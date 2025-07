Les idées d'Adam Smith ont fait leur temps

La science économique bourgeoise repose sur le sable. Elle fut construite, sous ses formes classiques et néoclassique, sur des hypothèses psychologiques individualistes radicales, dont les prémisses sont fausses.

Les agents économiques ne sont pas des individus, mais des classes sociales, et les agents économiques les plus individualistes sont encore les travailleurs exploités qui ne s'organisent que contraints par la nécessité matérielle - contrairement à leurs patrons.

Dès que l’économie est considérée non comme un système de relations sociales dépendant des conditions historiques matérielles mais comme une seconde nature, enracinée dans une psychologie de la nature humaine non-historique, et échappant à tout contrôle social, il est difficile de contester efficacement les actions des patrons et des gouvernants qui se prétendent des spécialistes de cette seconde nature, et il est d’autant plus difficile de changer de politique qu’il est facile de changer les têtes qui gouvernent.

Les idées-forces d’Adam Smith, l'idée de la « main invisible du marché » qui produirait spontanément les meilleurs équilibres entre offre et demande, et celle de la contribution de l’égoïsme de chacun au bien public sont structurantes dans l’idéologie politique courante aujourd’hui, et même des lieux communs populaires, mais pourtant pour autant qu’on pouvait les induire de l’observation, elles étaient déjà périmées au début du XIX s.

Elles sont construites sur une psychologie idéaliste qui représente en économie politique une tendance à la dialectique idéaliste et à la conceptualisation du négatif dans la totalité qui régnait dans la pensée européenne à la conclusion du Siècle des Lumières. Adam Smith comme Diderot est un Hegel du sens commun, Hegel qu'il a d'ailleurs directement inspiré.

Mais ces idées largement étayées par l'expérience et l'observation critique de la Grande Bretagne et de ses colonies à son époque ne décrivaient pas le système capitaliste développé : ce qui est examiné dans la Richesse des Nations, c’est l’économie marchande simple au niveau du marché hebdomadaire local, et le capitalisme marchand qui régit les échanges internationaux de produits de luxe, entre élites dominantes des sociétés d’économie paysanne, ou bien les échanges à l’intérieur de ces formations sociales entre la ville et la campagne.

Si le Capital porte ce titre c’est bien pour une raison : le capital comme système spécifique est caractérisé par la généralisation du salariat ouvrier, et il est en quelque sorte devenu une puissance autonome et axée sur le cycle d’accumulation permanent AMA’ : argent - marchandise – argent augmenté du profit. C'est un objet de recherche nouveau, venu à maturité et devenu incontournable pour l'économie politique, mais un demi-siècle après qu’ Adam Smith a écrit son chef-d’œuvre éclairant et trompeur, La Richesse des Nations, en 1773 - et un objet qu'il aurait considéré comme monstrueux à bien des égards.

Reste à lui rendre hommage pour y avoir développé la théorie profondément libératrice qui sera reprise par Ricardo et par Marx au siècle suivant : la valeur travail.

Et on ne saurait trop en recommander la lecture à tout nouvel étudiant marxiste.