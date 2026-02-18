Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Tous ensemble, et en même temps ! Contre macron leMEDEF, l'Union européenne, le fascisme et la guerre !

18 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front politique intérieur, #L'Europe impérialiste et capitaliste

 

 

En 2026 : « tous ensemble et en même temps » contre

Macron, le MEDEF, L’Union européenne, le fascisme et la guerre !

Venezuela, Cuba, Mexique, Colombie, Iran, Groenland, etc. : l’année 2026 s’est ouverte sur des interventions et des menaces d’interventions guerrières des États-Unis de Donald Trump. Sans oublier la poursuite du génocide des Palestiniens par la théocratie fasciste israélienne, le tout en ayant la Fédération de Russie et encore plus la République populaire de Chine dans le viseur.

 

Cela rappelle un fait largement oublié par la CGT confédérale : l’impérialisme états-unien est le plus puissant et le plus dangereux pour l’humanité. Il est le principal ennemi !

 

Bien entendu, l’Union européenne et la France, ne sont pas en reste. Si les déclarations fracassantes de Trump contre les Européens ont tendu les relations entre les pays, il n’en reste pas moins que ces derniers sont des vassaux des Etats-Unis et finiront par rentrer dans le rang et, ainsi, exécuter les ordres de « l’oncle Sam », tous soumis qu’ils sont.

 

Cette montée, déjà très inquiétante, de la guerre s’accompagne d’une explosion du fascisme, à l’image de l’ICE aux États-Unis, véritable milice qui rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire.

 

Montée du fascisme et guerres, c’est ce contre quoi doivent lutter les peuples de la planète ! Et cette question se pose naturellement à nous, peuple travailleur de France.

 

D’autant que l’Union européenne continue d’imposer son calendrier austéritaire, à l’image de l’ultra régressif budget français (dont seules les dépenses militaires augmentent pour satisfaire les exigences bellicistes de Trump qui a ordonné que les pays de l’OTAN consacrent 5 % de leur PIB à la guerre ! ) commandité par Bruxelles ou encore la signature du traité avec le MERCOSUR qui liquidera l’agriculture française à court terme (sans compter l'"accord de libre-échange" qui vient d'être signé avec l'Inde). Ne parlons pas de la désindustrialisation de la France vers les pays dit à « bas coût » de l’UE (comprendre à l’exploitation débridée des travailleurs), la casse des services publics, de la Sécurité sociale, du Code du travail, etc.

 

Le tout avec pour objectif la fin des États-nations (et donc de notre souveraineté) et la construction d’un empire européen, largement arrimé à l’OTAN et donc aux États-Unis et sous commandement de Berlin.

 

Dans ce contexte, seule la classe ouvrière mobilisée pourra empêcher non seulement que les fascistes arrivent au pouvoir, mais aussi qu’éclate une dévastatrice Troisième Guerre mondiale.

 

Pendant ce temps, les états généraux des organisations syndicales françaises restent l’arme au pied, incapables de lancer ne serait-ce qu’une date de grève saute mouton dont ils ont secret… Le pire budget depuis la Libération ne les intéresse manifestement pas, CGT en tête !

 

Pourtant, les pays voisins de la France ont montré l’exemple : les travailleurs de Belgique se sont massivement mis en gréve, tout comme ceux du Portugal ou encore de l’Italie ! C’est donc tout a fait possible ! A condition de se donner la peine de construire de telles mobilisations : ce ne serait pas possible en France, où le régime Macron culmine à 10 % d’opinion favorable ?! Permettez nous d’en douter…

 

Alors, camarades, n’attendons plus les états majors syndicaux hors-sol et construisons, à la base, « tous ensemble en même temps et dans le même sens », une mobilisation d’ampleur, seule à même d’arrêter Macron/MEDEF/UE/OTAN !

 

Camarades : IL Y A URGENCE !
Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

