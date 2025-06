Juifs religieux et révolutionnaires à la fois, ou Spinoza contre la réaction philosémite

Critiques marginales sur le texte stimulant d'Ivan Segré : "Judaïsme et Révolution", publié en 2014 aux éditions La Fabrique. Illustration, Ivan Segré.

Révolutionnaire ou réactionnaire, le judaïsme? l'auteur cherche à concilier marxisme et sagesse judaïque, comme les théologiens de la libération catholiques, et des penseurs progressistes d'autres religions.

Une de ses cibles est Benny Lévy, pape renégat de la "Gauche Prolétarienne" et capteur de l'héritage symbolique de Sartre, qui est un des chefs de file de la "réaction philosémite" qui vitupère contre les juifs bolcheviks, qui à l'en croire "fermaient plus de synagogues que ne leur demandait Staline" et qui lui paraissent pire que des nazis. Mais l'auteur devrait souligner en passant que ce n'est pas très surprenant puisque Staline n'a jamais demandé la fermeture d'une synagogue. Les juifs bolcheviks devaient donc avoir leurs propres griefs. En fait de culte, le gouvernement soviétique sous Staline n'a interdit que l'Église antisémite ukrainienne uniate, pour collaboration éhontée avec les nazis. L'auteur est sous l'influence de feu le philosophe marxiste estimable mais néanmoins trotskyste, Daniel Bensaïd, et il aurait intérêt à reconsidérer son jugement sur ce qu'il appelle comme tout le monde et sans esprit critique le "stalinisme". Faiblesse d'un texte par ailleurs intellectuellement captivant.

Par ailleurs, Ivan Segré se réclame d'une tradition culturelle dialectique, talmudique et donc spécifiquement judaïque, qui semble fort intéressante. Ce qui n'est pas une raison pour ignorer Hegel, réduit à son rôle de prophète mal inspiré du germanisme.

Et les idées de Benny Lévy et de ses disciples qui sans craindre le ridicule relancent dans Le Monde la chasse aux sorcières contre Spinoza valent-elles qu'on les prenne tant au sérieux? Tout ce qu'ils veulent, c'est redonner un coup de Ripolin à l'idée de l'élection divine du peuple juif.

Pour esquisser une critique plus approfondie : je crois que l'erreur des ouvriéristes, trotskystes et luxembourgistes sincères parmi lesquels ont peut ranger Ivan Segré et son ami Alain Badiou est de ne pas voir que toute théorie révolutionnaire est une théorie du parti et non une sociologie (une "théorie du nom ouvrier" ce n'est pas autre chose qu'une sociologie en jargon postmoderne).

Gramsci manque à leurs références (Gramsci était le porte-parole philosophique de l'hégémonie réelle du prolétariat, du "stalinisme" aux mains sales tant détesté), et il est remplacé en guise de modernité critique par la tradition situationniste (via cette fameuse "insurrection qui vient"... qui ne viendra jamais ! que leur éditeur commun, Éric Hazan, tente de promouvoir à bout de bras), tradition qui sans être complètement nulle est tragiquement insuffisante.

Ça leur passera avant que ça me reprenne, comme on dit.

Pour le reste je conseille vivement la lecture des livres d'Ivan Segré qui s'ils ne disent pas "Que Faire" contribuent à leur manière à la tâche qui nous incombe de ne pas mourir idiot.

GQ, 18 mai 2015

Annexes : présentations de l'éditeur (la Fabrique)

"Judaïsme et Révolution" (octobre 2014)

Le judaïsme est-il révolutionnaire ou contre-révolutionnaire )?

La question n’a sans doute guère de sens, tant qu’on ne précise pas quel judaïsme et quelle révolution. Mais de fait, depuis une trentaine d’années, la référence au judaïsme nourrit un fort courant idéologique visant à disqualifier la pensée révolutionnaire, qu’on l’entende au sens d’une « radicalité de gauche », d’un progressisme ou d’une politique d’émancipation. Il importait donc de poser la question : qu’en est-il des rapports du judaïsme à la révolution comme à la contre-révolution ?

Ivan Segré répond que le judaïsme, depuis l’origine, est divisé en deux orientations : l’une est littéraliste et contre-révolutionnaire, l’autre est dialectique et révolutionnaire. Abordant conjointement les textes de la tradition juive et ceux de la modernité philosophique et politique, il fait apparaître des convergences inattendues, des contradictions secrètes, des évidences inouïes. Dans Judaïsme et révolution, Ivan Segré relance le nom « juif » du côté de la singularité universelle et de la pensée émancipatrice.

"Le Manteau de Spinoza", (mars 2014)

Spinoza avait un trou à son manteau. On avait tenté de le poignarder et son manteau en portait la trace. La haine dont Spinoza fut l’objet est originaire. Dès la parution du Traité théologico-politique, une sainte alliance est scellée, garante d’un ordre moral menacé par la philosophie d’un homme libre.

Dans ce livre, Ivan Segré s’intéresse aux derniers avatars de la réaction idéologique qui a pris Spinoza pour cible, et singulièrement aux penseurs juifs qui ont reconnu en lui un « traître ». Est-ce à dire qu’une vie sous la conduite de la raison est une trahison de la cause des Juifs ? Philosophe et talmudiste, Segré examine l’acte d’accusation qu’on a dressé contre le philosophe d’Amsterdam et il conclut que la fidélité à l’antique tradition hébraïque exige, aujourd’hui, d’arborer le manteau troué de Spinoza.

À ceux qu’il appelle les théoriciens bourgeois du nom « juif », il oppose l’intelligence des textes hébraïques, dont il nous dit qu’ils sont solidaires du nom « ouvrier », solidaires de son devenir révolutionnaire.

Ivan Segré est né à Paris en 1973. Philosophe et talmudiste, il a publié La Réaction Philosémite et Qu’appelle-t-on Penser Auschwitz ? (2009).