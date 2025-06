Une tentative marxiste de déconstruire la déconstruction du marxisme ...

Ce texte de Guillaume Suing intéressant par ailleurs est manifestement dirigé contre GQ - entre autres, notamment le PRCF, pourfendeur assumé de l'intersectionnalité. Pour faire bref, l'auteur avec toute sa culture et sa compétence théorique est complètement incapable de comprendre que l'immigration est essentiellement organisée pour diviser la classe ouvrière, et que qualifier de "doriotistes" ceux qui veulent la contrôler ou qui préconisent l'assimilation, joue dans le jeu des libéraux, des européistes, des nationalistes, etc.

Hystériser le débat aboutit à tourner en rond, à groupusculiser entre soi, et finalement à faire ce qu'on reproche aux autres, les soi-disant "guesdistes", se réfugier dans les textes.

Je veux bien assumer une certaine autocritique, en ce que j'ai pu croire autrefois que Daniel Gerin représentait quelque chose - avant sa dérive xénophobe et russophobe, en tant qu'il était un des derniers dirigeants du PC d'origine ouvrière, et que j'ai commencé mon engagement politique tardif mais concret, avec le "Non" de 2005 - victoire prolétarienne qui transcende les clivages idéologiques, en participant à des tentatives de corriger la ligne de cette organisation dans un sens ouvrier et marxiste, pour ce que ça valait. Le PCF, qui quoi qu'on pense de lui a - ou avait encore - la qualité d'exister réellement sur le terrain.

Quant à la critique des lois sur le "foulard", bien malin qui saura qui a divisé le plus la classe ouvrière : ceux qui ont offert un marchepied aux communautarismes, ou ceux qui ont accompagné la dérive du laïcisme vers le sionisme et l'extrême droite.

GQ, 2 juin 2025

