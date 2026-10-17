Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Macron veut la guerre, il doit partir

17 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #L'Europe impérialiste et capitaliste

Pour la paix mondiale, l'indépendance nationale, les libertés démocratiques et les conquis sociaux, EMMANUEL MACRON EST UNE MENACE EXISTENTIELLE ! Ensemble, exigeons son départ immédiat ! - INITIATIVE COMMUNISTE

Pour la paix mondiale, l'indépendance nationale, les libertés démocratiques et les conquis sociaux, EMMANUEL MACRON EST UNE MENACE EXISTENTIELLE ! Ensemble, exigeons son départ immédiat ! - INITIATIVE COMMUNISTE

Depuis qu'il s'est propulsé à l'Elysée avec l'aide des grands médias et des milieux financiers, Macron n'a cessé de mener une politique brutalement...

https://initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-la-paix-mondiale-lindependance-nationale-les-libertes-democratiques-et-les-conquis-sociaux-emmanuel-macron-est-une-menace-existentielle-ensemble-exigeons-son-depart-immediat/

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Comment l'Empire perçoit-il son tribut? (2/2)
Comment l'Empire perçoit-il son tribut? (2/2)
Comment l'Empire perçoit-il le tribut permanent qu'il exige du reste du monde ? (1/2)
Comment l'Empire perçoit-il le tribut permanent qu'il exige du reste du monde ? (1/2)
Retour sur la question juive, et la campagne actuelle contre l'antisémitisme
Retour sur la question juive, et la campagne actuelle contre l'antisémitisme
Le tabou juif en Occident
Le tabou juif en Occident
Vaneigem est mort, est-ce la mort d'une illusion ultra-gauchiste ?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop