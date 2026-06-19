La déclaration Iran - États-Unis traduite de l'original

comaguer

Bulletin 680

Déclaration Iran-État-Unis

18.06.2026

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Al-Mayadeen a publié la version anglaise du « protocole d'entente » officiel iranien, et non ce que vous verrez publié par BigLie Media. Le point numéro un est extrêmement important car ce n'est pas aussi exact que souhaitable et donc sujet à des abus de la part du gang Trump.

Comaguer a ensuite corrigé une traduction automatique et s’est trouvé confronté aux difficultés habituelles de la traduction de l’anglais ou français qui surgissant dans les textes à caractère juridique car, en la matière, le français est plus rigoureux.

La première difficulté est la traduction de MoU. Comme il ne s’agit évidemment pas d’un traité et que nombre d’expressions du texte peuvent être lues de façon plus que nuancée nous avons fait le choix d’une expression qui nous parait adaptée à la posture psychologique de Trump qui veut à tout prix éviter de se retrouver face à un désastre politique du genre du départ de Kaboul en 2022 ou du départ de Saïgon en 1975. Surtout l’absence de toute mention d’Israël qui est parti en guerre contre l’Iran tout seul en Juillet 2025 et avec les Etats-Unis depuis le 28 Février 2026 dans le texte incite à la plus grande circonspection. Rien jusqu’à présent ne permet d’affirmer d’abord qu’Israël obéit toujours aux États Unis et rien ne permet non plus d’affirmer que les Etats-Unis sanctionnent Israël quand Israël lui désobéit.

D’autre part nous soulignons au fil des paragraphes des ambiguïtés assez importantes pour permettre à un négociateur de mauvaise foi de dire que ce n’est pas ce qu’il voulait dire .

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Texte intégral du protocole d'accord tel que rapporté par l'agence de presse iranienne Tasnim :

Déclaration d’intention d'Islamabad entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran

Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, en signant ce protocole d'accord, déclarent la fin immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent dorénavant à ne plus déclencher aucune guerre ni opération militaire l'un contre l'autre, et à s'abstenir de toute menace ou usage de la force l'un contre l'autre, et assurer l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. L'accord final confirmera la fin définitive de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que d'autres dispositions du présent paragraphe.

Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et à s'abstenir d'ingérence dans leurs affaires internes.

Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours, renouvelables avec consentement mutuel.

Immédiatement après la signature de ce protocole d'accord, les États-Unis d'Amérique commenceront la levée de leur blocus naval ainsi que de tout trouble ou obstacle à la République islamique d'Iran, et mettront fin au blocus naval dans un délai de 30 jours. Durant cette période, le trafic des navires sera proportionnel au nombre de passages d'avant-guerre rétablis par la République islamique d'Iran. Les États-Unis d'Amérique s'engagent également à retirer leurs forces de la proximité (Comaguer : c’est bien vague. De Turquie ? de Djibouti ? d’Irak ? retirer ses forces veut-il dire fermer ses bases ?) de la République islamique d'Iran dans les 30 jours suivant l'accord final.

À la signature de cette déclaration d'intention, la République islamique d'Iran prendra des dispositions en faisant ses meilleurs efforts pour assurer le passage gratuit et en toute sécurité des navires commerciaux du golfe Persique à la mer d'Oman, et vice versa. pendant seulement 60 jours Le mouvement des (comaguer : de tous les navires commerciaux ?) navires commerciaux commencera immédiatement et, compte tenu de la nécessité de lever les obstacles techniques et militaires ainsi que de déminer par la République islamique d'Iran, il sera effectif dans 30 jours. La République islamique d'Iran engagera un dialogue avec le Sultanat d'Oman afin de définir l'administration future et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz, en discussion avec d'autres États littoraux du golfe Persique, conformément au droit international applicable et aux droits souverains des États côtiers du détroit d'Ormuz.

Les États-Unis d'Amérique s'engagent, avec des partenaires régionaux (comaguer : les amis des Etats-Unis : Arabie, Koweit, EAU … doivent bien comprendre que c’est eux qui paieront les sommes inscrites dans le plan par les Etats-Unis. Coup de maitre des Etats-Unis qui entérinent le principe de réparations mais les feront payer par d’autres) à élaborer un plan définitif, convenu mutuellement, d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d'Iran. Le mécanisme de mise en œuvre de ce plan sera finalisé dans le cadre d'un accord final dans un délai de 60 jours. Toutes les licences, dérogations et autorisations requises pour les transactions financières pertinentes seront accordées par les États-Unis d'Amérique.

Les États-Unis d'Amérique s'engagent à lever tous les types de sanctions contre la République islamique d'Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire les résolutions du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires, dans le cadre d'un calendrier convenu dans le cadre de l'accord final. La République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique reconnaissent l'importance cruciale de la question de la résiliation des sanctions mentionnée ci-dessus, et ont exprimé leur intention de traiter immédiatement ces questions lors des négociations, afin d'aboutir à un accord mutuel.

La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle n’acquerra ni ne développera d'armes nucléaires. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran se sont entendus pour résoudre la disposition (comaguer : peut être interprété de façon contradictoire ..Disposition peut vouloir dire : mise en œuvre d’une décision politique comme dans l’expression « le gouvernement a pris des dispositions pour ….ou bien l’Iran met ses réserves d’uranium enrichi à la disposition des Etats-Unis… ) des matériaux enrichis stockés, conformément à un mécanisme qui sera à la disposition des Etats-Unis nu mutuellement conformément au calendrier mentionné au paragraphe sept, avec la méthodologie minimale de réduire le mélange (comaguer : comprenne qui pourra, appauvrir l’uranium enrichi, l’enfouir, réduire les quantités ?) sur place sous la supervision de l'AIEA (comaguer :qui a trompé la confiance des iraniens en localisant l’ayatollah Kamenei et les experts nucléaires iraniens pour les assassiner) . Les deux parties ont également convenu de discuter de la question de l'enrichissement et d'autres questions mutuellement convenues liées aux besoins nucléaires de la République islamique d'Iran, sur la base d'un cadre satisfaisant convenu dans l'accord final. L'accord final confirmera les dispositions de ce paragraphe. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran reconnaissent l'importance cruciale des questions nucléaires mentionnées ci-dessus et expriment leur intention de traiter immédiatement ces questions lors des négociations afin d'atteindre un accord mutuel à leur sujet. (comaguer : au total le dossier le plus chaud qui fait comme si le traité de non-prolifération nucléaire qui réglait ces questions-là et que l’Iran avait signé n’existait pas)

En attendant l'accord final, les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran conviennent de maintenir le statu quo. La République islamique d'Iran maintiendra le statu quo actuel de son programme nucléaire, et les États-Unis d'Amérique n'imposeront aucune nouvelle sanction et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région.

Les États-Unis d'Amérique s'engagent à ce que, dès la signature de cette déclaration d’intention jusqu'à la fin des sanctions, le Département du Trésor américain délivre des dérogations pour l'exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers et dérivés, ainsi que de tous les services associés, y compris les transactions bancaires, les assurances, le transport, etc.

Les États-Unis d'Amérique s'engagent à rendre pleinement disponibles pour l'utilisation les fonds et actifs gelés ou restreints de la République islamique d'Iran lors de la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'entendront d'un commun accord sur les procédures liées à la libération de ces fonds lors des négociations. Ces fonds, soit conservés dans le compte d'origine, soit transférés (comaguer s’ils restent dans le compte d’origine, ils pourront être à nouveau gelés à la moindre crise de nerfs de Trump) seront pleinement utilisables pour le paiement à tout bénéficiaire final désigné par la Banque centrale de la République islamique d'Iran. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à délivrer toutes les licences et autorisations nécessaires en conséquence.

Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran conviennent qu'un mécanisme exécutif sera mis en place pour surveiller la mise en œuvre réussie de cette déclaration d’intention et le respect futur de l'accord final.

Après la signature de cette déclaration d’intention et sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11 de cette déclaration et de la poursuite de la mise en œuvre de ces mesures, les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran entameront des négociations concernant l'accord final exclusivement sur les autres paragraphes.