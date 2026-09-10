Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Exiger la levée du siège de Cuba !

10 Septembre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme, #Cuba

Défendre CUBA et exiger la levée du blocus énergétique et de l'embargo étatsuniens - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Défendre CUBA et exiger la levée du blocus énergétique et de l'embargo étatsuniens - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Par Rémy HERRERA Déclaration rédigée en vue d'être présentée oralement par le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), organisation non gouvernementale bénéficiant du statut d'observateur de cat...

https://www.communcommune.com/2026/09/defendre-cuba-et-exiger-la-levee-du-blocus-energetique-et-de-l-embargo-etatsuniens.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Mélenchon malgré tout en 2027 ?
Mélenchon malgré tout en 2027 ?
Impressions de lecture de Mao Tsé Toung (Quatre essais philosophiques)
Impressions de lecture de Mao Tsé Toung (Quatre essais philosophiques)
"Si l'ennemi nous attaque, c'est une bonne chose" (Mao Zedong)
"Si l'ennemi nous attaque, c'est une bonne chose" (Mao Zedong)
Démocratie à Cuba et en Corée du Nord
Démocratie à Cuba et en Corée du Nord
Onze Septembre, et autres démons : le terrorisme fut un mode de gouvernance des sociétés occidentales
Y a-t-il trop de blancs à la fête de l'Huma ?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop