Que lire? bibliographie révolutionnaire essentielle abrégée

Les textes du commencement de la connaissance compétente de la théorie sont le Manifeste du parti communiste, voir à Marx et Engels, le livre 1 du Capital, et les brochures de Lénine. Lire le reste dans l'ordre que l'on voudra!

On ne peut pas s'instruire aujourd'hui sur la théorie et sur l'histoire révolutionnaires sans recourir aux publications des Éditions Delga, des éditions Le Temps des Cerises, de Aden, des Éditions Critiques et de La Fabrique.

Pour avoir une idée concrète du socialisme réellement existant, ailleurs que dans les livres, le plus simple est encore de voyager à Cuba, et d'y retourner souvent. Et aussi en Russie - dès que ce sera possible à nouveau, où il a laissé des traces vivaces, et en attendant, voir et revoir les films du cinéma classique soviétique.

Acquérir quelques rudiments de culture chinoise s'impose aussi dans le contexte inattendu où la Chine est redevenue presque malgré elle le principal représentant en acte du socialisme réel.

Aristote à la base de toute la pensée théorique, le grand savant grec du IVème siècle avant JC.

Honoré de Balzac le romancier de chevet de Karl Marx

Bertold Brecht (dramaturge allemand, poète marxiste et Molière du XXème siècle)

Œuvre théâtrale complète (1920 à 1956)

Notamment :

La résistible ascension d'Arturo Ui, Sainte Jeanne des Abattoirs, L'Opéra de Quat'sous, Maitre Puntila et son valet Matti, Schweick dans la Seconde Guerre Mondiale , Mère Courage et ses enfants, La vie de Galilée ... etc.

Anne Cheng (par exemple)

Histoire de la pensée chinoise, Paris, 1997

Pour avoir une idée de la tradition culturelle du principal pays socialiste d'aujourd'hui.

Clausewitz

De la guerre , 1831

Classique universel de la stratégie, général prussien qui combattit contre Napoléon.

Michel Clouscard

Néofascisme et idéologie du désir, Paris 1973

Le capitalisme de la séduction, Paris 1981

Critique du libéralisme libertaire, Paris 2005

Et nombreux autres ouvrages. Marxiste autochtone français extrêmement actuel.

Paul Cockshott

Une histoire du travail de la préhistoire au XXIème siècle ( New-York 2017)

Marxiste et informaticien écossais, théoricien des technologies et des modes de production, notamment du mode de production socialiste historiquement observé. Le marxisme comme théorie scientifique.

Guy Debord

La société du spectacle, Paris, 1967

In girum imus nocte et consumimur igni, dans Œuvres cinématographiques complètes, Paris 1978

Expression de l'auto-suppression des gauchismes, très utile pour faire l'économie de tout le reste de la "pensée 68" et de la "théorie française". Debord est aussi le principal contributeur de la revue Internationale Situationniste (1958-1969) et anonymement de l'Encyclopédie des Nuisances (1984-1988). Des aperçus très clairvoyants sur le nouveau capitalisme s'y mêlent aux préjugés gauchistes les plus plats et à une naïve reproduction de la propagande de Guerre froide de l'Occident. Lire aussi sa critique et sa démolition finale dans la brochure fatidique Échecs Situationnistes, de Jacques Vincent et Laura Romild (Paris, mai 1988).

Maurice Dobb, puisqu'il faut un professeur d'économie, c'est le meilleur.

Les théories de la valeur et de la distribution depuis Adam Smith, Cambridge 1973

Parmi de nombreux titres.

Sergueï Eisenstein, cinéaste soviétique incomparable:

Le cuirassée Potemkine

La ligne générale

La grève

Octobre

Alexandre Nevski

La totalité de la cinématographie soviétique, jusqu'en 1960, mérite d'être connue; après cette date, elle préfigure le retournement réactionnaire de l'intelligentsia soviétique.

Friedrich Engels

La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845

La guerre des paysans en Allemagne, 1874

L'origine de la famille et de l'État, 1884 (vieilli mais toujours très intéressant)

L'Antidühring, 1878 (texte fondamental)

Ludwig Feuerbach, et l'aboutissement de la philosophie classique allemande, 1888

Socialisme utopique et socialisme scientifique, Berlin, 1883 (texte essentiel)

Dialectique de la nature , ouvrage qui pose quelques problèmes théoriques

Antonio Gramsci, dirigeant communiste italien emprisonné par Mussolini, à lire après Marx et Lénine (sinon on ne comprend pas où il veut en venir).

Cahiers de prison :

Si on veut se reporter directement aux Cahiers de Prison, lire en priorité les Cahiers numéros 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 22, numérotation de l'édition complète Einaudi.

Textes choisis dans les Cahiers, traduits commentés et publiés en 2011 par Razmig Keucheyan sous le titre :

Guerre de mouvement et guerre de position

La lecture de Gramsci permet aussi d'assimiler la pensée révolutionnaire de son compatriote Machiavel, le célèbre et sulfureux auteur du Prince, (XVIème siècle).

Et voir ce texte essentiel de Losurdo : La pensée de Gramsci sur l'URSS

Vera Figner (révolutionnaire russe, qui a participé à l'attentat réussi contre le Tsar en 1881, emprisonnée durant 25 ans), comme exemple de biographie héroïque. Sans héros révolutionnaire pas de révolution.

Mémoires d'une révolutionnaire (1909)

Mais comme figures héroïques, avec toute l'ambigüité du genre, Andreas Baader et Ulrike Meinhof, assassinés en 1977 par les autorités de la RFA feraient aussi bien l'affaire. Et des milliers d'autres qui ont écrit leur nom sur le sable et qui sont parfois ramenés dans la lumière par une biographie ou un article commémoratif.

Gustave Flaubert (clef de la connaissance de la psychologie romantique petite bourgeoise dont il faut se purger)

Madame Bovary (1856)

Éducation sentimentale (1869)

Gustav Friedrich Hegel (la base philosophique de toute pensée révolutionnaire)

La phénoménologie de l'Esprit (1806)

La logique (1817)

Œuvres choisies et traduites par Henri Lefèbvre (Folio)

Contrairement à ce qu'on nous fait croire à l'université, la pensée de Hegel est facile à saisir et fluide, à condition de se laisser soi-même saisir et entrainer par le flux.

Éric Hobsbawm avec ses limitations et ses tendances social-démocrates : une lecture aisée et beaucoup d'information

Bandits, Londres 1969

Auteur d'une somme historique marxiste du monde contemporain en quatre volumes qui a fait scandale dans le Tout Paris intellectuel des années 1990 :

l'ère des Révolutions (1789 à 1848), l'ère du capital (1848 à 1875), l'ère des empires (1875 à 1914), l'ère des extrêmes, ou le court vingtième siècle (1914 à 1989)

Aldous Huxley (écrivain anglais, auteur de l'anti-utopie classique du XXème siècle)

Le meilleur des mondes, 1955

Annie Lacroix-Riz

Le choix de la défaite, Paris, 2006

et bien d'autres titres sans concession pour l'historiographie bourgeoise (c'est à dire presque toute l'historiographie universitaire actuelle).

Vladimir Illitch Oulianov Lénine (absolument tous les écrits de Lénine sont intéressants)

Ce que sont les "amis du peuple", et comment ils luttent contre les sociaux démocrates, 1894

Que faire? 1902

Un pas en avant, deux pas en arrière ! 1903

L'impérialisme stade suprême du capitalisme, 1916

L'État et la révolution, 1917

La maladie infantile du communisme, 1920

Mieux vaut moins, mais mieux ! 1923

Œuvres complètes, 46 tomes , Moscou, édition de 1974 ( on les trouve quasi gratuites dans les vide-greniers !)

Mais Matérialisme et Empiriocriticisme (1909), son livre de philosophie des sciences, manque le but malgré son grand intérêt philosophique (voir la note de lecture critique sur Réveil Communiste :

Lénine contre Lénine .

Domenico Losurdo

Philosophe communiste italien disparu en 2018, qui s'est rendu célèbre en diagnostiquant "l'autophobie", la haine de soi qui fit des ravages chez les militants traumatisés par la chute de l'URSS.

Staline, Histoire et critique d'une légende noire, Bruxelles, 2011

La lutte des classes, une histoire politique et philosophique, 2013

Nietzsche, le rebelle aristocratique, 2016

Rosa Luxembourg

La grève de masse, et autres textes de la ligne de gauche (Maspéro)

Mao Tsé toung (Mao Zedong)

Quatre essais philosophiques, Pékin, 1970

Quatre essais magnifiques.

Mobo Gao

La fabrique de la Chine (Londres, 2018)

Traductions française 2021 aux Éditions critiques, une critique du regard impérialiste sur la Chine ultra-dominant dans les médias et les universités occidentales, mais bien davantage que cela, une réhabilitation de Mao !

Karl Marx

Introduction à la critique de l'économie politique de 1857 in Textes sur la méthode de la science économique, Karl Marx et Friedrich Engels, ES Paris 1974)

Introduction de 1859, in Critique de l'économie politique (1859) - texte essentiel

Les luttes de classes en France, 1848 1850 - texte essentiel

Le Capital Livre 1 (1867), préférer la traduction classique de Roy à la nouvelle traduction, elle a été revue par l'auteur, ne serait-ce que pour la vigueur et la qualité littéraire du style. Et croire qu'il faut remplacer "plus-value" par "survaleur" est trompeur, pédant et vain.

Les deux autres livres du Capital sont des éditions posthumes établies par Engels dont la lecture est plutôt difficile.

Les Théories de la plus-value, difficile à trouver en entier, (qui devaient constituer le Livre 4) sont réservées aux amateurs de théorie économique.

Compléter la lecture du Capital, par les :

Lettres sur le Capital, publiées en un volume aux Éditions Sociales dans les années 1970 (fondamental).

Salaire, prix, profits (1865) (de même)

Misère de la philosophie, 1847

L'idéologie allemande, 1846 - la version courte de la brochure des ES suffit.

Manuscrits de 1844, avec une introduction de Jean Salem, Paris 1996

On peut lire avec fruit pour mieux comprendre la problématique marxienne les économistes classiques qui l'ont inspirée et surtout les deux suivants :

Adam Smith

La richesse des nations, 1773

Le père du libéralisme est aussi un grand auteur des Lumières

David Ricardo.

Des principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817

avec la préface au OC de Ricardo de Piero Sraffa

Karl Marx et Friedrich Engels

Le Manifeste du Parti communiste, 1848 essentiel et plus encore.

Franz Mehring

Karl Marx, 1910, la biographie classique indispensable, à compléter sans doute par des travaux plus récents.

Georges Plékhanov

La conception matérialiste de l'histoire 1897

Courte et brillante brochure, d'une lecture aisée, une conception un peu trop scientiste de la révolution qui en vaut beaucoup d'autres.

Karl Popper (pamphlétaire anti-marxiste)

La société ouverte et ses ennemis, New York 1945, traduction française Paris 1979

Avec Hannah Arendt et Georges Orwell, un des trois piliers idéologiques de la théorie anticommuniste de la Guerre froide, dite du "totalitarisme" qui a envahi les manuels scolaires mais n'est pas devenue vraie pour autant. Connaître les arguments et les slogans de ces trois penseurs faciles, illustres et médiocres pour démystifier l'idéologie mondiale est souhaitable.

Geoffrey Roberts (historien non marxiste)

Les guerres de Staline Paris 2014

Les guerres de Staline sont nos guerres.

Jean Jacques Rousseau, celui qui a tout enclenché, classique universel au style parfait et initiateur de la théorie politique révolutionnaire.

Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes... 1752

Le contrat social 1763

L'Émile, 1762

Edgar Snow

Red star over China (Étoile rouge sur la Chine), Londres 1937



Joseph Staline (très sous-estimé, auteur majeur et pédagogue qui a su mettre Marx et Lénine dans toutes les têtes dans les peuples du monde entier)

Principes du Léninisme, Moscou, 1924

Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, in Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'URSS, Moscou 1938,

Œuvres Choisies, publiées aux éditions sociales en 1982 (2 tomes)

Baruch Spinoza

Traité théologico-politique, Amsterdam 1670

Traité politique 1677

Anticipateur génial des Lumières, de Hegel et de notre monde.

Paul M. Sweezy (économiste américain)

The theory of capitalist development, New York, 1943

(un des meilleurs livres universitaires marxistes jamais écrit, qui condense la théorie marxiste et tous les débats du marxisme jusqu'à la seconde guerre mondiale, malheureusement non traduit en français. Existe en espagnol).

Paul M Sweezy et Paul Baran

Monopoly Capital, New York, 1965, traduit en français, à lire à défaut du précédent.

Nicolas Tchernichevsky

Que faire? (1863) (traduction en anglais : What is to be done?)

A l'origine de la formation du milieu révolutionnaire russe, déporté à vie en Sibérie, l'équivalent dans son pays de Rousseau pour la Révolution française. On retrouve l'écho indirect de son influence immense dans les romans de l'écrivain conservateur - créateur génial, mais traître plein de ressentiment- Dostoïevski qu'il hante littéralement, notamment dans Crime et Châtiment, et Les Possédés, dont il est au fond le principal personnage subliminal.

Léon Tolstoï

La guerre et la paix

Pour en savoir plus long sur la Russie, la patrie du socialisme. Symptomatiquement, le roman oroginal est beaucoup plus progressiste que la belle adaptation cinématographique soviétique de 1966, en cinq longs métrages, par Sergueï Bondarchuk.

Résurrection

Le roman maudit de Tolstoi, à lire avec La Mère, de Maxime Gorki, sur le milieu révolutionnaire russe vers 1890 - 1905

****************************************************************

Et il y a aussi une "anti-bibliographie" des livres à ne pas lire, ou à lire en conservant bien en tête qu'ils s'agit d'adversaires plus ou moins conscients ou plus ou moins dissimulés de la révolution socialiste. En tout cas, si vous ne les lisez pas, cela compensera le temps considérable que nous avons perdu avec tous ceux de nos générations en leur compagnie :

Freud, André Breton, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze, Bourdieu, Lyotard, les auteurs du groupe de Castoriadis 'Socialisme ou Barbarie", et leurs innombrables disciples. Si nécessaire, on peut se contenter de leur fiche sur Wikipédia.

A ne pas manquer sur certain d'entre eux la "déconstruction" radicale opérée par :

Alain Sokal et Jean Bricmont

Impostures intellectuelles, 1997

On peut aussi ajouter à la liste le cinéaste Jean-Luc Godard, et le reste du cinéma petit-bourgeois français des années 1960 (mais le cinéma italien de l'époque, au contraire, (Antonioni, Visconti, Pasolini, etc.) a une dimension progressiste et parfois révolutionnaire, ainsi que certains films du cinéma indépendant américain).

Cette "liste de proscription" s'entend si on a le but de se constituer une culture révolutionnaire utile, il ne s'agit pas ici des moyens d'acquérir une culture générale, d'obtenir une licence de philo ou de trouver une satisfaction esthétique. Lire des livres difficiles prend beaucoup de temps, et ces auteurs ont tous en commun d'avoir pris des grands airs indispensables, et d'avoir prétendu révolutionner le monde, la pensée, la vie, et à l'usage on comprend que leur fonction était tout l'inverse. Ce sont des conservateurs objectifs, inconscients ou camouflés, de l'ordre social.

Les gauchistes anti-léninistes, dont les bordiguistes, les trotskystes et les staliniens repentis du PCF comme Lucien Sève ou Roger Martelli sont à éviter comme la peste.

Il ne sert pas à grand chose non plus de s'éterniser dans la lecture de Proudhon, Bakounine, des autres anarchistes, dont Chomsky (malgré son rôle souvent indispensable comme critique interne de la société américaine), et des marxistes occidentaux ou ex-marxistes libéraux-compatibles de tout poil (Notamment Adorno et l'école de Francfort, Toni Negri, Zizek, etc). A part répéter sur tous les tons leur détestation du capital, et combattre les représentants du socialisme réellement existant, ils ne proposent rien du tout.

Il existe de nombreux penseurs ou écrivains apolitiques , ou conservateurs, agréables à lire ou même passionnants, comme Faulkner, Musil, Kierkegaard ou Wittgenstein, mais qui n'ont pas leur place ici puisqu’ils n'ont rien de révolutionnaire. Il faut parfois laisser errer son esprit en terres étrangères pour qu'il revienne au cœur du sujet plus fort et reposé. Mais on peut aussi le laisser errer ailleurs que dans les mots.

Par contre on peut lire un peu de la meilleure pensée fasciste en tant que telle : Heidegger, Nietzsche, non seulement pour la reconnaître et la dénoncer, mais aussi par ruse dialectique. Nos ennemis sont souvent ceux qui nous connaissent le mieux.

Ceux qui pourraient trouver que cette bibliographie manque de tolérance, d'ouverture et d'éclectisme auraient bien raison. Nous en avons déjà eu bien trop.

On devrait parvenir à assimiler tout cela en moins de dix ans.

GQ, 26 mars 2020, relu le 1er octobre 2024