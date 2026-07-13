Sur le "permis de tuer' accordé par Macron et l'extrême droite aux policiers
13 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Répression, #Front politique intérieur, #A gerber !
" Un permis de tuer pour les policiers " : pourquoi le projet de loi sur l'usage des armes à feu par les FORCES DE L'ORDRE suscite un tollé bien au-delà de la gauche - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
Le texte, adopté mardi (07/07/2026) dans une Assemblée nationale fracturée, prévoit qu'un policier ou un gendarme soit systématiquement "présumé avoir agi" dans le cadre légal lorsqu'il fai...
https://www.communcommune.com/2026/07/un-permis-de-tuer-pour-les-policiers-pourquoi-le-projet-de-loi-sur-l-usage-des-armes-a-feu-par-les-forces-de-l-ordre-suscite-un-tolle-bien-au-dela-de-la-gauche.html
S'il y avait eu une telle législation au moment des Gilets jaunes et 2018 et 2019, on aurait compté les tués par dizaines
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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