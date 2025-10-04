Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain

4 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Théorie immédiate, #Front historique, #Impérialisme, #Ce que dit la presse, #Positions, #Asie occidentale

Image de Gaza. Contre quoi est-il le plus urgent de se mobiliser aujourd'hui?

Image de Gaza. Contre quoi est-il le plus urgent de se mobiliser aujourd'hui?

 

La dénonciation de l'antisémitisme supposé des défenseurs des Palestiniens n'est qu'une diversion cousue de fil blanc pour saturer l'espace médiatique et pour faire contrepoids aux images terribles qui filtrent de Gaza !

Reste à savoir pourquoi elle semble fonctionner jusqu'à un certain point au moins, pour remobiliser le camp impérialiste et sidérer les pleutres et les indécis.

Ces réflexions dans leur première publication avaient été inspirées par l'appel à manifester contre l'antisémitisme, à l’initiative des présidents des deux chambres du parlement, le dimanche 12 novembre 2023 à Paris. L’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme - et aussi de la mémoire de la Shoah - pour couvrir le massacre en cours des Palestiniens à Gaza par l'armée israélienne est une nouvelle forme de perversité bourgeoise à la mode, et comme on pouvait s'y attendre de sa part le président français fait du zèle.

Il est impossible de ne pas voir que tout ressentiment contre Israël se transformera inévitablement en ressentiment anti-juif, parce qu’Israël se définit comme l’État national des juifs, que la très grande majorité des juifs le reconnaissent comme tel explicitement ou non, et que les juifs qui refusent cette assimilation sont peu nombreux, peu entendus, ou sont si complètement assimilés à la culture et à la vie politique du pays dont ils ont la nationalité qu'on ne peut plus vraiment les considérer comme juifs au sens ethnique et religieux du terme.

La distinction entre juifs et israéliens est purement verbale, puisque tous les juifs qui se revendiquent comme tels sont annexés bon gré mal gré à Israël et le sont par les deux camps en présence.

Le ressentiment des Palestiniens contre les juifs est inévitable : ils les ont chassé de leur pays dans un passé récent encore vivace dans la mémoire et soumis à l’occupation militaire depuis trois générations. N’importe quel peuple réagirait de la même manière dans des circonstances semblables, et des éléments prêts à tout pour se venger y seraient apparus aussi.

La solidarité universelle des anti-impérialistes envers les Palestiniens est donc logique et cohérente avec leur démarche générale. Mais ce n’est pas le seul cas d’un peuple chassé brutalement de sa terre d’origine et force est de constater que le sort des Arméniens chassés dernièrement du Karabakh où ils vivaient depuis des millénaires - avec l'accord de l'Occident - ne suscite pas beaucoup d’émotion.

Il y aurait donc une variable cachée : l’antijudaïsme explicable des Palestiniens et des musulmans qui s’identifient à leur cause serait rejoint par un antijudaïsme occidental de l’ordre du non-dit. C’est l’accusation permanente que profèrent les sionistes contre la gauche pro-palestinienne et c’est une opinion répandue chez beaucoup d’observateurs inquiets à la recherche d'une problématique neutralité. Mais en supposant que ce ressenti ne soit pas de l’ordre de la paranoïa, le simple fait de constater un problème ne clôt pas la question. L’antijudaïsme n’explique pas grand-chose s’il n'est pas lui même expliqué.

L'antijudaïsme de gauche qui est mis en accusation (l’antisémitisme de droite ayant trouvé chez les Arabes de nouveaux boucs-émissaires, s'est mué en philosémitisme fanatique jusque dans les rangs du RN) renvoie à la position qu'occupent les juifs dans la lutte des classes occidentale, et le recul du marxisme qui fait une distinction conceptuelle très nette entre la responsabilité individuelle et l’appartenance à une classe sociale a ouvert la porte au retour du populisme de gauche antijudaïque formulé sans nuance - entre autres - par Proudhon, le père fondateur du courant anarchiste et libertaire.

La population juive européenne comportait au début du XXème siècle deux branches bien distinctes, dont l’une a formé jusqu’en 1945 une nation sans territoire propre mais étendue sur de vastes régions d’Europe orientale, dotée d’une langue originale, le yiddish, comportant un prolétariat révolutionnaire particulièrement conscient et actif, et qui a disparu à la suite du génocide nazi et de l'émigration des survivants, ou par assimilation aux populations locales, et dont l’autre forme depuis longtemps un sous-groupe de la bourgeoisie en Europe occidentale, et à ce titre a fait l’objet de ressentiments sociaux accumulés. Il faut remarquer que l’historiographie des juifs est complètement aveugle sur leur identité de classe au sein de la formation sociale de l’Occident du XXème siècle, pour mettre en avant à la place des récits identitaires ethnico-religieux métaphysiques qui font parfois insulte à l’intelligence et qui ressemblent au discours national bourgeois en général, en ce qu’ils nient leur caractère de classe.

La bourgeoisie est en effet constituée non d'individus isolés mais de réseaux culturels, de sous-groupes ethniques et religieux, indispensables à la solidarité, à l’entraide et au succès personnel des individus placés en concurrence de tous contre tous pour la réussite économique. Les groupes juifs font partie de ces réseaux et sont parmi les plus visibles.

Après avoir tenté de détourner la colère populaire contre eux, la bourgeoisie a changé son fusil d’épaule en 1945, et a fait de la défense des juifs une de ses missions morales. Cette cause amalgamée à l’idéologie des droits de l’homme permet aussi de créer un discours d’apparence universaliste qui est en fait à la gloire de la néo-nation occidentale (Europe, Amérique du Nord, Océanie) qui prétend à l’universelle domination du monde et de l'impérialisme occidental refondé après la décolonisation. L’Occident est juste, parce qu’il protège les juifs, lesquels se retrouvent une nouvelle fois dans la position ambiguë de preuve historique de la vérité des prétentions des chrétiens - ou de leurs héritiers idéologiques néo-kantiens.

Par réaction les juifs sont perçus dans le reste du monde comme des champions enthousiastes de l’impérialisme occidental, et les Israéliens comme des colons blancs à renvoyer en bloc en Amérique du Nord ou en Europe.

Il existe des survivances de l’antisémitisme d'extrême-droite tel qu'il était formulé avant-guerre, mais l'extrême-droite implicitement ou explicitement raciste tend à préférer Israël - où elle est d'ailleurs au pouvoir - aux arabo-musulmans et à s'aligner dans ce domaine comme dans d'autres sur le consensus officiel libéral européen et nord-américain.

Prétendre combattre l’antisémitisme dans les circonstances présentes aboutit à l'alimenter et c'est effectivement le but recherché, pour rapiécer le narratif sioniste en lambeaux.

GQ, 11 novembre 2023, relu le 4 octobre 2025

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025
Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025
Retour sur la question juive, et la campagne actuelle contre l'antisémitisme
Retour sur la question juive, et la campagne actuelle contre l'antisémitisme
L'islam est-il compatible avec le socialisme ?
L'islam est-il compatible avec le socialisme ?
Le communisme, la gauche radicale et le gauchisme (banalités sur le socialisme, 11)
Le communisme, la gauche radicale et le gauchisme (banalités sur le socialisme, 11)
Banalités sur le socialisme et le "communisme", 11 textes de GQ de l'été 2025
Retour à l'accueil
Commenter cet article
D
drweski
11/05/2024 12:56
Aux USA, on estime que 40% des juifs locaux ne se considèrent plus depuis octobre 2023 comme liés à Israël, et en Israël même, hormis la gauche radicale antisioniste, une partie importante des juifs religieux suit le groupe radicalement antisioniste Neturei Karta présent sur place comme aux USA, en Angleterre et en Belgique. L'appui à Israël se maintient chez les néocons et chez les néo-évangélistes où seulement moins d'un tiers s'est éloigné d"Israël depuis octobre dernier.
Répondre
R
Réveil Communiste
11/05/2024 14:31
Dans ces conditions il faut s'attendre à des attentats antisémites pour ressouder les communautés juives autour d’Israël.
B
Berthe Poggiale Avidor
07/01/2024 18:50
Susana Khalil, chercheuse Palestinienne, avec des mots simples, remet les pendules à l’heure sur « Le rôle historique et digne des peuples autochtones palestiniens sémites qui combattent face à la barbarie coloniale » MAIS elle a l’immense courage d’écrire que, malgré les horreurs de la tentative de génocide du peuple Palestinien ELLE A LA CERTITUDE de la fin du colonialisme eurocentrique israélien. « Désormais, la population qui porte le nom colonial israélien PORTERA l’ethnonyme palestinien. ET ELLE EST OPPOSEE à l’expulsion des Israéliens car cela constituerait moralement une attaque contre la cause mère palestinienne »<br /> <br /> Merci Madame pour votre humaine clairvoyance.<br /> <br /> Ci-dessous son article<br /> <br /> Par Susana Khalil<br /> <br /> Le Hamas pénètre en territoire palestinien en menant des actions militaires contre les colons illégaux. C’est précisément cet épisode de la cause palestinienne qui devrait être utilisé pour une réflexion révolutionnaire et non pour le confort intellectuel du statu quo.<br /> <br /> Dire à ce stade (face à l’extermination du peuple sémite palestinien) que le Hamas est un « groupe terroriste » est peut-être une déclaration naïve, pour ne pas dire ignorante, et si quelqu’un de gauche qui le dit, c’est une attitude immature et démagogique, qui qui relève d’une position criminelle, une position qui profite au fascisme impérial et colonial.<br /> <br /> Dire à ce stade que le Hamas est un « groupe terroriste » et dire que ses opérations militaires ne sont pas justifiées, que ce qu’il a fait est regrettable, qu’il ne faut pas recourir à la violence, que la violence n’est pas la solution.… Dire cela, c’est ignorer non seulement la douloureuse réalité du peuple palestinien, mais aussi sa condition de survie en tant que peuple, et c’est ignorer la menace fasciste impériale qui traverse l’histoire du monde contemporain. En général, il y a beaucoup de démagogie intellectuelle et la gauche n’y échappe pas. Il est très confortable de condamner le Hamas, mais nous connaissons cette peur complexe qui ne nous permet pas toujours d’être totalement honnêtes.<br /> <br /> Nous devons être plus respectueux et ne pas imposer ou dicter aux autres la façon dont ils doivent se battre.<br /> <br /> La cause palestinienne était en route vers l’abattoir, nous assistions à ses funérailles. Et ceci depuis Oslo, où les accords de paix ont été bafoués… La normalisation, et certaines monarchies pétrolières arabes sont ouvertement favorables au colonialisme israélien, tournant le dos à leur peuple frère palestinien. En outre, le peuple sémite palestinien souffre amèrement de la trahison humiliante de l’Autorité palestinienne. L’activisme pacifique est également critiqué.<br /> <br /> [Le Hamas pénètre dans le territoire palestinien en menant des actions militaires contre les colons illégaux.] C’est donc justement un épisode de la cause palestinienne qui devrait servir à une réflexion révolutionnaire et non pas au confort intellectuel d’un statu quo.<br /> <br /> Le statu quo, c’est la guillotine. C’est une mort misérable et indigne. Si le peuple palestinien sémite se rendait, il serait confiné à sa disparition. Si le peuple sémite palestinien indigène se bat, il peut être exterminé. Mais il doit rester bien clair qu’il vaut mieux disparaître dans la lutte que disparaître en se prosternant devant des discours humanistes imposteurs.<br /> <br /> Le peuple palestinien ne verse pas seulement son sang pour la libération de son peuple, mais il protège également l’humanité toute entière en affrontant le mouvement fasciste le plus puissant de notre époque, le sionisme. C’est pourquoi la cause palestinienne est difficile, c’est pourquoi il y a tant de lâcheté déguisée en stratégie et qui impose simplement qu’une pseudo-lutte pacifique.<br /> <br /> On nous a vendu l’idée que c’était une situation difficile car complexe, millénaire et religieuse… Non, tout cela n’est qu’un mensonge aliénant. C’est une situation difficile car il s’agit d’un peuple autochtone qui s’affronte au fascisme le plus puissant de notre époque : le sionisme. C’est une lutte qui s’oppose directement au pouvoir impérial.<br /> <br /> Ce qui est difficile dans la cause palestinienne, c’est notre élégante lâcheté : une forme sophistiquée et raffinée de réticence et de peur à aborder les questions liées à la cause palestinienne.<br /> <br /> Le discours de la gauche ne touche pas la racine de la cause palestinienne, même si de nombreux Palestiniens et Arabes en général ne le font pas non plus. La gauche suit le modèle colonial occidental ; elle parle de cette piètre solution de deux États (deux États est une modalité coloniale). Elle ne l’assume pas en tant que régime colonial – condamnant et maudissant ce dernier mais en maintenant en même temps qu’« Israël » a le droit d’exister. Aucun colonialisme n’a le droit d’exister (aucun colonialisme n’a le droit d’exister). La gauche fait partie de ce cercle qui, organiquement, n’affecte pas le fascisme sioniste eurocentrique.<br /> <br /> La lutte armée<br /> <br /> S’il est vrai que la lutte armée n’est pas idéale, il est également vrai que c’est immoral de ne pas y recourir face à l’extermination perpétrée par le colonialisme israélien eurocentrique.<br /> <br /> Le mouvement Hamas fait partie de la diversité politique du peuple palestinien. Il mène une lutte armée contre l’occupant israélien. Dans ses statuts il est absolument interdit de mener toute opération armée en dehors de la Palestine. Ce groupe politique religieux considère que c’est un péché, un « acte de terreur » que de mener des attaques en dehors du territoire national qu’il cherche à libérer ; contrairement aux groupes politiques palestiniens laïcs qui ont commis des attaques terroristes en dehors de la Palestine, comme en Europe.<br /> <br /> D’autre part, il l existe une atmosphère répressive visant à disqualifier et à écraser tout acte de lutte armée. Cette répression est menée, entre autres, par les forces de domination fasciste, à travers l’instrumentalisation trompeuse des valeurs humaines, par exemple : non à la violence, non à la guerre, la guerre n’est pas la solution. Quelque chose du genre : vous ne pouvez pas être démocrate ou féministe et soutenir une lutte armée. La lutte doit être pacifique, dans le combat des idées, dans la force du dialogue, dans la dialectique du débat. Ça équivaut à dire non à la lutte armée même si un tel refus sert l’extermination du peuple palestinien !<br /> <br /> La chute de l’anachronisme colonial d’«Israël » marquerait la perte du contrôle impérial américain sur l’ensemble du Levant le dépérissement progressif de la bestialité impériale et le triomphe de la souveraineté des peuples arabo-perso-kurdes. Ce serait une contribution à la consolidation d’un monde plus multipolaire. Un monde qui laisse place à un ordre international plus démocratique et plus équitable.<br /> <br /> Je dis cela sans tabou, sans crainte, oui, je crois à la libération du peuple indigène, arabo-sémite, palestinien, levantin et cananéen de la Grande Syrie. Oui, je crois à la fin du colonialisme eurocentrique israélien. Désormais, la population qui porte le nom colonial israélien porterait l’ethnonyme palestinien. Je suis opposée à leur expulsion car cela constituerait moralement une attaque contre la cause mère palestinienne.<br /> <br /> Le rôle historique et digne des peuples autochtones face à la barbarie coloniale est de la combattre.<br /> <br /> Si un élément aussi vital que la lutte anti-impérialiste, antifasciste et anticoloniale ne prévaut pas dans la conscience de la gauche, je ne crois pas qu’il s’agisse d’une gauche engagée en faveur de la justice humaine.<br /> <br /> Que l’actrice américaine opportuniste Angelina Jolie condamne les attaques du Hamas est compréhensible, mais lorsque ce sont des personnalités de gauche qui le font, cela fait d’elles non seulement des démagogues, des ignorants et des insensibles, mais aussi des marionnettes utiles de la décadence et de l’inhumanité impériale.<br /> <br /> Susana Khalil
Répondre
B
Berthe Poggiale Avidor
28/11/2023 18:45
 <br /> <br /> <br /> !!! ENFIN LA VERITE ECLATE. L’ETAT SIONISTE A FROIDEMENT ABATTU DES CIVILS ISRAELIENS !!!<br /> <br /> Dès que j’ai appris l’action héroïque des groupe de résistance Palestiniens et dès que j’ai entendu et lu les hystériques mensonges à la goebbels, proférés par l’état sioniste, entre autre affabulations « quarante bébés qui auraient été égorgés – ma conviction s’est « solidifiée » à savoir que :<br /> <br /> a ) le gouvernement sioniste mentait effrontément<br /> <br /> Et ma conviction du rôle de résistants du Hamas et autres groupes Palestiniens de résistance à l’occupant sioniste assassin et voleur s’est conforté lorsque les affabulations meurtrières des sionistes ont été dénoncées et matérialisées même par de vielles dames libérées par « le méchant Hamas » soucieux de leur santé vu leur âge avancé et leur état de fragilité.<br /> <br /> De même j’ai pu visionner la remise à l’État d’Israél d’un groupe d’Israéliens libérés par les groupes Palestiniens de résistance. Les personnes libérées par « les horribles Palestiniens » étaient en en parfaite condition, les bébés bien nourris et vêtus.<br /> <br /> b ) que le Hamas et les autres groupes Palestiniens devaient être « salués » comme on salue les résistants communistes à l’oppression fasciste/nazie lors de l’occupation de notre pays par le reich hitlérien.<br /> <br /> Mais je tiens à insister sur un point !!<br /> <br /> J’ai été particulièrement frappée par le fait que les « personnes » dénonçant, mollement, la barbarie mise en œuvre par l’état sioniste, lors de leurs diverses interventions, clament qu’elles sont « HORRIFIEES par les abominables meurtres commis par la résistance Palestinienne dont fait partie le Hamas » !!!!!!!!!!! ce pelé, ce galeux, qui a eu le courage de relever la tête pour exiger le respect du peuple Palestiniens spolié, brimé, génocidé, depuis 1948 !!!<br /> <br /> Mais je ne les ai jamais entendus se déclarer horrifiés par les abominables meurtres commis sans interruption, depuis 1948, par le pouvoir sioniste à l’encontre des populations Palestiniennes.<br /> <br /> Ce phénomène qui consiste à se couvrir vis à vis de l’État d’Israél, en clouant le Hamas au pilori pour crimes horribles, en préalable à la dénonciation de la barbarie génocidaire du gouvernement Israélien, c’est en fait l’inconscient sentiment de culpabilité ressenti mondialement au sujet de la destruction des populations juives par le 3e Reich hitlérien fasciste nazi de 1939 à 1945. Et cette culpabilité est savamment entretenue par les lobbies et les intérêts particuliers sionistes, poussant, sous la menace, les populations à soutenir politiquement et économiquement l’insoutenable. <br /> <br /> Je vais être très claire. Je suis athée et communiste-marxiste, ( hors de l’actuelle structure renégate qui se prétend communiste) issue avec mes frères et sœurs d’une famille de religion juive. Mon père et pratiquement toute la famille de ma mère, ont été exterminés, à Mathausen et à Birkenau.<br /> <br /> Je n’ai aucun état d’âme EN APPORTANT MON SOUTIEN A L’ACTION DE RESISTANCE DES GROUPES PALESTINIENS, Y COMPRIS LE HAMAS.<br /> <br /> Car le devoir des enfants de déportés victimes du fascisme mis en œuvre par le grand capital financier mondial, ayant à sa tête le grand capital des Etats Unis, c’est de faire en sorte que tous les préjugés primitifs – antisémitisme et autres - qui sont exploités par le capitalisme pour dresser les peuples les uns contre les autres, soient éradiqués et également que toutes les nationalités et minorités, dans un pays, aient des droits égaux.
Répondre
B
Berthe Poggiale Avidor
12/11/2023 17:08
A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain<br /> <br /> <br /> Cet appel à manifester contre l’antisémitisme,  à l’initiative des présidents des deux chambres du parlement, le dimanche 12 novembre à Paris. est une instrumentalisation ignoble qui vise à mettre un écran de fumée sur la responsabilité du gouvernement français qui cautionne ( par l’envoi d’armes létales à Israël ) la tentative d’extermination des population de la Palestine.<br /> <br /> La lutte contre la xénophobie ( anti juif – anti arabe – anti africains – anti roms – anti chômeurs, etc … ) a besoin d’une politique qui permette à toute la population française de vivre décemment, ce qui aujourd’hui n’est pas le cas. <br /> <br /> L’URGENCE A CETTE HEURE C’EST L’ARRET IMMEDIAT DES BOMBARDEMENTS SUR GAZA et l’arrêt des brimades mortelles en Cisjordanie.<br /> <br /> Egalement l’urgence c’est de faire entendre la voix des peuples qui exigent l’arrêt des bombardements, aux oligarques de la grande finance des Etats Unis qui ont des intérêts économiques et stratégiques à soutenir le chaos aux Proche et Moyen Orient. <br /> <br /> Car la férocité de la tentative d’éradication de la population Palestinienne par le gouvernement fasciste/nazi d’Israël ne repose pas sur « la vengeance à cause des SOI-DISANT meurtres commis par le Hamas » mais cette férocité exterminatrice à un nom «  PETROLE – GAZ » présents « a foison » sur le territoire de la Palestine et la mer la limitant. <br /> <br /> L’assassin Netanyou n’a-t-il pas brandi, devant des personnalités de la grande finance des Etats Unis, une carte de la région sur laquelle la Palestine n’existait plus, AU PROFIT DU GRAND ISRAEL.
Répondre
R
Richard Palao
16/02/2024 18:25
Je ne suis pas oppose à l' utilisation de la violence par les palestiniens qui ne font que se défendre et luttent pour leur survie. Mais je ne soutiendrais jamais le Hamas car ses objectifs ne participent ni à la lutte contre l' impérialisme ni à la construction d' un état palestinien. <br /> Le Hamas est une émanation de l' organisation islamique des frères musulmans au service des Usa pour déstabiliser les états laïques et anti impérialistes du moyen orient. Ex : l' Égypte de Nasser, la Syrie , l' Irak et la Lybie.. Ainsi le Hamas a lutte les armes à la main aux côtés de l État Islamique pour déboulonner le régime de Bachar avec le soutien des Usa et de la France pour le remplacer par un califat. <br /> Pour ce qui concerne la Palestine, il est notoire et prouve' que le Hamas a reçu le soutien financier d' Israël pour affaiblir le Fata et Arafat qui avaient acceptes la solution de paix à deux états préconisée par l' ONU. <br /> Or ni Israël ni le Hamas ne souhaitent la paix, Israël parce qu' elle veut s' approprier toute la Palestine et le Hamas parce que, c' est écrit dans sa charte, veut par le djihad, creer un état islamique ou la charia serait force de loi. <br /> Ceux qui a gauche défendent le Hamas se font donc les complices d' une organisation religieuse fasciste qui veut écraser toutes les libertés des palestiniens en particulier celles des femmes, cet aveuglement ne peut que perpétuer les malheurs du peuple palestiniens en permettant à Israël de mettre en avant sa survie pour justifier tous ses crimes.<br /> Il devient ridicule de continuer d' affirmer que le Hamas n ' a pas tué de civils innocents le 7 octobre puisqu' ils l' ont eux même reconnu dans un communiqué en qualifiant ces crimes " d' erreurs". Dire cela, ne constitue pas la défense d' un Statu quo ni de mettre sur un pied d' égalité les bourreaux ( Israël) et les victimes ( les palestiniens), il s' agit de critiquer une strategie de la terreur ( également assumée par le Hamas) qui ne peut que nuire à la cause des combattants palestinienns en les assimilants à des terroristes sanguinaires et à servir de caution à Israël pour massacrer en toute impunité la population de Gaza.
R
Réveil Communiste
13/11/2023 10:12
Des meurtres de nombreux civils israéliens ont vraiment eu lieu le 7 octobre. Mais le problème c'est que quand les Palestiniens tuent des israéliens, il faut défendre les Israéliens, et que quand les Israéliens tuent des Palestiniens (dix ou vingt fois plus nombreux pour le moment) il faut continuer à défendre les Israéliens.

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop