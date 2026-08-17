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Réveil Communiste

Il ya cent ans naissait Fidel Castro

17 Août 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front historique, #Cuba

FIDEL CASTRO : L'Histoire m'absoudra - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

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Il y a cent ans naissait Fidel Castro, géant politique du XXe siècle. De la Sierra Maestra à Cuito Cuanavale, il fit d'une petite île un symbole mondial de souveraineté, de résistance et de ...

https://www.communcommune.com/2026/08/fidel-castro-l-histoire-m-absoudra.html

100 ans de Fidel CASTRO : un idéal qui ne s'éteint jamais - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

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Il y a 100 ans jour pour jour naissait Fidel Castro. L'histoire du leader révolutionnaire cubain est celle d'une résistance menée dans des circonstances des plus difficiles, mais aussi celle de ...

https://www.communcommune.com/2026/08/100-ans-de-fidel-castro-un-ideal-qui-ne-s-eteint-jamais.html

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

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