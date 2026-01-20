Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Le projet de Loi Yadan pour criminaliser la solidarité avec la Palestine et la critique d'Israël

20 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front politique intérieur, #Répression, #A gerber !

" Formes renouvelées de l'antisémitisme " à l'Assemblée : avec cette proposition de loi, Guillaume Meurice aurait pu être condamné pour sa blague

" Formes renouvelées de l'antisémitisme " à l'Assemblée : avec cette proposition de loi, Guillaume Meurice aurait pu être condamné pour sa blague

La proposition de loi de la députée Caroline Yadan s'attaquant aux " nouvelles formes d'antisémitisme " sera débattue en commission des ...

https://assawra.blogspot.com/2026/01/formes-renouvelees-de-lantisemitisme.html

La lutte contre l'antisémitisme est devenu un prétexte aux atteintes à la liberté d'expression et une pure tartufferie maccarthyste.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les "enfoirés" sur le divan
Les "enfoirés" sur le divan
Révolution aux États-Unis ?
Révolution aux États-Unis ?
Construire un front commun contre la guerre
Construire un front commun contre la guerre
Mort de Le Pen : la haine du "R-haine" est-elle une bonne haine ?
Mort de Le Pen : la haine du "R-haine" est-elle une bonne haine ?
La gauche compatible avec l'impérialisme, toujours la même histoire !
La coopération Cuba-Venezuela, objectif de guerre pour les États-Unis ?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop