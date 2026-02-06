Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Une Histoire du Travail, de la préhistoire au XXIème siècle

6 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Publications, #Théorie immédiate, #Economie, #Royaume-Uni, #Front historique, #classe ouvrière, #GQ

"Comment ça marche", d'un point de vue marxiste-matérialiste. Ça vaut vraiment la peine de le lire.

UNE HISTOIRE DU TRAVAIL

Notes de lecture de GQ ici :

1 :la théorie des modes de production de Paul Cockshott

  2 : le mode de production socialiste

Pourquoi les êtres humains ont-ils un jour décidé de cultiver la terre ? La révolution industrielle aurait-elle pu se produire sous l’Empire romain ? L’agriculture du Moyen Âge était-elle peu efficace? Le capitalisme stimule-t-il vraiment l’innovation scientifique? Voici quelques-unes des questions simples et étonnantes auxquelles ces pages apportent des réponses parfois inattendues.

Alliant l’histoire des sociétés, de l’économie et des sciences, Paul Cockshott élabore une histoire de l’humanité qui débute au temps de la révolution néolithique et s’achève en s’interrogeant sur une future ère post-énergies fossiles. Défendant une vision matérialiste de l’histoire, la richesse de cet ouvrage réside dans son analyse historique vaste et détaillée alliée à un grand sens didactique.

L’auteur aborde le travail et la production matérielle dans leurs dimensions aussi bien techniques, sociales que politiques et déplie sous nos yeux une histoire de dix millénaires où les sources d’énergie, les innovations technologiques, les moyens d’échange, mais aussi les relations de pouvoir ou les idéologies familiales participent au devenir de cette espèce animale singulière qu’est l’humanité.

Illustré de nombreux schémas, photographies, graphiques et tableaux, ce livre s’adresse aux lecteurs de tous horizons du simple curieux au spécialiste.

Paul Cockshott est un ingénieur informatique qui travaille sur la conception d’ordinateurs et enseigne l’informatique dans les universités d’Écosse.

Traduit de l’anglais par Boris Belin et Marcos Vidal.

Editions Critiques

Sortie le 7 octobre 2022

456 pages

26 euros

Format : 15,5 x 23

ISBN : 979-10-97331-43-6

J
jo nice
08/10/2023 09:14
Je suis en train de le lire. livre super intéressant mais pas des plus accessible. Pour universitaires ou lecteur de livres de sciences humaines.<br /> Sa description des modèles économiques historique (esclavagistes,féodales...) est passionnante!
Répondre

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

