
- 2122 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2108 classe ouvrière
- 2077 Cuba
- 2022 Russie
- 1889 Positions
- 1854 Syndicalisme en débat
- 1775 Initatives et rendez-vous
- 1761 Théorie immédiate
- 1672 Chine
- 1578 L'Internationale
- 1335 Élections
- 1248 Réseaux communistes
- 1174 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1079 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1027 Amérique latine
- 938 Asie
- 886 Afrique
- 876 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 842 la bonne nouvelle du jour
- 671 Publications
- 613 Royaume-Uni
- 593 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 557 Asie occidentale
- 530 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 490 GQ
- 470 Corée
- 444 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 354 Communistes en Italie
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Brésil
- 330 La bonne nouvelle du jour
- 307 Bolivie
- 293 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007