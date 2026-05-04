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Réveil Communiste

Gramsci 1891 - 1937

4 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Théorie immédiate, #Communistes en Italie, #Antonio Gramsci

GRAMSCI : le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair obscur surgissent des monstres - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

GRAMSCI : le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair obscur surgissent des monstres - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

L e 27 avril 1937 mourrait à Rome après 11 ans d'emprisonnement Antonio Gramsci, cet article pour lui rendre hommage avec ces trois citations et leurs incroyables actualités. Le vieux monde se ...

https://www.communcommune.com/2025/04/gramsci-le-vieux-monde-se-meurt-le-nouveau-tarde-a-apparaitre-et-dans-ce-clair-obscur-surgissent-des-monstres.html

Décodage de cette formule célèbre et répétée partout sans être comprise : les monstres sont les fascistes, le vieux c'est la démocratie libérale européenne, le neuf, c'est l'Union soviétique

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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