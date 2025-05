Communistes : les staliniens et les autres

L’objectif de ce texte est de rappeler aux communistes, si faibles et désarmés qu’ils puissent paraître, que l’avenir de l’humanité est entre leur mains, et que c’est la seule chose qui compte.

Les communistes veulent le contrôle collectif des moyens de production, et un transfert massif de la richesse par le moyen du salaire et de la sécurité sociale au profit de la classe ouvrière et des groupes sociaux qui lui sont assimilés (en fait ce que les communistes veulent, c’est le socialisme). Ce but est rationnel, juste, et nécessaire pour l’humanité entière.

Il y a deux sortes de communistes en ce qui concerne les méthodes qu’ils se permettent pour réaliser ces buts : les staliniens et les autres. Les staliniens sont tous ceux qui considèrent que le but de renverser la bourgeoisie et de donner le pouvoir au parti de la classe ouvrière prime sur toute autre considération. La violence et la ruse sont légitimes - à condition de s’inscrire dans une stratégie rationnelle.

Les autres se pensent comme des défenseurs des ouvriers, ou des classes populaires, motivés moins par l’intérêt matériel que par leur éthique, qui leur donnerait une sorte d’éminence morale, qui devrait les conduire à triompher un jour (par exemple le 10 mai 1981) dans le cadre du jeu politique organisé par la bourgeoisie.

Ils disent qu’ils veulent parvenir au pouvoir pour réaliser des réformes fondamentales à leur bénéfice, mais ils considèrent qu’ils ne peuvent le faire qu’à l’intérieur du cadre démocratique établi, qu’il faut en respecter les règles, et que c’est cela qui est le plus important. Ils sont en fait des représentants d’une tendance de la gauche libérale, et ils ont beau avoir lu Marx, ne sont plus du tout marxistes. Leur libéralisme est souvent enrobé d’une rhétorique révolutionnaire, mais il ne faut pas s’y fier. Il n’y a qu’à voir leurs envolées sur la Palestine – parfaitement sans effet d’ailleurs.

Les staliniens pensent de leur coté « que leur doctrine est assez sainte pour les laver tous leurs péchés ». Et que toute entrave à la réalisation de leur projet est en dernière analyse criminelle devant l’histoire – constat implacable qui n’est tempéré que par le peu de foi qu’ils ont en la responsabilité individuelle : ceux qui agissent en politique sont en réalité agis par des forces qui les dépassent – et une sincère autocritique peut réhabiliter ceux qui se sont trompés.

Les autres pensent qu’elle n’est qu’une option qu’il serait scandaleux d’imposer à qui que ce soit. Lénine disait des communistes allemands qu’ils n’oseraient pas marcher sur une pelouse interdite pour prendre d’assaut les palais de l’État bourgeois.

Les staliniens les plus conséquents considèrent aussi qu’il est idiot de prétendre imposer son point de vue, quand on n’a pas les moyens matériels de le faire. C’est cela le vrai problème des wokistes, au delà de leurs incohérences, et de la méfiance qu’ils suscitent dans la classe ouvrière. Les communistes qui tombent dans ce panneau veulent obliger la bourgeoisie à se repentir et à corriger l’injustice sociale en exerçant sur elle une pression morale. Alors qu’ils ne peuvent même pas obtenir des minutes de silence pour tout le monde.

Bien que cela puisse se discuter même entre staliniens (!) il est mauvais de chercher à interdire de parole fascistes, racistes, réactionnaires, nationalistes, suprématistes, masculinistes, climato-sceptiques, terre-platistes, et bien entendu antisémites, parce qu’on leur fait ainsi une bonne part, voire toute leur publicité, parce que la bourgeoisie libérale ne vaut pas mieux, et surtout parce que ces velléités institutionnelles de chasse aux sorcières à la droite permettront de déchaîner au moment voulu une chasse aux sorcières à la gauche bien plus effective, radicale, et à l’occasion génocidaire comme ça s’est vu (notamment à l’époque où les juifs étaient de gauche).

Par contre il est parfaitement cohérent et légitime de censurer intelligemment les idées des adversaires du socialisme et d’entraver leur action politique une fois que celui-ci détient le pouvoir. Intelligemment signifie pas trop complètement pour maintenir en éveil et mobilisé son parti. Comme d’ailleurs cela se fait naturellement dans le monde capitaliste par l’effet des forces économiques. Le socialisme remplaçant ces forces de l’inconscient social par l’action consciente, il ne peut pas se voiler la face devant la nécessité d’une répression assumée consciemment. Encore et toujours, la voie vers le communisme passe par la dictature du prolétariat.

Il est urgent que les communistes s’en rappellent à nouveau, à force de contamination par des discours humanistes et pseudo-démocratiques sans effectivité. Ils ont non seulement le droit mais le devoir d’utiliser de manière opportune la totalité des moyens à leur disposition pour parvenir à leurs grands buts.

Dans la société socialiste les citoyens seront libres de tout choix politique sauf de retourner au capitalisme parce que sous le capitalisme ils ne sont pas libres d’en sortir et s’ils en sortent parfois, c’est par l’effet de surprise de ses contradictions internes qui ouvre pour un temps très court après de longs intervalles des fenêtres d’attaque pour le prolétariat. Des occasions qui ne reviennent pas de sitôt et qu’il faut saisir par les cheveux. Et il est effectivement criminel à ce moment là de ne pas se donner absolument tout les moyens pour passer de l’autre coté.

Dans la société communiste ils seront libres parce que le retour au capitalisme, au féodalisme, à l’esclavagisme, et à tous les autres modes de production du passé basés sur l’exploitation des travailleurs sera devenu impossible …