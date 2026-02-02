Sur l'idée que le communisme est beau sur le papier et effroyable en pratique

Les communistes sont souvent, de plus en plus souvent, diabolisés, comme des "méchants" de mélodrame, et affublés de motivations maléfiques et grand-guignolesques. Mais contradictoirement, il est aussi très courant d’opposer les « bonnes intentions » des militants socialistes ou communistes au résultat réputé effroyable de leur mise en pratique à l’échelle d’un pays réel.

Il semble que beaucoup de gens sont naïfs au point de prendre pour argent comptant toutes les légendes urbaines qui circulent sur les pays socialistes historiques ou actuels.

Mais il y a eu il faut le dire un grand nombre d’erreurs qui ont été commises au cours de cette mise en pratique, sachant que ceux qui assumèrent le pouvoir étaient souvent dépourvus d’expérience politique pratique, justement. Des intellectuels habitués aux abstractions, ou des travailleurs autodidactes venus du bas de l’échelle sociale.

Pas évident de remplacer d’un coup mille ans de savoir-faire aristocratique, cultivé dans des lignées pour lesquelles le pouvoir politique était depuis toujours réservé.

Mais on ne va pas se chercher d’excuse. En fait même si tout ce que l’on raconte de l’URSS, de la RP de Chine, de la RPD de Corée, etc, était vrai, y compris dans les détails les plus atroces, y compris dans les fantaisies dystopiques les plus abjectes de Soljenitsyne ou de George Orwell, il n’empêcherait que les révolutionnaires de ces pays étaient dans leur droit en lançant le processus de la révolution prolétarienne, et qu’ils ne furent pas responsables des embardées imprévues provoquées par la lutte opiniâtre contre la contre-révolution et l'impérialisme qui ne dorment jamais.

Il est frappant qu’on tente maintenant de stabiliser un grand récit mondial démocratique-libéral schizophrénique où les résistants antifascistes et leur hymne Bela Ciao auront leur place comme s’ils n’avaient rien à voir avec les staliniens. Comme si les communistes hongrois ou allemand qui ont résisté au fascisme dans les conditions les plus dures étaient d’autres personnes que ceux qui cinq ans ou dix ans plus tard étaient devenus les « méchants » stigmatisés par la propagande occidentale dans les démocraties populaires, à Berlin en 1953 et à Budapest en 1956 – et comme si d’ailleurs dans le camp d’en face les fascistes qui avaient vingt ans en 1944 avaient disparu dans la nature, comme s’ils n’avaient jamais existé.

Les résistants antifascistes n’étaient pas des « antifas » aux cheveux teints, ils n’étaient pas des libéraux ou des droit-de-l’hommistes, et de fait ils n’ont pas fait quartier quand ils ont triomphé en 1945. De quoi donner du grain à moudre à un contre-récit révisionniste qui a obtenu beaucoup de succès en Europe de l’Est. Et en Italie le récit des « foibes » - les gouffres karstiques où les fascistes purs et durs, les tièdes, ou les malgré-nous de circonstance tous mélangés auraient été précipités - remplacera le récit des résistants. En Slovénie les souffrances des collaborateurs se substitueront à l’épopée des partisans.

Le fait est que les libéraux ne valent pas mieux que les fascistes et même parfois les fascistes ne sont pas pires que les libéraux. Un fasciste est au fond un libéral ou un conservateur ou même un gauchiste, mais surtout rédhibitoirement anticommuniste, qui est « passé à l’acte ».

Bref ce n’est pas parce qu’elle a des martyrs à revendiquer pour en témoigner que la cause est juste ! Les morts sont des martyrs et non de simples victimes vouées à l’oubli, parce que leur cause est juste et non l'inverse. Et une cause paraît juste ou bien non, dépendant de la position qu’on a choisi de prendre dans la lutte des classes.

Il ne s’agit pas de faire parade d’inhumanité pour revendiquer une stupide authenticité radicale. Il s’agit de ne pas être dupe des arguments moralisants utilisés, qu’on doit forcement utiliser, au cours de la polémique quotidienne et dans le travail de propagande. Pour autant que je sache, pris individuellement nous n’avons aucune préséance morale à revendiquer sur qui que ce soit – à part sur les psychopathes et sociopathes ou les simples criminels de droit commun qui garnissent aléatoirement tout le champ politique et qui se multiplient à l’approche du pouvoir.

Il est malheureusement toujours possible que des Yejov apparaissent là où il faudrait toujours pouvoir compter sur un Dzerdjinsky, et pour un Robespierre on trouvera beaucoup de terroristes qui finissent thermidoriens.

GQ, 8 décembre 2025, relu le 2 février 2026

PS / Dzerdjinsky, fondateur de la Tchéka, la police politique soviétique, choisi pour ce poste pour son intégrité morale et prématurément décédé en 1926, et Yejov, dirigeant du NKDV pendant les purges de 1936 à 1938, intrigant sans principe qui assuma la responsabilité des plus graves dérives.

Thermidoriens : les montagnards terroristes qui se retournèrent contre Robespierre en juillet 1794, et mirent un terme à la Terreur, mais aussi à la tendance démocratique de la Révolution pour instaurer le régime le plus corrompu de l'histoire.