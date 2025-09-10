Onze Septembre, et autres démons : le terrorisme fut un mode de gouvernance des sociétés occidentales

La gare de Bologne, après l'attentat du 2 août 1980 - début d'un cycle qui s'est probablement refermé le 24 février 2022.



Le terrorisme est devenu un mode d’être des sociétés occidentales depuis plus de 40 ans. Il s’agit de la part des groupes terroristes, mais aussi de la part de gouvernants qui les combattent avec tant de mollesse, et qui les utilisent aussi quand ils veulent déstabiliser d’autres pays (Syrie, Libye, Chine, Russie, etc.), d’une stratégie dont le but est de déposséder les peuples de leur histoire, de les rendre craintifs, impuissants et passifs, et de rendre impossible ou même carrément illégitime la lutte sociale.

Le terroriste est l’adversaire idéal pour les pouvoirs du capitalisme pourrissant, dont on peut dire que s’il n’existait pas il faudrait l’inventer. Et la paranoïa collective qu'il engendre lui permet de gouverner en état d'exception permanent, utilisable à des fins de répression anti-sociale.

Selon les cas, les attentats aveugles qui rompent la continuité historique et provoquent la sidération des masses depuis les années 1980 peuvent refléter réellement l’agenda de leurs auteurs revendiqués ; ou bien ils peuvent provenir de crétins sanguinaires manipulés par des secteurs du pouvoir et de l'État ; ou ils peuvent n’être que de pures et simples provocations où il n’y a pas l’ombre d’un participant authentique.

Nous ne le saurons pas assez rapidement pour faire de la vérité sur le terrorisme une arme politique efficace. Mais nous en saurons assez pour poser comme principe : lorsqu'ils prétendent lutter contre le terrorisme, ils mentent!

Il y a bel et bien des provocations terroristes qui trouvent leur origine dans les services secrets des États qui sont censés les combattre. Mais d'une manière plus générale, même si tout ce que les médias nous disaient était vrai, ce qui serait très surprenant, il n’en resterait pas moins que le terrorisme est devenu le mode de gouvernement global de l’Occident, de ses politiciens et de ses médias (et les grands médias étant devenus enfin ce « quatrième pouvoir » qu’ils ont toujours rêvé d’être ; mais bien loin d’être en aucune façon « contre pouvoir », ils se chargent de donner à la terreur son éclat maximum). Le terrorisme est un substitut à l'histoire, et il convient au capitalisme car il n'y a rien que le capitalisme redoute autant que la roue de l'histoire. Le terrorisme comme procédé pour figer l'histoire en cela a remplacé en 2018 la guerre de masse de 1918 ! C'est, en un sens ironique, un progrès dans la productivité du sacrifice humain : tuer cent personnes aujourd'hui a la même efficacité politique que d'en tuer un million il y a cent ans !

La renaissance régulière et permanente de menaces terroristes spontanées qui participeraient sans le savoir au fonctionnement normal de l'ordre social du capitalisme à son "nouvel âge" , et à son jeu de pouvoirs, de réseaux et de médias, condamne de manière bien plus radicale le système capitaliste le plus actuel (celui "des nomades", "du partage", "du care", de la technologie, de la pseudo-créativité et des bonnes actions) dans sa structure, dans son ensemble et à l'échelle mondiale, que l'existence pourtant avérée de certains complots ourdis dans les cercles dirigeants, par la CIA, d'opérations "false flag" etc. Le capitalisme tardif porte en lui le terrorisme, qui fait partie de son concept, et quand il veut lutter contre lui, il ne fait que l'alimenter.

Il faut prendre garde au fait qu'en dénonçant les complots bien réels ourdis par certains secteurs de la gouvernance capitaliste, sans disposer de preuves formelles, qui sont fort difficiles à réunir comme on s'en doute, on risque de se gaspiller beaucoup d'énergie, de favoriser un secteur de la bourgeoisie contre un autre, suivant le schéma du Watergate, et lui donner le beau rôle. Sachant aussi que certaines dénonciations de complots sont des règlements de compte internes aux pouvoirs, et que d'autres sont des "hoax" forgés précisément dans le but de discréditer les médias alternatifs de gauche qui les relaient.

La meilleure réponse au terrorisme et à ceux qui s’en servent, c'est une certaine indifférence devant ce mauvais spectacle sanguinaire, et c’est l'intensification de la lutte sociale la plus terre-à-terre, pour son droit, son salaire, son logement, son emploi ; la meilleure défense contre le terrorisme en France aujourd'hui, c'est de lutter contre le capitalisme qui ne respecte aujourd'hui plus aucune limite éthique, sans se laisser dévier de sa route ! Le terrorisme n'a pour fonction que de nous maintenir passifs.

Cette défense est aussi la lutte concrète pour défendre la paix et instaurer le socialisme, dans un réseau international d'un type nouveau, qui transcende les clivages et les haines communautaires entretenues par la bourgeoisie. Cette lutte comporte le soutien critique aux États qui luttent objectivement et effectivement contre l'impérialisme et ses terroristes dans la mesure où ils sont directement menacés : Chine, Russie, Iran, Venezuela, Cuba, Syrie.

La seule réponse aux complots de la bourgeoisie est de lutter pour son renversement.

GQ, 29 novembre 2015, relu le 13 novembre 2024

PS1 : Ce qui précède vaut pour le terrorisme aveugle, et non pour le terrorisme ciblé, qui est la pratique de base de la CIA, qui a pour but l'extermination des cadres révolutionnaires, et de ses propres agents quand ils ont échappé à son contrôle. Dans ce cas il faut au contraire exiger impérativement le passage en jugement des coupables, cela fait partie de la lutte judiciaire qui est un des aspects de la lutte du mouvement ouvrier depuis son origine.

PS2 : Le détournement par un attentat de type fasciste (c'est à dire aveugle, visant les gens ordinaires dans leur vie quotidienne) de la date symbolique du 14 juillet (2016) entre parfaitement dans le schéma mentionné ci-dessus, celui d'une captation de l'histoire pour en déposséder le peuple, au profit de cliques terroristes et/ou politiques, et de leurs médias.

PS3 : Le titre d'origine de novembre 2015 a été modifié : le "gouvernement" a été remplacé par un concept postmoderne utilisé a rebours contre ses auteurs, celui de "gouvernance" , qui dilue les responsabilités, à la manière dont procède la titrisation des obligations pourries en bourse, et qui s'applique parfaitement à la chose terroriste. "Gouvernement" ferait penser à tort que le pouvoir est monolithique dans la pratique de la terreur et contrôle tout à la manière décrite dans le mauvais roman de guerre froide de Georges Orwell, 1984. Ce qui n'empêche pas les exceptions dans les cas de gouvernance particulièrement grossière.

PS4 : dans le cas de l'islamisme terroriste, on ne doit pas non plus négliger les liens structurels qu'il entretient avec les pétro-monarchies wahhabites du Golfe, notamment saoudienne et qatari qui tentent de se créer une influence mondiale par le racket, et surtout d'unifier sous leur domination le monde musulman. Projet partagé dans une certaine mesure par leurs rivaux turcs.

Note du 19 octobre 2020 :

L'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 est l'œuvre d'un jeune tchétchène endoctriné par la tendance terroriste islamique internationale initialement développée dans les années 1980 conjointement par la CIA et les Saoudiens, pour renverser le pouvoir socialiste afghan, puis diffusé ailleurs dans le monde, notamment en Algérie, en Russie, en Syrie, en Libye, et en Chine pour déstabiliser ces pays, à chaque fois avec la complicité active des puissances occidentales. Le professeur d'histoire de Conflans est une nouvelle victime de toutes ces guerres sales qui ont développé un mercenariat psychopathe dans les communautés musulmanes, particulièrement dans celles qui sont déracinées en Occident. Ce crime bestial et stupide n'est pas le résultat d'un grand complot organisé, il est l'effet boomerang d'une multitude d'agressions sanguinaires contre d'autre pays, encouragées par nos politiques et nos médias (voir la couverture mensongère de l'action chinoise contre les islamistes radicalisé Ouïghours); mais il sera utilisé par tous ceux qui tentent de maintenir la population des métropoles dans la sidération, dans une "Union Sacrée" passive et timorée.

PS 5- 13 novembre 2024; le déclenchement de la guerre ouverte contre la Russie en Ukraine, nous faisant passer tous de l'univers de la guerre spectacle à la guerre réelle a radicalement changé les conditions générales qui permettent à des opérations terroristes de trouver un impact.