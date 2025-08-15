Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Guerre en Ukraine : des parallèles historiques et de leur utilisation par la propagande occidentale

15 Août 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Ukraine, #Russie, #Ce que dit la presse, #Front historique, #Europe de l'Est, #GQ

Guerre en Ukraine : des parallèles historiques et de leur utilisation par la propagande occidentale

 

Des parallèles historiques légitimes avec la guerre ukrainienne actuelle, et d’autres invalides
 

La Guerre d’Hiver (l'Union soviétique contre la Finlande, 1939 – 1940)

Le monde des médias et des bien-pensants occidentaux s’est enflammé pendant la Drôle de Guerre pour la « petite et courageuse Finlande attaquée par l’ours russe », jusqu’à vouloir intervenir militairement alors que Français et Britanniques étaient déjà en guerre avec l’Allemagne nazie. Et les motivations de Staline à l’époque, à savoir créer un glacis défensif pour couvrir Léningrad, étaient très comparables à celles actuellement avancées par la Russie. Ainsi que son mépris pour les réactions scandalisées de l’opinion publique des pays riches. Les Russes l’ont d’ailleurs emporté mais l’ont perdue en terme d’image ce qui est un risque qu'ils ont pris à nouveau en 2022.

Le soulèvement anticommuniste et antisoviétique de Budapest en 1956

En 1956 la révolte nationale hongroise considérée comme inacceptable pour le glacis stratégique soviétique en Europe de l’Est a été écrasée par l’Armée rouge après avoir été encouragée de manière irresponsable et cynique par les médias et les services secrets occidentaux. Les insurgés sont rapidement tombés sous le contrôle des restes encore frais du fascisme hongrois génocidaire de 1944, et se sont engagés dans une campagne de lynchage et de massacre des communistes, tout en produisant vers l’extérieur un récit à géométrie variable, destiné à divers publics occidentaux et notamment aux gauchistes. Du coup Budapest, contre-révolution lancée par un précurseur postcommuniste de Gorbatchev et rapidement contrôlée par l’extrême-droite, reste encore aujourd’hui un mythe gauchiste, une des éphémères républiques des conseils qui n’existent que dans leurs rêves. Il y a des similitudes avec la situation ukrainienne, illusions gauchistes comprises mais celle-ci s’étend sur plusieurs années au lieu de quelques semaines. L’affaire ukrainienne a commencé en fait en avec le mouvement de la place Maidan, et le coup d'État antirusse qui s'en est suivi en 2014.

Un célèbre roman scolaire pour adolescent,  J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir, est situé à Budapest, et les enseignants bien-pensants qui le font lire à leurs élèves ne manquent jamais de dire que le récit se place en 1956. En fait, c’est pendant le siège par l’armée rouge en 1945 de la ville qui était encore aux mains des nazis furieux des Croix Fléchées.

Les accords de Munich de septembre 1938, signés entre la France, la Grande Bretagne, et le IIIème Reich, sur le dos de la Tchécoslovaquie

A chaque campagne belliciste de l’OTAN on entend dire que ceux qui s’y opposent seraient des munichois. Il s’agit d’une reprise du narratif historique de l’entrée dans la seconde guerre mondiale tel qu’il est construit par l’historiographie bourgeoise.

La catastrophe se serait produite en 1939 parce qu'on aura cherché à apaiser Hitler par « faiblesse des démocraties » à Munich en septembre 1938. Et non pas parce que la bourgeoisie française et britannique n’avait aucun véritable conflit politique avec Hitler, qu’on aurait simplement préféré lancer contre l’Union soviétique comme on croyait plus habile de le faire que le combattre.

Il est vrai que ces accords se sont retournés contre la France et la Grande Bretagne dont ils ont ruiné la crédibilité : ils ont conduit à la décision soviétique de signer le pacte de non-agression avec l’Allemagne le 23 août 1939 et ouvert la porte à l'invasion de la Pologne.

Se référer à Munich pour stigmatiser les adversaires de la guerre signifie sans qu’on s’en rende toujours bien compte qu’on adopte une position belliciste, en faveur d'une guerre préventive contre une puissance nucléaire dont les conséquences sont incalculables. Appliquer cette métaphore à la situation actuelle est un appel à l’action militaire directe contre la Russie. Ce qui est symétriquement ce que Poutine est en train de faire dans une guerre par procuration. C’est peut être bien lui qui a choisi de ne plus apaiser un adversaire expansionniste, à savoir l’OTAN. Car il partage avec ses adversaires les présupposés psychologisants de l'histoire bourgeoise.

Tout adversaire de l’Occident est systématiquement, dans la propagande monochrome des médias occidentaux pourtant pluriels et divers, portraituré en Hitler.

En 1938 la Tchécoslovaquie était un allié proche de la France, une pièce clef de la stratégie française pour dissuader l’Allemagne d’attaquer la France. Les munichois ont non seulement trahi un allié mais ils ont aussi trahi la France en ruinant sa défense stratégique. Par contre, il n’existait en 2022 aucun traité signé entre la France et l’Ukraine, pays qui ne jouait aucun rôle direct ou indirect dans sa sécurité. Ce pays voulait par contre intégrer l’OTAN qui est une alliance activement hostile et mobilisée contre la Russie, c’est même sa raison d’être, et qui l’avait invitée.

Contrairement au récit de la propagande nazie, les Allemands de la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie, n’étaient ni maltraités ni discriminés. Par contre aujourd’hui Russes et russophones sont activement et brutalement persécutés en Ukraine. Aucun de ces problèmes n'existaient au temps où les deux États faisaient partie de l'Union Soviétique.

Trouver un accord avec la Russie qui n’est pas un adversaire stratégique contrairement à l’Allemagne de 1938 ce n’est donc pas une faiblesse qui conduit à la guerre mais un signe d’indépendance et de souveraineté qui peut contribuer à la paix.

La crise des fusées de Cuba , en octobre 1962, qui faillit provoquer une guerre nucléaire entre les États-unis et l'Union soviétique, parallèle beaucoup plus adéquat.

La situation actuelle y ressemble : Les Russes sont dans la position qu’auraient occupés les Américains en 1962 si les Soviétiques n’avaient pas renoncé in extremis à implanter leurs fusées à Cuba. Les seconds auraient en représailles envahi l'île non sans rencontrer une forte résistance. Car l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN est bien une affaire de fusées et d'ogives nucléaires et signifie que l'arsenal nucléaire occidental peut être positionné à cinq minutes de vol de Moscou.

Les brigades internationales intervenues dans la guerre civile espagnole, 1936 à 1938, et d'autres cas qui y ressemblent

On entend des gens suggérer des brigades de volontaires internationaux pour combattre aux cotés des Ukrainiens. Il y a un précédent historique effectivement assez proche : l’envoi de volontaires par les nazis scandinaves pour aider la Finlande face à l’invasion russe de la Guerre d’Hiver. En ce qui concerne les Brigades internationales de la République espagnole, il y a aussi une comparaison valable, mais pour l'autre camp : des centaines de combattants internationaux se sont rendus dans le Donbass en sécession de Kiev pour aider les habitants à repousser les nazis du bataillon Azov et d'autres groupes armés à partir de 2014 ; ces volontaires sont soit des communistes staliniens (italiens, espagnols, colombiens ...), soit des conservateurs, souvent d’anciens militaires, adhérents au discours poutinien sur les « valeurs traditionnelles ».

Par contre il n'y a rien de comparable dans le camp de Kiev aux Brigades internationales recrutées pour défendre la république espagnole contre le fascisme, principalement composées de militants communistes et de réfugiés antifascistes provenant du monde entier, et sous commandement communiste avec aide de conseillers soviétique. Il est vrai que les récits scolaires présentent aujourd'hui ces combattants comme des défenseurs de la démocratie parlementaire qu'ils méprisaient complètement, et non du socialisme.

L’extrême droite suprématiste et raciste mondiale est quant à elle tombée amoureuse de l’Ukraine issue du coup d’État du Maidan en 2014 qui a réhabilité Bandera et les SS ukrainiens exterminateurs de juifs, de communistes, de polonais, etc. et des milliers de volontaires et de mercenaires de cette tendance ont afflué et combattent aujourd’hui contre les Russes et les habitants du Donbass.

Mais en réalité chaque situation historique est unique.

L’Ukraine actuelle, gouvernée par des mafieux et des gangs armés issus des clubs de supporters de foot fascistes et en fait dirigée de l’extérieur par les États-Unis qui ont investis des milliards de dollars dans ce pays ruiné par la transition au capitalisme des années 1990, à seule fin de le détacher de la Russie, en proie à une anarchie sanglante et à une guerre civile de basse intensité depuis huit ans ressemble de plus en plus à un nouvel Afghanistan ou à une nouvelle Syrie, implanté par la perversité de l’impérialisme au cœur de l’Europe.

Les buts de guerre affichés par la Russie en Ukraine, prendre le contrôle du pays pour le démilitariser et le dénazifier sont donc parfaitement plausibles. Qu'elle se les ait fixés malgré le coup très élevé que ça lui coûte en terme d'image et de la sortie du cadre protecteur du droit international signifie que ses dirigeants ont conclu de la politique d'expansion continue de l'OTAN depuis 1991 qu'ils allaient faire face à courte échéance à une menace existentielle.

La seule réponse de l'Occident consiste à spéculer sur l'état mental de Poutine. Il faudrait être fou ou pervers ou les deux pour résister à l'Empire du bien.

GQ 27 février 2022, relu le 14 avril 2024

PS ( 20 mars 2023) : avec une année de recul, on constate une autre analogie historique : les sanctions occidentales contre la Russie rappellent le blocus continental que Napoléon 1er avait tenté de mettre en œuvre pour asphyxier économiquement la Grande Bretagne, et aussi son échec stratégique.

PPS 26 novembre 2024.

Voilà qu'on nous refait le coup du corps expéditionnaire franco-anglais, tel celui qui était venu prêter main-forte aux armées blanches en Ukraine et en Russie méridionale en 1919, avec le succès que l'on sait, et dont le seul effet aura été de prolonger la guerre civile de deux ans au prix de plusieurs millions de morts supplémentaires.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Sur la guerre en Ukraine, trois choses pour les sourds volontaires
Sur la guerre en Ukraine, trois choses pour les sourds volontaires
Sommet Trump Poutine en Alaska : la Russie peut-elle se contenter de son plan B en Ukraine ?
Sommet Trump Poutine en Alaska : la Russie peut-elle se contenter de son plan B en Ukraine ?
Russie : attention aux illuminés 6.66 !
Russie : attention aux illuminés 6.66 !
La blague involontaire du jour (6 août 2025)
La blague involontaire du jour (6 août 2025)
Sur la guerre en Ukraine, trois choses pour les sourds volontaires
Sur la notion de dialectique chez Marx
Retour à l'accueil
Commenter cet article
L
Lavallée Ivan
14/07/2024 11:10
De mon point de vue, le parallèle que je fais le plus souvent c'est avec de la guerre de Finlande qui a conduit à la ce que la Finlande soit un pays neutre et... prospère.<br /> La Russie ne peut pas accepter que Moscou soit à 3 minutes d'une frappe nucléaire l'Ukraine ne peut être dans l'OTAN. Il faut lire "Le Grand Echiquier" de Zbigniew Brezinski, tout y est... <br /> Plus, il faudrait "pondre" une analyse serrée, marxiste" du pourquoi et comment en à peine plus de 200 ans la Russie a été attaquée 4 fois par des coalitions ouest européennes et OTANienne ?<br /> J'ai regardé, pas jusqu'au bout, le nouveau film "Napoléon" qui traite plutôt du cul de Joséphine de Beauharnais que de l'explication des événements historiques. Toutefois, il y a un échange entre Napoléon et Talleyrand qui vaut son pesant de cacahuètes pour décider de l'attaque contre le Russie. Si là on ne comprend pas ce que veut dire impérialisme au sens strict alors, il n'y a plus rien à espérer.<br /> Ivan
Répondre
A
Anonyme
09/03/2024 16:08
Bonjour,<br /> Description historique intéressante.<br /> Je remarquerai cependant que la position des minorités allemandes ne fut pas enviable dans les pays nouvellement indépendant, même en Tchéquoslovaquie dans les Sudètes, car ils avaient beaucoup de restrictions par rapport au slaves (de discrimination si on utilise le langage actuelle) : je ne comprend pas pourquoi vous dites que ce n'est pas vrai ? En Pologne nationaliste c’était bien pire d'ailleurs. Leurs volonté de rejoindre l'Allemagne date bien avant Hitler, et si on suit à la lettre le droit des peuples à disposer d'eux même, il avait raison de demander leurs rattachements à la mère patrie. Qu'en pensez-vous ? à votre avis, ce principe du droit des peuples était-il applicable aux allemands ? N'aurait-il pas fallu à Versaille soit démembrer l'Allemagne soit au contraire garder l'Allemagne dans "ses" frontières ethniques et ainsi rattacher à ce pays les régions limitrophes à majorité Allemandes, n'est-ce-pas ? ceci est valable pour la Hongrie aussi.<br /> P.S : La Tchéquoslovaquie bourgeoise est loin d'être un état idyllique (même si bien sur la Pologne nationaliste fut pire), en Transcarpathie par exemple, d'autres minorité subissait l'oppréssion.<br /> Qu'en pensez-vous ?<br /> Merci.
Répondre
R
Réveil Communiste
09/03/2024 17:07
La cohérence territoriale et historique plaçait les Sudètes dans l'État tchécoslovaque, sans ces zones frontières montagneuses, il n'était pas viable. Je ne crois pas que les germanophones - dont les juifs - aient été très maltraités par la première république tchécoslovaque mais mes lumières sont limitées
R
Richard Palao
22/03/2023 11:55
L' anticommunisme est toujours le meilleur compagnon du fascisme, c' est vrai en UKRAINE mais c'est également vrai en RUSSIE ou l' anticommuniste POUTINE, utilise des militants nazis pour persécuter voir liquider physiquement des opposants, les partis fascistes sont légaux en RUSSIE et ont le droit de se présenter aux élections, ils ont ainsi obtenus 3 % des voix aux élections de la DOUMA.<br /> Si effectivement l' armée ukrainienne à intégré dans ses rangs des bataillons nazis comme AZOV , la RUSSIE utilise les services de WAGNER et au DONBASS des milices nazis comme RUSICH participent aux combats aux côtés des troupes de la RPD. <br /> Quand aux parralleles historiques, ZIOUGANOV le secrétaire du PC russe ne cesse de les utiliser avec des rappels incessants sur la grande guerre patriotique or comparaison n est pas raison car à cette époque les bolcheviques ont pu mobiliser le peuple pour chasser les nazis de la mère patrie alors qu en UKRAINE ce sont les russes les envahisseurs même si cette invasion peut être expliquee par la guerre économique menée par l'occident contre la Russie ainsi que les menaces militaires.
Répondre
A
Anonyme
16/03/2024 21:02
Faux, à partir de 2014 (voir 2004), l Ukraine est un protectorat américain (comme Vichy fut celui des allemands) dont le but est de faire du mal à la Russie : il est donc normale que la Russie se défendent (en plus de défendre les russophones menacés de génocides) : le Maidan n est pas une affaire interne ukrainienne, c est une agression violente des anglosaxons vis à vis de l Ukraine et de la Russie qui finis par l' occupation directe anglosaxone de l Ukraine et la continuation de leurs vis à vis de la Russie (et de la Biélorussie). Le régime ukrainien (installé par l occupant anglosaxons) actuelle est d une certaine façon l equivalent du régime de Vichy ou de Salachi en Hongrie : je vous rappel, que les communistes pour comvattre l occupant et les vichistes se sont allié à la droite et à l extrême droite (De Gaulle, sous certains aspects, n eest pas seulement de droite, mais bien de l extrême droite --> Annie LacroixRiz en parle d ailleurs).<br /> L affaire interne est par exemple la guerre civile espagnole, ceux qui n empêcha pas le Komintern d envoyer de l aide aux républicains et de s allier à des gens pas que communiste dans le camp républicain (il y avais aussi des gens de droite, voir d extrême droite antifasciste chez les républicains espagnole). D ailleurs ce n est pas l Allemagne qui a declaré la guerre la France mais l inverse (théoriquement) - ce qui ne fait pas de la France la cause de la guerre.<br /> Votre naïveté est ridicule : il n y aucune comparaison possible entre la nazification intégrale de l Ukraine (ou les pays Baltes) et la Russie : contre quelques monuments eventuellement detruits en Russie et autres excées ..., il y a des milliers de monuments detruits en Ukraine, la fête du 9 Mai quasi interdites, les partis communistes/socialiste ... interdites, juridiquement, le communisme et le patriotisme soviétiques interdits, des milliers de rues baptisés non seulement en l honneur d écrivains ou intellectuels d extrême droite, mais surtout en l honneur de nazi pur et dur (comme Bandera, Shukhevich, SS Galicie ...), des SS qui marche librement pour commémorer leurs héros, plus aucun monuments à Lénine ou méme des rues baptisé en l honneur de Gagarine, de Pouchkine ou de Schors (héros ukrainien de la guerre civile) sont débaptisés, les ecoles russes fermé ... ces faits ne sont pas des faits isolé, ni même quelques dizaines, mais il concerne des dizaine de milliers de cas.<br /> D ailleurs, après la libération de Marioupol, Artiomovsk, Melitopol, Berdiansk ... les statuts de Lénine ont généralement était remis en place, les rues rebaptisé en l honneur des soviétiques ... il y a eu une resoviétisation de l espace publique (contre la volonté des nationaliste russe d ailleurs).<br /> Certes la Russie n est pas idéale, mais mettre sur le même plan un état néo nazis (ou au mieux ultranationnaliste) et la Russie poutinienne est ridicule et montre votre incompréhension totale de la situation. Certains gauchiste ukrainiens ont reproduits avant vous cette erreur en soutenant ou restant neutre vis à vis le coup d état en 2014 en mettant au même plan Yanoukovich et ses adversaires : l histoire les a punits pour cette naïveté aveugle car ils ont été laminé par ces nationaliste. --> il est intéressant de constater que certains refons la même erreur (comme les communistes iraniens soutenant les mollah pour finir ecraser par eux).<br /> Le monde est compliqué et il n y a pas de cause parfaite : il faut souvent choisir le moins pire, et là il n y a pas photo.<br /> De sa hauteur de vue et son expérience, l auteur de ce blog est bien plus réaliste que vous.
R
Richard Palao
09/03/2024 17:24
Réponse à Anonyme, oui la guerre à bien débuter en 2014 par le coup d' état de Maiden et les persécutions envers les russphones puis les bombardements au Donbass mais il s' agissait d' une guerre interne entre ukrainiens, il n ' y avait pas eu d' intervention de l'armée russe, aucune comparaison possible avec la grande guerre de l' armée rouge contre l' envahisseur nazi, les deux camps font des parallèles historiques qui relèvent de la propagande.. Et c'est de bonne guère...
A
Anonyme
09/03/2024 16:10
Petit rappel : La guerre a commencé en 2014 et non en 2022.
B
Berthe Poggiale Avidor
23/08/2022 18:09
Répondre à Monsieur REY <br /> <br /> Cher Monsieur le débat me semble nécessaire. <br /> <br /> Vous pensez vraiment que la destruction des hordes nazies en Ukraine caractérise l’éradication du nazisme ???<br /> <br /> Peut-être serait-il judicieux de se poser la question suivante « Pour quelle raison le fascisme a-t-il besoin d’une telle résurgence du dogme nazi » ??<br /> <br /> Pour moi voici ma réponse : <br /> ** le fascisme est l’idéologie qui domine les gouvernements de la quasi majorité des pays du globe, fondée sur un anticommunisme viscéral, forcené et un soutien actif au dogme nazi ( qui sert de matraque terrorisante et utile à l’encontre des peuples qui refusent d’être asservis par le capital financier des Etats Unis ) <br /> ** le fascisme n’a pas été éradiqué en 1945, (suite à la défaite sans condition du 3ème Reich nazi hitlérien par l’URSS et son Armée Rouge) et les actions meurtrières des bandes nazies sont officiellement reconnues et protégées, par l’Union Européenne ( assimilant le communisme au nazisme ) et par cette quasi majorité des gouvernements mondiaux à la botte de l’impérialisme américain. !<br /> ** Après la capitulation sans condition le 9 mai 1945 du 3ème Reich nazi les « soi disant alliés de l’URSS Bolchévik, ( laquelle avait assumé pratiquement seule la résistance implacable à l’occupant nazi dans une guerre d’une violence inouïe et d’un niveau inimaginable de brutalité et de destruction qui aura duré 1418 jours ) la dénazification prévue ne fut qu’une vaste mascarade. ( sauf dans le secteur Soviétique de l’Allemagne vaincue ) tous les complices et assassins du régime hitlérien jouirent d’un préjugé favorable et échappèrent pour nombre d’entre eux, aux châtiment qu’ils méritaient. En 1948 l’Allemagne fédérale, sous la houlette d’Adenauer et à l’initiative du grand capital financier des Etats Unis, a gracié et maintenu en poste tous les criminels de guerre et fonctionnaires qui avaient collaborés avec le nazisme<br /> <br /> Pour éradiquer le fascisme et son dogme nazi il est impératif d’éradiquer le système capitaliste, c’est à dire le système de la propriété privée des moyens de production.<br /> <br /> Et bis repetita :<br /> <br /> La dictature du grand capital financier de plus en plus douloureuse pour les peuples, renonce sans vergogne à la forme démocratique bourgeoise de gouvernement afin de s’imposer par la violence et elle apparaît clairement pour ce qu’elle est, à savoir une « dictature terroriste ouverte du capital financier » soit la définition que George Dimitrov donnait du fascisme il y a 90 ans.<br /> A ce jour, août 2022, les mêmes causes qui ont conduit aux terribles guerres 14/18 et 39/45, à savoir guerres impérialistes pour le partage et le repartage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des zones d’influences du capital financier, conduisent au conflit ukrainien, à savoir « par un règlement de compte contre la caverne d’Ali Baba russe » bien entendu au profit du grand capital financier des Etats Unis pense ce dernier confronté à deux rivaux aux dents longues,( Russie et Chine capitalistes) aucun des trois rivaux ne se souciant du bien être des populations crevant sous les bombes.<br /> Je persiste et je signe, en reprenant un écrit de l’historienne Annie Lacroix Riz « L’accélération et l’intensification des conflits, un siècle après les deux dernières guerres impérialistes, incite à sortir * les interprétations marxistes des origines de la guerre * du tombeau dans lequel les ont ensevelies les grands médias aux ordres et l’historiographie dominante. <br /> <br /> Cher Monsieur Rey nous n’avons pas la même approche des écrits de l’historienne Annie Lacroix Riz <br /> ** Je vous suggère la lecture attentive du livre de l'écrivain marxiste Allemand Kurt Gosswiller "Hitler L'irresistible ascension"
Répondre
L
Louis Magagnosc
02/03/2022 02:10
Je voudrais rajouter une chose, l'invasion de l'Ukraine par Poutine a surement des fondements impérialistes, et la dénazification n'est sûrement qu'un prétexte. Mais tant qu'à faire des parallèles historiques, je voudrais rappeler les réelles motivations du débarquement de Normandie par les Anglo-Américains, il n'avait pas pour but premier de libérer l'Europe du joug du nazisme, mais surtout d'empêcher l'URSS d'avancer trop à l'ouest. D'ailleurs les États-Unis ségrégationniste n'était pas vraiment des anti-nazi acharnés, ce n'est d'ailleurs même pas eux qui ont pris l'initiative de la guerre contre l'Allemagne, ce sont les Allemands qui l'ont fait pour tenter d'entraîner le Japon dans sa guerre contre l'URSS.
Répondre

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop