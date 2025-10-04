A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain
4 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Théorie immédiate, #Front historique, #Impérialisme, #Ce que dit la presse, #Positions, #Asie occidentale
La dénonciation de l'antisémitisme supposé des défenseurs des Palestiniens n'est qu'une diversion cousue de fil blanc pour saturer l'espace médiatique et pour faire contrepoids aux images terribles qui filtrent de Gaza !
Reste à savoir pourquoi elle semble fonctionner jusqu'à un certain point au moins, pour remobiliser le camp impérialiste et sidérer les pleutres et les indécis.
Ces réflexions dans leur première publication avaient été inspirées par l'appel à manifester contre l'antisémitisme, à l’initiative des présidents des deux chambres du parlement, le dimanche 12 novembre 2023 à Paris. L’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme - et aussi de la mémoire de la Shoah - pour couvrir le massacre en cours des Palestiniens à Gaza par l'armée israélienne est une nouvelle forme de perversité bourgeoise à la mode, et comme on pouvait s'y attendre de sa part le président français fait du zèle.
Il est impossible de ne pas voir que tout ressentiment contre Israël se transformera inévitablement en ressentiment anti-juif, parce qu’Israël se définit comme l’État national des juifs, que la très grande majorité des juifs le reconnaissent comme tel explicitement ou non, et que les juifs qui refusent cette assimilation sont peu nombreux, peu entendus, ou sont si complètement assimilés à la culture et à la vie politique du pays dont ils ont la nationalité qu'on ne peut plus vraiment les considérer comme juifs au sens ethnique et religieux du terme.
La distinction entre juifs et israéliens est purement verbale, puisque tous les juifs qui se revendiquent comme tels sont annexés bon gré mal gré à Israël et le sont par les deux camps en présence.
Le ressentiment des Palestiniens contre les juifs est inévitable : ils les ont chassé de leur pays dans un passé récent encore vivace dans la mémoire et soumis à l’occupation militaire depuis trois générations. N’importe quel peuple réagirait de la même manière dans des circonstances semblables, et des éléments prêts à tout pour se venger y seraient apparus aussi.
La solidarité universelle des anti-impérialistes envers les Palestiniens est donc logique et cohérente avec leur démarche générale. Mais ce n’est pas le seul cas d’un peuple chassé brutalement de sa terre d’origine et force est de constater que le sort des Arméniens chassés dernièrement du Karabakh où ils vivaient depuis des millénaires - avec l'accord de l'Occident - ne suscite pas beaucoup d’émotion.
Il y aurait donc une variable cachée : l’antijudaïsme explicable des Palestiniens et des musulmans qui s’identifient à leur cause serait rejoint par un antijudaïsme occidental de l’ordre du non-dit. C’est l’accusation permanente que profèrent les sionistes contre la gauche pro-palestinienne et c’est une opinion répandue chez beaucoup d’observateurs inquiets à la recherche d'une problématique neutralité. Mais en supposant que ce ressenti ne soit pas de l’ordre de la paranoïa, le simple fait de constater un problème ne clôt pas la question. L’antijudaïsme n’explique pas grand-chose s’il n'est pas lui même expliqué.
L'antijudaïsme de gauche qui est mis en accusation (l’antisémitisme de droite ayant trouvé chez les Arabes de nouveaux boucs-émissaires, s'est mué en philosémitisme fanatique jusque dans les rangs du RN) renvoie à la position qu'occupent les juifs dans la lutte des classes occidentale, et le recul du marxisme qui fait une distinction conceptuelle très nette entre la responsabilité individuelle et l’appartenance à une classe sociale a ouvert la porte au retour du populisme de gauche antijudaïque formulé sans nuance - entre autres - par Proudhon, le père fondateur du courant anarchiste et libertaire.
La population juive européenne comportait au début du XXème siècle deux branches bien distinctes, dont l’une a formé jusqu’en 1945 une nation sans territoire propre mais étendue sur de vastes régions d’Europe orientale, dotée d’une langue originale, le yiddish, comportant un prolétariat révolutionnaire particulièrement conscient et actif, et qui a disparu à la suite du génocide nazi et de l'émigration des survivants, ou par assimilation aux populations locales, et dont l’autre forme depuis longtemps un sous-groupe de la bourgeoisie en Europe occidentale, et à ce titre a fait l’objet de ressentiments sociaux accumulés. Il faut remarquer que l’historiographie des juifs est complètement aveugle sur leur identité de classe au sein de la formation sociale de l’Occident du XXème siècle, pour mettre en avant à la place des récits identitaires ethnico-religieux métaphysiques qui font parfois insulte à l’intelligence et qui ressemblent au discours national bourgeois en général, en ce qu’ils nient leur caractère de classe.
La bourgeoisie est en effet constituée non d'individus isolés mais de réseaux culturels, de sous-groupes ethniques et religieux, indispensables à la solidarité, à l’entraide et au succès personnel des individus placés en concurrence de tous contre tous pour la réussite économique. Les groupes juifs font partie de ces réseaux et sont parmi les plus visibles.
Après avoir tenté de détourner la colère populaire contre eux, la bourgeoisie a changé son fusil d’épaule en 1945, et a fait de la défense des juifs une de ses missions morales. Cette cause amalgamée à l’idéologie des droits de l’homme permet aussi de créer un discours d’apparence universaliste qui est en fait à la gloire de la néo-nation occidentale (Europe, Amérique du Nord, Océanie) qui prétend à l’universelle domination du monde et de l'impérialisme occidental refondé après la décolonisation. L’Occident est juste, parce qu’il protège les juifs, lesquels se retrouvent une nouvelle fois dans la position ambiguë de preuve historique de la vérité des prétentions des chrétiens - ou de leurs héritiers idéologiques néo-kantiens.
Par réaction les juifs sont perçus dans le reste du monde comme des champions enthousiastes de l’impérialisme occidental, et les Israéliens comme des colons blancs à renvoyer en bloc en Amérique du Nord ou en Europe.
Il existe des survivances de l’antisémitisme d'extrême-droite tel qu'il était formulé avant-guerre, mais l'extrême-droite implicitement ou explicitement raciste tend à préférer Israël - où elle est d'ailleurs au pouvoir - aux arabo-musulmans et à s'aligner dans ce domaine comme dans d'autres sur le consensus officiel libéral européen et nord-américain.
Prétendre combattre l’antisémitisme dans les circonstances présentes aboutit à l'alimenter et c'est effectivement le but recherché, pour rapiécer le narratif sioniste en lambeaux.
GQ, 11 novembre 2023, relu le 4 octobre 2025
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7082 Impérialisme
- 4821 Ce que dit la presse
- 4404 Economie
- 3271 lutte contre l'impérialisme
- 3170 Répression
- 2892 Journal des luttes
- 2873 Front historique
- 2746 États-Unis
- 2389 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2317 A gerber !
- 2271 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2093 classe ouvrière
- 2058 Cuba
- 2020 Russie
- 1881 Positions
- 1845 Syndicalisme en débat
- 1766 Initatives et rendez-vous
- 1749 Théorie immédiate
- 1662 Chine
- 1571 L'Internationale
- 1325 Élections
- 1238 Réseaux communistes
- 1140 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1056 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 936 Asie
- 876 Europe de l'Est
- 875 Afrique
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 669 Publications
- 616 Royaume-Uni
- 593 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 547 Asie occidentale
- 525 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 489 GQ
- 469 Corée
- 441 Colombie
- 433 Euroboycott
- 375 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Communistes en Italie
- 348 Brésil
- 318 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 294 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007